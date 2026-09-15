Квартиру купили по ДДУ: как исчислять размер вычета по общедолевой собственности

Как исчислять вычет по доле дочери
Совершеннолетняя дочь вправе воспользоваться фиксированным вычетом в размере, который будет пропорционален ее доле. Учесть расходы она вправе, только если покупку доли произвели за счет ее личных средств.
При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщики вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по пп. 1 п. 1 ст. 220 НК. Согласно п. 3 ст. 60 СК ребенок имеет право собственности на:
доходы, которые он получил;
имущество (если получил в результате дарения или порядке наследования);
любое другое имущество, которое приобрели на средства ребенка.
По п. 4 ст. 60 СК ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребенка.
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Как подтвердить оплату доли ребенка
Для получения имущественного вычета в сумме расходов на приобретение доли в квартире, нужны документы, которые подтверждают оплату стоимости недвижимого имущества за счет собственных средств ребенка.
В данном случае мать может учесть всю сумму, так как она полностью оплачивала расходы по покупке квартиры. Однако стоит быть готовым, что ФНС попытается учесть расходы только в отношении доли матери. Тогда стоит обратиться с жалобой в вышестоящую инспекцию.