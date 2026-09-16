Как понять, что вы не выгорели, а просто переросли свою работу

Два состояния рядом

Чтобы не гадать, сверьтесь по фактам, а не по ощущениям. Источник у выгорания: перегрузка и дефицит ресурса. У перерастания наоборот: избыток компетенций при нехватке задач по размеру.

Энергия при выгорании истощена в принципе. При перерастании она сохранна, но не находит применения.

Отдых при выгорании восстанавливает состояние. При перерастании облегчение временное: теснота возвращается уже через пару недель после отпуска.

Что нужно при выгорании: пауза, снижение нагрузки, забота о здоровье. Что нужно при перерастании: не покой, а новый мандат, расширение полномочий или смена роли. Перепутаете рецепт, и отпуск станет просто отсрочкой того же тупика.