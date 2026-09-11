Нужно ли начислять страховые взносы на вознаграждение ИП-управляющего

Нужно ли сдавать отчетность по ИП-управляющему

Персонифицированные сведения и уведомления по страховым взносам сдавать не нужно, так как ИП не считается застрахованным лицом в организации.

По п. 3.2 Порядка представления РСВ (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) организации, которые в последние три месяца расчетного периода не осуществляли выплаты в пользу работников и исполнителей, представляют в ФНС расчет. Он должен включать:

титульный лист,

раздел 1 без подразделов и приложений,

раздел 3.

В разделе 1 в строке 001 указывают код «2» (выплаты в пользу физлиц не производили).

Если указать этот код, то ФНС проверит — коммерческая организация или нет. В первом случае страхователю направят требование о представлении пояснений.

Согласно письму ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ в отчетности по страховым взносам в любом случае отражается минимальная база по руководителю.

Даже если руководителю не производят выплаты, коммерческая организация все равно должна указывать код «1» в поле 001 раздела 1, а минимальную базу в размере МРОТ — отражать по строкам 030 и 050-051.

Исключение — ситуация, когда функции управляющего осуществляет ИП. Тогда взносы с МРОТ в отношении исполнительного органа не уплачивают, поэтому организация может указать код «2», а в ответе на требование представить пояснения о том, что функции ЕИО осуществляет ИП.