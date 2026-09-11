Договор с контрагентом из Узбекистана: какие условия не стоит копировать из российского договора

1. Подсудность

Многие российские компании автоматически переносят в договор стандартную оговорку: «все споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы» или другого российского города — без учета того, что контрагент находится в Узбекистане и не имеет активов в России.

Проблема здесь не столько в самом выборе российского суда, сколько в том, как потом исполнять его решение.

Если спор рассматривает российский суд, а ответчик или его имущество находятся в Узбекистане, сначала приходится решать вопросы извещения стороны и, при необходимости, получения доказательств через механизм международной правовой помощи — в том числе посредством судебных поручений по предусмотренным международными соглашениями каналам.

Но на вынесении решения процесс не заканчивается. После того как решение российского суда вступит в силу, его еще необходимо признать и привести в исполнение в Узбекистане в соответствии с применимым международным договором о правовой помощи. Получается два самостоятельных процесса: сначала судебное разбирательство в России, затем признание и исполнение российского решения в Узбекистане.

Именно время здесь становится практической проблемой: реальный срок от подачи иска до фактического взыскания денег или обращения взыскания на имущество может оказаться существенно больше, чем если бы спор изначально рассматривался в Узбекистане.

Если же иск сразу подается в узбекский экономический суд по месту нахождения ответчика, такой стыковки двух судебных систем не требуется. Истец может в рамках того же процесса заявить ходатайство об обеспечительных мерах — например, об аресте счетов или имущества должника. После вынесения решения исполнительный лист также выдается и исполняется в Узбекистане, без отдельной процедуры признания иностранного судебного решения.

Сейчас эти вопросы в отношениях России и Узбекистана регулирует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в Кишиневе 7 октября 2002 года. Для России она вступила в силу 28 июня 2023 года и заменила во взаимоотношениях с Узбекистаном Минскую конвенцию 1993 года.

При этом иногда российские компании опасаются, что узбекский суд будет изначально более благосклонно относиться к местному ответчику. Однако само по себе российское происхождение или резидентство истца не является процессуальным фактором. Такое опасение скорее субъективно и само по себе не должно определять выбор суда. Экономические суды Узбекистана рассматривают споры в рамках установленной процедуры.

Поэтому при выборе подсудности лучше исходить прежде всего из практического вопроса: где находится ответчик, его счета и имущество и где в случае спора придется фактически исполнять решение суда.