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НДФЛ
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Нужно ли исчислять НДФЛ при покупке товаров с использованием промокода, который получили в розыгрыше

Нужно ли исчислять НДФЛ при покупке товаров с использованием промокода, который получили в розыгрыше

Организация решила провести рекламную акцию с розыгрышем промокодов с номиналом. Их в дальнейшем можно будет использовать для получения скидки при покупке товаров.

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Когда нужно удерживать НДФЛ

Нужно удерживать НДФЛ, если при покупке товара с использованием промокода, физлицо получило выгоду более 4 тыс. руб.

По п. 28 ст. 217 НК освобождаются доходы в виде стоимости призов в пределах 4 тыс. руб., которые получили при проведении рекламных мероприятий.

Однако если стоимость всех призов, которые физлицо получило за год, превышает этот лимит, то с суммы свыше нужно уплатить НДФЛ.

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Какая ставка НДФЛ будет

По п. 2 ст. 224 НК в отношении рекламных призов применяется ставка НДФЛ 35% (с суммы превышения лимита в 4 тыс. руб.). В данном случае организация будет выступать налоговым агентом, который должен исчислить налог. Если компания не может удержать налог, ей стоит сообщить в ФНС об этом и уведомить физлицо.

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