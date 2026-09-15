Нужно ли исчислять НДФЛ при покупке товаров с использованием промокода, который получили в розыгрыше

Когда нужно удерживать НДФЛ
Нужно удерживать НДФЛ, если при покупке товара с использованием промокода, физлицо получило выгоду более 4 тыс. руб.
По п. 28 ст. 217 НК освобождаются доходы в виде стоимости призов в пределах 4 тыс. руб., которые получили при проведении рекламных мероприятий.
Однако если стоимость всех призов, которые физлицо получило за год, превышает этот лимит, то с суммы свыше нужно уплатить НДФЛ.
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Какая ставка НДФЛ будет
По п. 2 ст. 224 НК в отношении рекламных призов применяется ставка НДФЛ 35% (с суммы превышения лимита в 4 тыс. руб.). В данном случае организация будет выступать налоговым агентом, который должен исчислить налог. Если компания не может удержать налог, ей стоит сообщить в ФНС об этом и уведомить физлицо.