ФНС прислала требование об установке второй ККТ по месту ведения деятельности: что делать

По п. 1 ст. 4.3 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ ККТ устанавливают в месте расчетов с клиентами. Это нужно для своевременной выдачи чека покупателям.
Требования об установке ККТ в месте проведения работ или оказания услуг в законе не содержится. Расчеты должны проводиться по адресу, который заявили при регистрации ККТ.
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС.
Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться
Законно ли требование ФНС
Установка второй ККТ нужна, только если ИП действительно принимает расчеты по двум адресам. Однако в данном случае ФНС выставляет незаконные требования. Им следует сослаться на нормативный акт, который подтверждает их требование.
ИП вправе в ответе указать ссылку на п. 1 ст. 4.3 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ ККТ, чтобы обосновать свою позицию. Также можно напомнить ФНС, что за незаконные требования налогоплательщик вправе написать жалобу.