Российский софт в ТЭК буксует, GigaChat учится думать вслух, а ИИ ведет судебные дела: российский IT-дайджест #49

ТЭК не спешит с импортозамещением, Сбер выпустил открытую рассуждающую модель, суды тестируют нейросети, а бизнес могут обязать пользоваться только «суверенным» ИИ. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №49.
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ТЭК говорит «да» российскому софту, но руки не доходят
На форуме Smart Oil & Gas участники признали: отечественные решения для ТЭК уже есть и даже конкурируют с иностранными. Но компании не спешат на них переходить — мешают сделанные инвестиции в зарубежное ПО и конкуренция за ресурсы внутри бизнеса.
«Транснефть» и «Сибур» уже показывают работающие продукты, однако массового перехода пока нет.
Регионы могут дать IT-компаниям еще больше налоговых пряников
Сенатор Артем Шейкин предложил расширить региональные налоговые льготы для IT-компаний на УСН. Речь о пониженных ставках и других преференциях. Цель — помочь небольшим компаниям расти на местах и конкурировать за кадры, потому что IT-бизнес мобилен.
Импортозамещенный софт уже принес разработчикам 2 млрд рублей
С 2022 года российские IT-компании, создающие решения в рамках особо значимых проектов, выручили от их продажи 2 млрд рублей. Гранты получили 47 проектов на 22,7 млрд рублей. Решения уже применяют около 200 предприятий.
Россия — чемпион мира по утечкам баз данных
По данным АО «Ф6», за 2025 год и первую половину 2026-го в открытый доступ попало 326 российских баз данных — почти вдвое больше, чем в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и СНГ вместе взятых. Общий объем — около 1,175 млрд строк. Эксперты связывают это с высокой цифровизацией и интенсивными кибератаками.
Сбер выпустил открытую нейросеть, которая умеет рассуждать
GigaChat 3.5 Reasoning — первая отечественная открытая модель с архитектурой Chain-of-Thought. 432 млрд параметров (активны 28 млрд), лицензия MIT. В тестах модель заметно сократила отставание от западных флагманов и при этом экономичнее конкурентов на 37% в математических рассуждениях.
Бизнес могут обязать брать только «суверенный» ИИ
В правительстве обсуждают правило: если суверенная модель ИИ не дороже национальной больше чем в 1,5 раза, компании обязаны выбирать ее. Под определение суверенной сейчас подходит в основном GigaChat.
Финтех готовится вливать деньги в защиту ИИ
Четверть российских финтех-компаний планируют существенно нарастить инвестиции в киберзащиту искусственного интеллекта в ближайшие два года. Две трети пока используют внутренние разработки, внешние специализированные решения применяют только 25%.
«КриптоПро» делает свой браузер с российской криптографией
Компания разрабатывает «КриптоПро-Браузер» со встроенной поддержкой российских криптоалгоритмов. Решение появилось после ограничений со стороны Chrome. Участники рынка не исключают, что в госсекторе такой браузер может стать обязательным.
Суды уже тестируют четыре модели ИИ
Председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил, что в пилотном режиме в регионах работают четыре большие языковые модели, обученные на судебной практике. Цель — единообразие решений, меньше ошибок и выше предсказуемость правосудия. В ВС создан специальный Центр судебных компетенций по ИИ.
«Бюро 1440»: спутники «Рассвет» — не ответ Starlink, а свой стандарт
Глава «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков заявил, что российская низкоорбитальная группировка создается не как ответ Starlink, а как собственный стандарт связи будущего. В 2026 году проект перешел к тестам с реальными потребителями, включая первый терминал на поезде РЖД.