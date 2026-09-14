Нужно ли пересдавать таможенные документы, если появилось право использования льготной ставки НДС

Нужно ли пересдавать документы

Пересдавать документы не нужно. Обязанность по уплате НДС при импорте возникает в момент ввоза и принятия товара. Если тогда документов для льготной ставки не было, то организация правомерно исчислила и уплатила НДС по ставке 22%.

Факт последующей регистрации не аннулирует импортную операцию. Организация не отменяет ввоз, а исправляет ошибку в операции, которая уже произошла.

Если принять к вычету сумму НДС по ставке 22% в своем налоговом периоде, то при возврате аванса или корректировке налоговой базы, нужно будет восстановить часть вычета.