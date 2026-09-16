Не каждому бизнесу нужен ИИ: как собственнику избежать самой дорогой ошибки цифровой трансформации

Автоматизация, цифровизация, трансформация: что действительно нужно бизнесу

Скорее всего, вам нужна автоматизация уже доказавших эффективность процессов. Она ускорит и удешевит их, вы станете зарабатывать больше.

Возможно, вам необходима цифровизация. В этом случае в вашем портфеле продуктов или услуг появится новая зарабатывающая единица — цифровой продукт. Благодаря ему вы станете получать большую прибыль, а бизнес можно будет назвать цифровым. Но если печете лучший хлеб «на районе», что будет означать для вас трансформация? Начнете шить носки? Если это более прибыльно – вперед!

Рассмотрим более реальный сценарий: вместо выпекания хлеба — консультировать начинающих, как печь хлеб. Это будет трансформация. Но тогда встает вопрос: она точно вам нужна?

Или другой вариант — вы станете цифровой платформой для желающих открыть свое производство хлеба. Тогда это будет цифровая трансформация. И опять возникает вопрос: если умеете делать деньги, выпекая лучший хлеб, вы уверены, что станете такой же хорошей, удобной цифровой платформой? Куда денутся старые навыки по выпечке крафтового продукта и откуда возьмете новые?

Автоматизация показана всем, ее можно отпускать без рецепта. Она почти никому сегодня не помешает. Особенно если дело касается эффективных бизнес-процессов: сдавать бухгалтерскую отчетность, закупать сырье, продавать через приложение. Цифровизация показана тем, кто хочет добавить к продажам еще один продукт, цифровой, например, не только выпекать хлеб, но и создавать и делиться своим рецептом в вашем приложении в рамках платной подписки. Цифровая трансформация нужна лишь тем, кто зашел в тупик, и только в ней видит единственный выход.