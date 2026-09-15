Квартиру купили по ДДУ: как исчислять размер вычета по общедолевой собственности

Как исчислять вычет по доле дочери

Совершеннолетняя дочь вправе воспользоваться фиксированным вычетом в размере, который будет пропорционален ее доле. Учесть расходы она вправе, только если покупку доли произвели за счет ее личных средств.

При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщики вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по пп. 1 п. 1 ст. 220 НК. Согласно п. 3 ст. 60 СК ребенок имеет право собственности на:

доходы, которые он получил;

имущество (если получил в результате дарения или порядке наследования);

любое другое имущество, которое приобрели на средства ребенка.

По п. 4 ст. 60 СК ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребенка.