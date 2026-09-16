В 2026 году разработку и содержание инструкций по охране труда регулирует Приказ Минтруда России № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» от 29.10.2021.

Согласно ему, инструкцию разрабатывают руководители подразделений совместно со специалистом по охране труда, при необходимости привлекают сторонних экспертов. В ней пять обязательных разделов: общие требования, требования перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы. Срок планового пересмотра закон не устанавливает, внеплановый пересмотр обязателен при изменении нормативов, условий труда, внедрении новой техники, после аварий и несчастных случаев, а также при несоответствии структуры требованиям Приказа № 772н.