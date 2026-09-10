Как в трудовом договоре установить график работы 2/2

Нужно ли указывать график в трудовом договоре
Если график работы 2/2 устанавливают во время приема на работу, то в трудовом договоре подробно расписывают все аспекты режима работы.
Исключение — если график уже регламентируют правила внутреннего трудового распорядка. В таком случае в договоре можно детально не прописывать все условия, а только сделать ссылку на локальный акт.
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Что указывать в трудовом договоре
В трудовом договоре по абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 104 и ч. 3 ст. 111 ТК указывают:
Продолжительность недели. При сменном графике работы устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, так как выходные будут приходиться на разные дни недели.
Чередование рабочих и выходных дней. Можно указать, что два рабочих дня чередуются с двумя выходными, а конкретные даты определяет график. Если организация не издает локальные акты на основании ст. 309.2 ТК, то чередование описывают в трудовом договоре по типовой форме.
Продолжительность смены. У некоторых работников есть ограничения по количеству рабочих часов.
Время начала и окончания рабочего дня (смены). При сменном режиме работы дополнительно прописывают число смен в сутки.
Время и продолжительность всех перерывов на работе, в том числе обеденного.
Учетный период, если ведут суммированный учет рабочего времени.