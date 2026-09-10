Как в трудовом договоре установить график работы 2/2

Нужно ли указывать график в трудовом договоре

Если график работы 2/2 устанавливают во время приема на работу, то в трудовом договоре подробно расписывают все аспекты режима работы.

Исключение — если график уже регламентируют правила внутреннего трудового распорядка. В таком случае в договоре можно детально не прописывать все условия, а только сделать ссылку на локальный акт.