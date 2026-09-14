Организация компенсирует директору затраты на съемное жилье: как оформить

Оформление аренды на организацию
Компания может самостоятельно заключить договор с арендодателем и оплачивать жилье. В таком случае будет меньше документов с сотрудником.
Однако стоит учитывать, что если аренду оформляют на организацию, а не на директора, то это могут расценить как использование жилого помещения в предпринимательских целях. Ч. 2 ст. 17 ЖК позволяет использовать такое помещение для профессиональной деятельности, но только если в нем на законных основаниях проживает физическое лицо. При этом проживание не должно нарушать права соседей и требования к жилому помещению.
Также при аренде у физлица организация станет налоговым агентом по НДФЛ — ей необходимо будет исчислять и уплачивать налог c арендной платы.
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Компенсация сотруднику арендной платы
Другой вариант — компенсация сотруднику арендной платы. Для сотрудника будет проще, если он самостоятельно заключит договор, а компания возместит ему расходы.
В таком случае у директора возникнет доход в натуральной форме, который будет облагаться НДФЛ. На сумму компенсации нужно будет начислить страховые взносы.
Важно определиться с тем, будет ли оплата аренды доходом сотрудника или расходом в его интересах:
Если это часть оплаты труда (указана в трудовом договоре как доход в натуральной форме), то это будет доходом, который облагается НДФЛ и страховыми взносами.
Если аренда обоснована производственной необходимостью (в месте нахождения организации нет подходящего жилья), то можно не рассматривать ее как доход. Однако в споре с ФНС будет сложно доказать, что арендная плата не должна облагаться НДФЛ и страховыми взносами в данном случае.