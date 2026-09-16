Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан

НДС: без изменений, но порог для УСН зафиксирован

Ставка НДС, которая выросла до 22% с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ), в 2027-м остается прежней. Расчетная ставка — 18,03%.

Ключевое для упрощенцев событие — подписание закона № 228-ФЗ от 4 июля 2026 года. Документ закрепил порог освобождения от НДС на УСН на отметке 20 млн рублей — для дохода, полученного в 2026, 2027 и 2028 годах. На практике это означает, что освобождение по 20 млн действует вплоть до 2029 года включительно, так как статус плательщика в текущем году определяется по доходу предыдущего. Падение порога до 15 млн заработает лишь для дохода 2029 года — то есть с 2030-го. При этом сам порог не привязан к коэффициенту-дефлятору, в отличие от границ пониженных ставок 5% и 7%.

Практический смысл: как только доход упрощенца за 2026 год или накопленный с начала 2027-го превысит 20 млн, возникает обязанность платить НДС. Это не отменяет право на УСН — потеря режима возможна только при выходе за максимальный лимит выручки.

Пониженные ставки НДС для упрощенцев в 2027 году:

5% — при доходе до границы, рассчитанной с дефлятором 2027 года. Окончательная цифра пока неизвестна; для справки, в 2026 году с дефлятором 1,090 этот ориентир составлял 272,5 млн;

7% — при доходе от верхней границы ставки 5% до максимального лимита УСН, также с применением дефлятора 2027 года.