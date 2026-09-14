ФНС планирует отмечать родственные связи в бизнесе: кого коснется новый индикатор

Что предлагают изменить в сервисе оценки бизнеса и где формируется выписка

Сейчас в сервисе оценки юридических лиц есть детальная бухгалтерская отчетность, налоговая статистика, данные о численности персонала, уровень зарплат и наличие материально-технических ресурсов (утв. приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@).

Новый показатель «наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот» из проекта приказа ФНС дополнит эту картину, однако итоговая оценка риска не изменится автоматически.