ФНС прислала требование об установке второй ККТ по месту ведения деятельности: что делать

Где устанавливают ККТ

По п. 1 ст. 4.3 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ ККТ устанавливают в месте расчетов с клиентами. Это нужно для своевременной выдачи чека покупателям.

Требования об установке ККТ в месте проведения работ или оказания услуг в законе не содержится. Расчеты должны проводиться по адресу, который заявили при регистрации ККТ.