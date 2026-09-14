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НДС
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Нужно ли пересдавать таможенные документы, если появилось право использования льготной ставки НДС

Нужно ли пересдавать таможенные документы, если появилось право использования льготной ставки НДС

Организация закупила оборудование в Белоруссии для перепродажи. На момент заключения контракта не оформили регистрационное удостоверение (для подтверждения 10% НДС), поэтому предоплату от покупателя получили с НДС 22%.

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Нужно ли пересдавать документы

Пересдавать документы не нужно. Обязанность по уплате НДС при импорте возникает в момент ввоза и принятия товара. Если тогда документов для льготной ставки не было, то организация правомерно исчислила и уплатила НДС по ставке 22%.

Факт последующей регистрации не аннулирует импортную операцию. Организация не отменяет ввоз, а исправляет ошибку в операции, которая уже произошла.

Если принять к вычету сумму НДС по ставке 22% в своем налоговом периоде, то при возврате аванса или корректировке налоговой базы, нужно будет восстановить часть вычета.

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Что нужно сделать организации

При получении регистрационного удостоверения необходимо:

  1. Зафиксировать факт получения. Нужно сохранить регистрационное удостоверение, чтобы был подтверждающий документ для льготы.

  2. Проанализируйте реализацию. При перепродаже необходимо проверить ставку НДС. Если после получения документов организация будет использовать льготную ставку, то стоит скорректировать налоговую базу и сумму НДС к уплате в периоде реализации.

  3. Подготовьте пояснения. Если в дальнейшем возникнут споры с инспекцией, то наличие документов (которые подтверждают право на льготу), станет аргументом для ФНС.

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