Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан

НДС: без изменений, но порог для УСН зафиксирован
Ставка НДС, которая выросла до 22% с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ), в 2027-м остается прежней. Расчетная ставка — 18,03%.
Ключевое для упрощенцев событие — подписание закона № 228-ФЗ от 4 июля 2026 года. Документ закрепил порог освобождения от НДС на УСН на отметке 20 млн рублей — для дохода, полученного в 2026, 2027 и 2028 годах. На практике это означает, что освобождение по 20 млн действует вплоть до 2029 года включительно, так как статус плательщика в текущем году определяется по доходу предыдущего. Падение порога до 15 млн заработает лишь для дохода 2029 года — то есть с 2030-го. При этом сам порог не привязан к коэффициенту-дефлятору, в отличие от границ пониженных ставок 5% и 7%.
Практический смысл: как только доход упрощенца за 2026 год или накопленный с начала 2027-го превысит 20 млн, возникает обязанность платить НДС. Это не отменяет право на УСН — потеря режима возможна только при выходе за максимальный лимит выручки.
Пониженные ставки НДС для упрощенцев в 2027 году:
5% — при доходе до границы, рассчитанной с дефлятором 2027 года. Окончательная цифра пока неизвестна; для справки, в 2026 году с дефлятором 1,090 этот ориентир составлял 272,5 млн;
7% — при доходе от верхней границы ставки 5% до максимального лимита УСН, также с применением дефлятора 2027 года.
Выбор пониженных ставок означает отказ от вычета входящего НДС от контрагентов — налог остается внутри стоимости закупок и повышает себестоимость.
УСН: параметры проиндексируют
Базовые величины упрощенки (до корректировки на дефлятор):
Предельный годовой доход — 450 млн рублей;
Максимальная остаточная стоимость основных средств — 200 млн рублей;
Порог дохода за 9 месяцев 2026 года для перехода на УСН с 2027-го — 367,875 млн рублей. Это значение уже учитывает дефлятор 2026 года (1,090); исходная база — 337,5 млн.
Коэффициент-дефлятор на 2027 год еще не утвержден — ожидается, что Минэкономразвития выпустит приказ осенью 2026 года.
Для понимания масштаба: с дефлятором 2026 года (1,090) действующие лимиты составляют 490,5 млн для максимального дохода и 218 млн для остаточной стоимости ОС.
Патентная система: потолок доходов — 15 млн
Лимит выручки для ПСН продолжает последовательное снижение, начатое в 2026 году:
2026 — 20 млн рублей;
2027 — 15 млн рублей;
2028 и далее — 10 млн рублей.
При выходе за лимит предприниматель утрачивает право на патент с первого дня квартала, в котором произошло превышение. Перерасчет налогов идет по правилам ОСНО или УСН.
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Взносы ИП за себя: суммы закреплены в Кодексе
Объем страховых взносов на 2027 год зафиксирован непосредственно в Налоговом кодексе:
Фиксированная часть — 61 154 руб.;
Максимум 1% с дохода сверх 300 тыс. руб. — 342 923 руб.;
Совокупный потолок — 404 077 руб.
Годом ранее, в 2026-м, фиксированные взносы равнялись 57 390 руб., а предел 1% — 321 818 руб.
Единая предельная база для страховых взносов на 2027 год пока не определена — соответствующее постановление Правительства выходит традиционно осенью. Для сравнения: на 2026 год она установлена в 2 979 000 рублей.
Имущественные налоги: считать будет налоговая
Одно из самых ощутимых нововведений — обязанность по расчету имущественных налогов организаций переходит от самих компаний к ФНС.
В ведение инспекций переходят:
транспортный налог;
земельный налог;
налог на имущество организаций (по объектам, облагаемым от кадастровой стоимости).
Механика: инспекция получает сведения от ГИБДД, Росреестра и других ведомств, затем направляет организации расчет не позднее чем за 10 рабочих дней до даты платежа. При несогласии компания может представить пояснения и документы — ФНС обязана рассмотреть их за 30 дней.
С 1 апреля 2027 года отменяется подача уведомлений об исчисленных суммах по этим налогам.
Актуальные сроки уплаты (с I квартала 2027 года):
Аванс за I квартал — до 28 мая;
Аванс за II квартал — до 28 августа;
Аванс за III квартал — до 28 ноября;
Годовой налог — до 28 марта следующего года;
Скорректированный налог (после пересчета ФНС) — до 28-го числа месяца, идущего за месяцем получения сообщения.
По обязательствам за 2026 год действуют прежние сроки — до 28 февраля 2027 года (с учетом выходных — до 1 марта).
Налог на прибыль: одна декларация вместо пачки по обособкам
С 1 января 2027 года отпадает необходимость подавать отдельные декларации по каждому обособленному подразделению. Головная компания сдает единую декларацию в свою инспекцию, а данные по филиалам и подразделениям раскрываются на отдельных листах с разбивкой по субъектам РФ.
Базовая ставка налога на прибыль — 25%: 8% уходит в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Ограничение на списание убытков прошлых лет (не более 50% базы) продлено до 2030 года включительно.
Дополнительные изменения с 2027 года:
прекращает действовать льгота для МСП по излишкам, выявленным при инвентаризации — она охватывала инвентаризации 2022–2026 годов и на этом заканчивается;
при выплатах в адрес немецких компаний налоговым агентам придется удерживать налог по нормам НК.
Переводы физлиц: под автоматическим надзором
С 1 января 2027 года запускается механизм, по которому Центробанк будет автоматически передавать ФНС данные о гражданах, чьи банковские операции напоминают предпринимательскую активность.
Контрольный порог — 2,4 млн рублей незадекларированного дохода за год. В зоне риска — те, кто регулярно получает деньги без регистрации бизнеса: частные репетиторы, домашние мастера бьюти-услуг, неофициальные арендодатели, продавцы через соцсети.
Определяющий фактор — не величина отдельного перевода, а системность. Если на счет систематически поступают средства от одного и того же лица в определенные даты, алгоритм может классифицировать это как доход. Дополнительно банки обязаны передавать ИНН владельца при открытии счета, что перекрывает канал неидентифицированных поступлений.
Главный риск для гражданина — необходимость постфактум доказывать, что полученные деньги доходом не являются.
Взыскание долгов: одно поручение, три часа
Статья 46 НК с 1 января 2027 года меняется: вместо серии разрозненных поручений налоговая направляет единое — одновременно в банки и оператору платформы цифрового рубля.
Банк обязан исполнить поручение за три часа операционного дня с момента внесения в реестр.
Новая последовательность взыскания:
рублевые текущие (расчетные) счета;
счета в иностранной валюте;
счета в драгоценных металлах;
электронные деньги;
депозитные счета;
счета цифрового рубля.
Все издержки, связанные со списанием с валютных счетов и счетов в драгметаллах — комиссии, курсовые разницы, — ложатся на налогоплательщика.
Импорт из ЕАЭС: цены под контролем
Новая статья 54.2 НК, вступающая в силу с 1 января 2027 года, вводит проверку рыночности цен при ввозе товаров из стран ЕАЭС. ФНС получит возможность отслеживать движение товара до конечного покупателя в режиме реального времени. Это закономерный ответ на серые схемы параллельного импорта, направленные на занижение таможенных пошлин.
Контроль и обоснование занижения цен смогут проводить не только в рамках налоговых проверок, но и вне их — при наличии обоснованной необходимости.
Туристический налог: потолок — 3%
С 1 января 2027 года максимальная ставка туристического налога растет с 2% до 3%. Последующий рост: 4% — в 2028-м, 5% — с 2029 года. Минимальный платеж — 100 рублей за сутки. Конкретную ставку в пределах федерального потолка определяет муниципалитет.
Патент для иностранцев: платеж вырастет
Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев на патенте с 1 января 2027 года увеличивается с 1 200 до 1 700 рублей в месяц. Для тех, кто работает у организаций, прежняя сумма 1 200 рублей сохраняется. Для иностранцев с детьми и иждивенцами, трудящихся у физических лиц для личных нужд (няни, сиделки и подобные категории), базовая сумма увеличивается: за каждого ребенка до 18 лет — до 50% от базы, за каждого иждивенца — до 50% от базы.
Льготы для женщин-предпринимателей с детьми
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 1194333-8, который дает регионам право снижать ставки УСН и НПД для двух новых групп:
женщин-ИП, женщин-учредителей (от 50% доли) и руководителей юрлиц с детьми до семи лет;
налогоплательщиков из отдельных видов деятельности, список которых определит Правительство.
Для самозанятых регионы смогут установить ставку НПД на уровне 1% для мам с детьми до семи лет. Все зависит от местных законов — за региональным законодательством стоит следить отдельно.
АУСН: эксперимент продолжается
Действие автоматизированной упрощенной системы налогообложения продлено до 31 декабря 2027 года. Порог выручки (60 млн рублей) и ставки закреплены в законе и пересмотру не подлежат. После завершения эксперимента возможны три пути: превращение в постоянный режим, встраивание элементов в обновленную УСН либо закрытие с переводом участников на общие правила.
Союз финансистов предложил поэтапно снизить лимит: до 20 млн рублей с 2026 года и до 15 млн — с 2027-го. Однако закон № 17-ФЗ прямо запрещает менять установленные параметры, поэтому инициатива пока не реализована.
Сроки уплаты: выходные — по-прежнему на следующий рабочий день
Слухи о том, что с 2027 года срок уплаты, выпадающий на выходной, будет переноситься на предыдущий рабочий день, не подтвердились. Соответствующая поправка обсуждалась в рамках закона 425-ФЗ, но была отклонена. Сохраняется прежнее правило: если крайняя дата платежа совпадает с выходным или нерабочим днем, она сдвигается на следующий рабочий день.
Что ждать бизнесу — итог
Реформа 2027 года разворачивается по четырем направлениям:
Снижение административной нагрузки — ФНС берет расчет имущественных налогов на себя, уходят уведомления и раздельные декларации по обособкам.
Ужесточение контроля — автопередача данных о подозрительных переводах, мониторинг цен по импорту из ЕАЭС, усиление контроля безналичных расчетов в рознице.
Рост фискальной нагрузки — повышение взносов ИП, туристического налога, авансового платежа по патенту для иностранцев.
Адресная поддержка — потенциальные льготы для женщин-предпринимателей с маленькими детьми, удержание порога НДС для упрощенцев до 2029 года.
Бизнесу стоит заранее сверить данные об имущественных объектах в Росреестре и ГИБДД, держать под контролем накопленный доход при работе на патенте, подготовиться к обновленным срокам уплаты и следить за местным законодательством — часть льгот устанавливается на региональном уровне.