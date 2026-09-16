В 2026 году разработку и содержание инструкций по охране труда регулирует Приказ Минтруда России № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» от 29.10.2021.
Согласно ему, инструкцию разрабатывают руководители подразделений совместно со специалистом по охране труда, при необходимости привлекают сторонних экспертов. В ней пять обязательных разделов: общие требования, требования перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы. Срок планового пересмотра закон не устанавливает, внеплановый пересмотр обязателен при изменении нормативов, условий труда, внедрении новой техники, после аварий и несчастных случаев, а также при несоответствии структуры требованиям Приказа № 772н.
Что такое инструкция по охране труда и для кого ее разрабатывают
Инструкция по охране труда (ИОТ) — локальный документ, устанавливающий требования безопасного выполнения работ для работника. Ее разрабатывают исходя из:
должности или профессии;
направления трудовой деятельности;
конкретного вида выполняемой работы.
ИОТ отличается от должностной и производственной инструкций: должностная инструкция описывает функции, права и ответственность ; производственная — технологию процесса.
Инструкция по охране труда фокусируется исключительно на требованиях безопасности: какие опасности существуют, как к ним готовиться, как действовать во время работы и в аварийных ситуациях, какие СИЗ применять и как завершать работу.
На основании чего разрабатывают инструкцию по охране труда
Согласно пункту 19 Приказа № 772н, разработка ИОТ ведется на основе государственных нормативных требований охраны труда и правил по охране труда работодателя (при их наличии), а также с учетом:
анализа трудовой функции работника;
результатов специальной оценки условий труда (СОУТ);
требований профессиональных стандартов;
профессиональных рисков и опасностей, характерных для данной работы;
результатов расследования несчастных случаев и типичных причин травматизма;
безопасных методов и приемов выполнения работ;
эксплуатационной и ремонтной документации производителей оборудования;
технологической документации организации.
Единой типовой инструкции не существует. Содержание обязательно адаптируется под конкретные условия труда, оборудование, технологию и выявленные риски.
Как разработать инструкцию по охране труда
Алгоритм разработки выглядит так:
Определить должность, профессию или вид работы, для которой нужна инструкция.
Определить опасности и профессиональные риски (на основе СОУТ, оценки рисков, опыта расследований).
Собрать действующие государственные нормативные требования охраны труда и правила по охране труда.
Изучить документацию на оборудование, приспособления, технологические процессы.
Определить безопасные методы и приемы выполнения работы.
Составить текст инструкции по установленной структуре (пять обязательных разделов).
Проверить документ на соответствие реальным условиям труда на конкретном рабочем месте.
В разработке могут участвовать специалист по охране труда, руководитель подразделения, технолог, главный инженер, мастер и другие работники, обладающие знаниями специфики работы.
Разработку организует работодатель — он может привлекать сторонних специалистов. Делегирование руководителям подразделений — это внутренняя практика.
Что должна содержать инструкция по охране труда
Согласно пункту 21 Приказа № 772н, инструкция по охране труда должна содержать пять обязательных разделов:
общие требования охраны труда;
требования охраны труда перед началом работы;
требования охраны труда во время работы;
требования охраны труда в аварийных ситуациях;
требования охраны труда по окончании работы.
Дополнительные разделы (титульный лист, нормативные ссылки, порядок пересмотра) допускаются, но обязательны именно основные пять.
Что писать в разделе «Общие требования охраны труда»
В разделе «Общие требования охраны труда» (п. 22 Приказа № 772н) отражают:
необходимость соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
требования к режиму рабочего времени и времени отдыха (если они связаны с выполняемой работой);
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, а также профессиональных рисков и опасностей;
перечень специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (или ссылку на соответствующий локальный нормативный акт);
порядок уведомления о травмировании работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на ЛНА);
правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые работник должен соблюдать.
Кто утверждает инструкцию по охране труда
Инструкции по охране труда утверждаются работодателем (руководителем организации) или уполномоченным им лицом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при его наличии) — пункт 29 Приказа № 772н.
Утверждение оформляется грифом «Утверждаю» на титульном листе либо отдельным приказом. После утверждения документ вводится в действие и становится обязательным для работников.
Нужно ли регистрировать и учитывать инструкции по охране труда
Приказ № 772н не устанавливает обязательной государственной регистрации ИОТ. Однако работодателю необходимо организовать внутренний учет действующих инструкций и их редакций.
На практике это делают через:
журнал учета инструкций по охране труда;
перечень (реестр) действующих ИОТ с указанием номеров, дат утверждения и редакций;
электронный учет в системе документооборота.
Учет позволяет контролировать актуальность документов, отслеживать изменения и быстро предоставлять информацию при проверках.
Где должны храниться инструкции по охране труда
Работник должен иметь возможность ознакомиться с действующей инструкцией. Исходя из этого, варианты размещения инструкции включают:
выдачу экземпляра работнику под роспись;
размещение на рабочем месте;
размещение на участке (в доступном месте);
хранение в подразделении или у непосредственного руководителя с обеспечением свободного доступа.
Главное требование — свободный доступ работников к актуальной версии.
Когда нужно менять инструкцию по охране труда
Согласно пункту 30 Приказа № 772н, инструкции пересматриваются, в том числе в следующих случаях:
при изменении условий труда работников;
при внедрении новой техники и технологии;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.
Изменение законодательства само по себе не означает автоматический пересмотр всех ИОТ. Необходимо проверить, затрагивают ли новые требования конкретную инструкцию. Если затрагивают — документ актуализируют. Если нет — оставляют без изменений.
Как часто нужно пересматривать инструкции по охране труда
Приказ № 772н не устанавливает срок планового пересмотра. Однако работодатель может установить его самостоятельно в локальном акте (например, раз в 5 лет на основе Методических рекомендаций Минтруда 2004 года).
Отраслевые и межотраслевые правила по охране труда, зарегистрированные в Минюсте, могут устанавливать свои сроки — их нужно соблюдать. Например: Для тепловых энергоустановок ИОТ пересматриваются не реже 1 раза в 2 года (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). Это важно для организаций соответствующих отраслей.
Как оформить изменения в инструкции по охране труда
Практический порядок:
Выявить необходимость изменения (по одному из оснований п. 30 или по результатам внутренней проверки).
Подготовить новую редакцию или лист изменений.
Проверить документ на соответствие требованиям и реальным условиям.
Утвердить новую редакцию (с учетом мнения представительного органа работников).
Ввести новую редакцию в действие приказом.
Ознакомить работников под роспись.
Изъять устаревшие экземпляры.
Актуализировать перечень (реестр) инструкций и журнал учета.
Если изменения существенные (новые риски, новая техника, изменение технологии) — целесообразнее утвердить новую редакцию. Если правки носят точечный характер — можно оформить лист изменений с указанием конкретных пунктов.
Нужно ли заново проводить инструктаж после изменения ИОТ
Пересмотр инструкции по охране труда и проведение инструктажей — связанные, но разные процедуры. Если изменение ИОТ связано с изменением технологических процессов, заменой или модернизацией оборудования, изменением условий труда либо с требованиями законодательства, которые влияют на безопасные методы работы, проводится внеплановый инструктаж.
Основания и порядок внепланового инструктажа регулируются Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (Постановление Правительства РФ № 2464). Сам факт утверждения новой редакции ИОТ без изменения условий труда не всегда автоматически влечет внеплановый инструктаж — все зависит от характера изменений.
Что будет, если инструкция по охране труда устарела
Формальное наличие инструкции не защищает работодателя, если документ не соответствует фактическим условиям работы, оборудованию или актуальным требованиям. Риски:
привлечение к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ;
усугубление последствий при расследовании несчастного случая;
претензии надзорных органов;
невозможность доказать, что работник был проинструктирован по актуальным требованиям.
Актуальная инструкция — один из элементов системы управления охраной труда, который реально снижает риски травматизма.
Как проверить инструкции по охране труда в организации в 2026 году
Чек-лист для специалиста по охране труда:
Есть ли ИОТ для всех должностей, профессий и видов работ, где это необходимо?
Соответствует ли структура пяти обязательным разделам Приказа № 772н?
Отражены ли в разделе «Общие требования» факторы, риски, СИЗ, порядок уведомления о травмах?
Учтены ли результаты СОУТ и оценки профессиональных рисков?
Адаптированы ли требования под конкретное оборудование и технологию?
Утверждены ли инструкции работодателем с учетом мнения представительного органа?
Организован ли учет действующих редакций?
Обеспечен ли доступ работников к актуальным инструкциям?
Проведена ли проверка на необходимость пересмотра по основаниям п. 30 Приказа № 772н?
Ознакомлены ли работники с действующими редакциями?
Часто задаваемые вопросы
Ответили на самые популярные вопросы по теме.
Как разработать инструкцию по охране труда?
Исходя из должности, профессии, направления деятельности или вида работы, с учетом государственных нормативных требований охраны труда, результатов СОУТ, профессиональных рисков, документации на оборудование и конкретных условий труда.
Кто должен разрабатывать инструкции по охране труда?
Организует разработку работодатель. Непосредственно участвуют специалист по охране труда, руководители подразделений, технологи и другие компетентные работники. Универсального правила «только специалист по ОТ» нет.
Кто утверждает инструкцию по охране труда?
Работодатель, руководитель организации или уполномоченное им лицо с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).
Что должна содержать инструкция по охране труда?
Пять обязательных разделов: общие требования охраны труда; требования перед началом работы; требования во время работы; требования в аварийных ситуациях; требования по окончании работы.
Нужно ли пересматривать инструкции по охране труда каждый год?
Нет. Ежегодный пересмотр только в силу наступления нового календарного года не установлен. Инструкция должна быть актуальной; необходимость пересмотра определяется изменениями условий труда и требований.
Как часто пересматривают инструкции по охране труда?
Приказ № 772н не устанавливает фиксированных сроков. Пересмотр проводится при наступлении оснований, указанных в п. 30, либо по внутренней периодичности, установленной работодателем. Отраслевые правила могут предусматривать свои сроки.
В каких случаях нужно менять инструкцию по охране труда?
При изменении условий труда, внедрении новой техники и технологии, по результатам расследования аварий и несчастных случаев, по требованию надзорных органов, а также при изменении требований, затрагивающих содержание конкретной инструкции.
Нужно ли менять инструкцию при изменении правил по охране труда?
Сначала проверяют, затрагивают ли новые требования содержание конкретной ИОТ. Если затрагивают — документ актуализируют. Если нет — оставляют без изменений.
Нужно ли проводить внеплановый инструктаж при изменении инструкции?
Да, если изменения связаны с изменением условий труда, технологии, оборудования или требований, влияющих на безопасные методы работы. Порядок определяется Правилами обучения по охране труда (Постановление Правительства № 2464).
Где должна храниться инструкция по охране труда?
В месте, обеспечивающем доступ работника: у него самого, на рабочем месте, на участке или в подразделении.
Можно ли взять готовую инструкцию из интернета?
Можно использовать только как основу. Обязательно адаптировать под конкретные условия труда, оборудование, технологию, опасности и профессиональные риски организации.