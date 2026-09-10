Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Трудовое право
Читать 1 мин
Как в трудовом договоре установить график работы 2/2

Как в трудовом договоре установить график работы 2/2

Организация собирается нанять сотрудника по графику 2/2. Рассказываем, как оформить такой режим работы.

410 просмотров16 открытий
Автор

Нужно ли указывать график в трудовом договоре

Если график работы 2/2 устанавливают во время приема на работу, то в трудовом договоре подробно расписывают все аспекты режима работы.

Исключение — если график уже регламентируют правила внутреннего трудового распорядка. В таком случае в договоре можно детально не прописывать все условия, а только сделать ссылку на локальный акт.

Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач

Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе. 

Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.

Узнать больше

Что указывать в трудовом договоре

В трудовом договоре по абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 104 и ч. 3 ст. 111 ТК указывают:

  1. Продолжительность недели. При сменном графике работы устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, так как выходные будут приходиться на разные дни недели.

  2. Чередование рабочих и выходных дней. Можно указать, что два рабочих дня чередуются с двумя выходными, а конкретные даты определяет график. Если организация не издает локальные акты на основании ст. 309.2 ТК, то чередование описывают в трудовом договоре по типовой форме.

  3. Продолжительность смены. У некоторых работников есть ограничения по количеству рабочих часов.

  4. Время начала и окончания рабочего дня (смены). При сменном режиме работы дополнительно прописывают число смен в сутки.

  5. Время и продолжительность всех перерывов на работе, в том числе обеденного.

  6. Учетный период, если ведут суммированный учет рабочего времени.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка