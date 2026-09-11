Российский софт в ТЭК буксует, GigaChat учится думать вслух, а ИИ ведет судебные дела: российский IT-дайджест #49

ТЭК не спешит с импортозамещением, Сбер выпустил открытую рассуждающую модель, суды тестируют нейросети, а бизнес могут обязать пользоваться только «суверенным» ИИ. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №49.

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