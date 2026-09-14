Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Расчеты с работниками
Читать 1 мин
Организация компенсирует директору затраты на съемное жилье: как оформить

Организация компенсирует директору затраты на съемное жилье: как оформить

Организация на УСН «Доходы минус расходы» решила компенсировать генеральному директору съемное жилье в другом городе. Разбираем два варианта оформления.

580 просмотров26 открытий
Автор

Оформление аренды на организацию

Компания может самостоятельно заключить договор с арендодателем и оплачивать жилье. В таком случае будет меньше документов с сотрудником.

Однако стоит учитывать, что если аренду оформляют на организацию, а не на директора, то это могут расценить как использование жилого помещения в предпринимательских целях. Ч. 2 ст. 17 ЖК позволяет использовать такое помещение для профессиональной деятельности, но только если в нем на законных основаниях проживает физическое лицо. При этом проживание не должно нарушать права соседей и требования к жилому помещению.

Также при аренде у физлица организация станет налоговым агентом по НДФЛ — ей необходимо будет исчислять и уплачивать налог c арендной платы.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. 

Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.

Записаться

Компенсация сотруднику арендной платы

Другой вариант — компенсация сотруднику арендной платы. Для сотрудника будет проще, если он самостоятельно заключит договор, а компания возместит ему расходы.

В таком случае у директора возникнет доход в натуральной форме, который будет облагаться НДФЛ. На сумму компенсации нужно будет начислить страховые взносы.

Важно определиться с тем, будет ли оплата аренды доходом сотрудника или расходом в его интересах:

  1. Если это часть оплаты труда (указана в трудовом договоре как доход в натуральной форме), то это будет доходом, который облагается НДФЛ и страховыми взносами.

  2. Если аренда обоснована производственной необходимостью (в месте нахождения организации нет подходящего жилья), то можно не рассматривать ее как доход. Однако в споре с ФНС будет сложно доказать, что арендная плата не должна облагаться НДФЛ и страховыми взносами в данном случае.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка