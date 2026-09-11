Нужно ли начислять страховые взносы на вознаграждение ИП-управляющего

Нужно ли исчислять страховые взносы с вознаграждения ИП-управляющего
Если полномочия единоличного исполнительного органа передали ИП-управляющему, то он самостоятельно исчисляет и уплачивает страховые взносы со своего вознаграждения по п. 1 ст. 420 ГК и письму Минфина от 09.02.2026 № 03-15-05/9114.
Если договор оказания услуг заключен с ИП, который осуществляет другую деятельность, то организации стоит исчислить с вознаграждения страховые взносы. Если сумма меньше МРОТ, то взносы исчисляют исходя из величины МРОТ.
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Нужно ли сдавать отчетность по ИП-управляющему
Персонифицированные сведения и уведомления по страховым взносам сдавать не нужно, так как ИП не считается застрахованным лицом в организации.
По п. 3.2 Порядка представления РСВ (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) организации, которые в последние три месяца расчетного периода не осуществляли выплаты в пользу работников и исполнителей, представляют в ФНС расчет. Он должен включать:
титульный лист,
раздел 1 без подразделов и приложений,
раздел 3.
В разделе 1 в строке 001 указывают код «2» (выплаты в пользу физлиц не производили).
Если указать этот код, то ФНС проверит — коммерческая организация или нет. В первом случае страхователю направят требование о представлении пояснений.
Согласно письму ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ в отчетности по страховым взносам в любом случае отражается минимальная база по руководителю.
Даже если руководителю не производят выплаты, коммерческая организация все равно должна указывать код «1» в поле 001 раздела 1, а минимальную базу в размере МРОТ — отражать по строкам 030 и 050-051.
Исключение — ситуация, когда функции управляющего осуществляет ИП. Тогда взносы с МРОТ в отношении исполнительного органа не уплачивают, поэтому организация может указать код «2», а в ответе на требование представить пояснения о том, что функции ЕИО осуществляет ИП.