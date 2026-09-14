ФНС планирует отмечать родственные связи в бизнесе: кого коснется новый индикатор

Что предлагают изменить в сервисе оценки бизнеса и где формируется выписка
Сейчас в сервисе оценки юридических лиц есть детальная бухгалтерская отчетность, налоговая статистика, данные о численности персонала, уровень зарплат и наличие материально-технических ресурсов (утв. приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@).
Новый показатель «наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот» из проекта приказа ФНС дополнит эту картину, однако итоговая оценка риска не изменится автоматически.
Когда может появиться отметка
Пока приказ не принят, ориентировочная дата вступления в силу — по истечении 10 дней после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2026 года. Сейчас продолжается уточнение других критериев и доработка текста приказа.
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» научитесь выявлять налоговые риски, оценивать последствия решений, находить законные способы оптимизации, готовить рекомендации и документы, сопровождать проверки и обосновывать позицию компании перед ФНС.
Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 22%: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Записаться
Какие родственные связи упоминаются в проекте и что не входит в его предмет
ФНС будет выявлять группы компаний, которыми управляют (или управляли):
супруги;
родители (усыновители);
дети (в том числе усыновленные);
братья и сестры (неполнородные тоже);
опекуны и попечители;
Аналогичная отметка будет у организаций с одним и тем же директором или собственником.
Отметка появится, если связанная или оцениваемая компания в течение последних трех лет применяла пониженный тариф страховых взносов для МСП по пп. 17 п. 1 ст. 427 НК.
Почему это не равно «дроблению бизнеса»
Важно понимать, что само по себе родство руководителей не будет основанием для квалификации деятельности как дробления бизнеса. Отметка в реестре появится исключительно при сочетании кровной связи с использованием льготы.
Если у семейного предприятия есть свои сотрудники, отдельные помещения, специфические договоры и экономическое обоснование действий каждой юрлица, они признаются независимыми субъектами.
Налоговые органы опираются на комплекс признаков при оценке возможного искусственного разделения единой хозяйственной деятельности:
Единое руководство или координация процессов.
Совместное использование персонала и бухгалтерии.
Общие помещения, кассовые аппараты и складские ресурсы.
Пересечение клиентской базы и характер операций между компаниями.
Как семейному бизнесу подготовиться
Предпринимателям рекомендуется заранее проверить структуру своей организации на признаки операционной взаимозависимости. Наличие у каждого субъекта отдельного штата, офиса, кассы и договоров служит доказательством реального ведения бизнеса.
В случае несогласия с итоговой оценкой налогоплательщик имеет право в течение пяти рабочих дней направить заявление об изменении результата вместе с подтверждающими документами.
Частые вопросы
Появится ли отметка у всех родственников?
Нет, текущая версия проекта приказа предусматривает, что отметка появится у родителей, супругов, детей, сестер и братьев.
Увидит ли отметку контрагент?
Да, контрагент увидит эту отметку таким же образом, как и другие данные. Она может повлиять на принятие решения о взаимодействии с контрагентом.
Можно ли исправить сведения?
Да, в случае несогласия с результатами, налогоплательщик имеет право направить в ФНС заявление об изменении данных.
Означает ли отметка нарушение?
Отметка будет справочной, не снизит итоговую оценку компании и не приведет к автоматической проверке или начислению штрафа.