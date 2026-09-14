Организация компенсирует директору затраты на съемное жилье: как оформить

Оформление аренды на организацию

Компания может самостоятельно заключить договор с арендодателем и оплачивать жилье. В таком случае будет меньше документов с сотрудником.

Однако стоит учитывать, что если аренду оформляют на организацию, а не на директора, то это могут расценить как использование жилого помещения в предпринимательских целях. Ч. 2 ст. 17 ЖК позволяет использовать такое помещение для профессиональной деятельности, но только если в нем на законных основаниях проживает физическое лицо. При этом проживание не должно нарушать права соседей и требования к жилому помещению.

Также при аренде у физлица организация станет налоговым агентом по НДФЛ — ей необходимо будет исчислять и уплачивать налог c арендной платы.