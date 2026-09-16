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Налоговые изменения
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Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан

Налоговая реформа 2027: что меняется для бизнеса и граждан

С начала 2027 года в России стартует новый этап налоговой реформы. Налоговая служба возьмет на себя расчет имущественных налогов для компаний, лимит по патенту опустится до 15 млн рублей, обязательные взносы индивидуальных предпринимателей повысятся до 61 154 рублей.

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НДС: без изменений, но порог для УСН зафиксирован

Ставка НДС, которая выросла до 22% с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ), в 2027-м остается прежней. Расчетная ставка — 18,03%.

Ключевое для упрощенцев событие — подписание закона № 228-ФЗ от 4 июля 2026 года. Документ закрепил порог освобождения от НДС на УСН на отметке 20 млн рублей — для дохода, полученного в 2026, 2027 и 2028 годах. На практике это означает, что освобождение по 20 млн действует вплоть до 2029 года включительно, так как статус плательщика в текущем году определяется по доходу предыдущего. Падение порога до 15 млн заработает лишь для дохода 2029 года — то есть с 2030-го. При этом сам порог не привязан к коэффициенту-дефлятору, в отличие от границ пониженных ставок 5% и 7%.

Практический смысл: как только доход упрощенца за 2026 год или накопленный с начала 2027-го превысит 20 млн, возникает обязанность платить НДС. Это не отменяет право на УСН — потеря режима возможна только при выходе за максимальный лимит выручки.

Пониженные ставки НДС для упрощенцев в 2027 году:

  • 5% — при доходе до границы, рассчитанной с дефлятором 2027 года. Окончательная цифра пока неизвестна; для справки, в 2026 году с дефлятором 1,090 этот ориентир составлял 272,5 млн;

  • 7% — при доходе от верхней границы ставки 5% до максимального лимита УСН, также с применением дефлятора 2027 года.

Выбор пониженных ставок означает отказ от вычета входящего НДС от контрагентов — налог остается внутри стоимости закупок и повышает себестоимость.

УСН: параметры проиндексируют

Базовые величины упрощенки (до корректировки на дефлятор):

  • Предельный годовой доход — 450 млн рублей;

  • Максимальная остаточная стоимость основных средств — 200 млн рублей;

  • Порог дохода за 9 месяцев 2026 года для перехода на УСН с 2027-го — 367,875 млн рублей. Это значение уже учитывает дефлятор 2026 года (1,090); исходная база — 337,5 млн.

Коэффициент-дефлятор на 2027 год еще не утвержден — ожидается, что Минэкономразвития выпустит приказ осенью 2026 года. 

Для понимания масштаба: с дефлятором 2026 года (1,090) действующие лимиты составляют 490,5 млн для максимального дохода и 218 млн для остаточной стоимости ОС.

Патентная система: потолок доходов — 15 млн

Лимит выручки для ПСН продолжает последовательное снижение, начатое в 2026 году:

  • 2026 — 20 млн рублей;

  • 2027 — 15 млн рублей;

  • 2028 и далее — 10 млн рублей.

При выходе за лимит предприниматель утрачивает право на патент с первого дня квартала, в котором произошло превышение. Перерасчет налогов идет по правилам ОСНО или УСН.

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Взносы ИП за себя: суммы закреплены в Кодексе

Объем страховых взносов на 2027 год зафиксирован непосредственно в Налоговом кодексе:

  • Фиксированная часть — 61 154 руб.;

  • Максимум 1% с дохода сверх 300 тыс. руб. — 342 923 руб.;

  • Совокупный потолок — 404 077 руб.

Годом ранее, в 2026-м, фиксированные взносы равнялись 57 390 руб., а предел 1% — 321 818 руб.

Единая предельная база для страховых взносов на 2027 год пока не определена — соответствующее постановление Правительства выходит традиционно осенью. Для сравнения: на 2026 год она установлена в 2 979 000 рублей.

Имущественные налоги: считать будет налоговая

Одно из самых ощутимых нововведений — обязанность по расчету имущественных налогов организаций переходит от самих компаний к ФНС.

В ведение инспекций переходят:

  • транспортный налог;

  • земельный налог;

  • налог на имущество организаций (по объектам, облагаемым от кадастровой стоимости).

Механика: инспекция получает сведения от ГИБДД, Росреестра и других ведомств, затем направляет организации расчет не позднее чем за 10 рабочих дней до даты платежа. При несогласии компания может представить пояснения и документы — ФНС обязана рассмотреть их за 30 дней.

С 1 апреля 2027 года отменяется подача уведомлений об исчисленных суммах по этим налогам.

Актуальные сроки уплаты (с I квартала 2027 года):

  • Аванс за I квартал — до 28 мая;

  • Аванс за II квартал — до 28 августа;

  • Аванс за III квартал — до 28 ноября;

  • Годовой налог — до 28 марта следующего года;

  • Скорректированный налог (после пересчета ФНС) — до 28-го числа месяца, идущего за месяцем получения сообщения.

По обязательствам за 2026 год действуют прежние сроки — до 28 февраля 2027 года (с учетом выходных — до 1 марта).

Налог на прибыль: одна декларация вместо пачки по обособкам

С 1 января 2027 года отпадает необходимость подавать отдельные декларации по каждому обособленному подразделению. Головная компания сдает единую декларацию в свою инспекцию, а данные по филиалам и подразделениям раскрываются на отдельных листах с разбивкой по субъектам РФ.

Базовая ставка налога на прибыль — 25%: 8% уходит в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Ограничение на списание убытков прошлых лет (не более 50% базы) продлено до 2030 года включительно.

Дополнительные изменения с 2027 года:

  • прекращает действовать льгота для МСП по излишкам, выявленным при инвентаризации — она охватывала инвентаризации 2022–2026 годов и на этом заканчивается;

  • при выплатах в адрес немецких компаний налоговым агентам придется удерживать налог по нормам НК.

Переводы физлиц: под автоматическим надзором

С 1 января 2027 года запускается механизм, по которому Центробанк будет автоматически передавать ФНС данные о гражданах, чьи банковские операции напоминают предпринимательскую активность.

Контрольный порог — 2,4 млн рублей незадекларированного дохода за год. В зоне риска — те, кто регулярно получает деньги без регистрации бизнеса: частные репетиторы, домашние мастера бьюти-услуг, неофициальные арендодатели, продавцы через соцсети.

Определяющий фактор — не величина отдельного перевода, а системность. Если на счет систематически поступают средства от одного и того же лица в определенные даты, алгоритм может классифицировать это как доход. Дополнительно банки обязаны передавать ИНН владельца при открытии счета, что перекрывает канал неидентифицированных поступлений.

Главный риск для гражданина — необходимость постфактум доказывать, что полученные деньги доходом не являются.

Взыскание долгов: одно поручение, три часа

Статья 46 НК с 1 января 2027 года меняется: вместо серии разрозненных поручений налоговая направляет единое — одновременно в банки и оператору платформы цифрового рубля.

Банк обязан исполнить поручение за три часа операционного дня с момента внесения в реестр.

Новая последовательность взыскания:

  • рублевые текущие (расчетные) счета;

  • счета в иностранной валюте;

  • счета в драгоценных металлах;

  • электронные деньги;

  • депозитные счета;

  • счета цифрового рубля.

Все издержки, связанные со списанием с валютных счетов и счетов в драгметаллах — комиссии, курсовые разницы, — ложатся на налогоплательщика.

Импорт из ЕАЭС: цены под контролем

Новая статья 54.2 НК, вступающая в силу с 1 января 2027 года, вводит проверку рыночности цен при ввозе товаров из стран ЕАЭС. ФНС получит возможность отслеживать движение товара до конечного покупателя в режиме реального времени. Это закономерный ответ на серые схемы параллельного импорта, направленные на занижение таможенных пошлин.

Контроль и обоснование занижения цен смогут проводить не только в рамках налоговых проверок, но и вне их — при наличии обоснованной необходимости.

Туристический налог: потолок — 3%

С 1 января 2027 года максимальная ставка туристического налога растет с 2% до 3%. Последующий рост: 4% — в 2028-м, 5% — с 2029 года. Минимальный платеж — 100 рублей за сутки. Конкретную ставку в пределах федерального потолка определяет муниципалитет.

Патент для иностранцев: платеж вырастет

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев на патенте с 1 января 2027 года увеличивается с 1 200 до 1 700 рублей в месяц. Для тех, кто работает у организаций, прежняя сумма 1 200 рублей сохраняется. Для иностранцев с детьми и иждивенцами, трудящихся у физических лиц для личных нужд (няни, сиделки и подобные категории), базовая сумма увеличивается: за каждого ребенка до 18 лет — до 50% от базы, за каждого иждивенца — до 50% от базы.

Льготы для женщин-предпринимателей с детьми

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 1194333-8, который дает регионам право снижать ставки УСН и НПД для двух новых групп:

  • женщин-ИП, женщин-учредителей (от 50% доли) и руководителей юрлиц с детьми до семи лет;

  • налогоплательщиков из отдельных видов деятельности, список которых определит Правительство.

Для самозанятых регионы смогут установить ставку НПД на уровне 1% для мам с детьми до семи лет. Все зависит от местных законов — за региональным законодательством стоит следить отдельно.

АУСН: эксперимент продолжается

Действие автоматизированной упрощенной системы налогообложения продлено до 31 декабря 2027 года. Порог выручки (60 млн рублей) и ставки закреплены в законе и пересмотру не подлежат. После завершения эксперимента возможны три пути: превращение в постоянный режим, встраивание элементов в обновленную УСН либо закрытие с переводом участников на общие правила.

Союз финансистов предложил поэтапно снизить лимит: до 20 млн рублей с 2026 года и до 15 млн — с 2027-го. Однако закон № 17-ФЗ прямо запрещает менять установленные параметры, поэтому инициатива пока не реализована.

Сроки уплаты: выходные — по-прежнему на следующий рабочий день

Слухи о том, что с 2027 года срок уплаты, выпадающий на выходной, будет переноситься на предыдущий рабочий день, не подтвердились. Соответствующая поправка обсуждалась в рамках закона 425-ФЗ, но была отклонена. Сохраняется прежнее правило: если крайняя дата платежа совпадает с выходным или нерабочим днем, она сдвигается на следующий рабочий день.

Что ждать бизнесу — итог

Реформа 2027 года разворачивается по четырем направлениям:

  • Снижение административной нагрузки — ФНС берет расчет имущественных налогов на себя, уходят уведомления и раздельные декларации по обособкам.

  • Ужесточение контроля — автопередача данных о подозрительных переводах, мониторинг цен по импорту из ЕАЭС, усиление контроля безналичных расчетов в рознице.

  • Рост фискальной нагрузки — повышение взносов ИП, туристического налога, авансового платежа по патенту для иностранцев.

  • Адресная поддержка — потенциальные льготы для женщин-предпринимателей с маленькими детьми, удержание порога НДС для упрощенцев до 2029 года.

Бизнесу стоит заранее сверить данные об имущественных объектах в Росреестре и ГИБДД, держать под контролем накопленный доход при работе на патенте, подготовиться к обновленным срокам уплаты и следить за местным законодательством — часть льгот устанавливается на региональном уровне.

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