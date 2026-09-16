Не каждому бизнесу нужен ИИ: как собственнику избежать самой дорогой ошибки цифровой трансформации

По этой причине примерно 70–80% проектов по внедрению инновационных идей терпят крах, и так продолжается более 20 лет. Почему не каждому бизнесу нужна цифровая трансформация, рассказали в статье.
Как избежать самой дорогой ошибки цифровой трансформации
Фраза «цифровая трансформация» — из портфеля техно-маркетологов для «возгонки». Эта идея незаметно подменяет понятия, и показана она не всем. Если ваш бизнес генерирует прибыль, трансформация ему не нужна, поскольку вступить на этот путь – значит перестать быть тем, кто вы есть, и превратиться в кого-то другого. Не быть прибыльным бизнесом, но тогда кем?
Автоматизация, цифровизация, трансформация: что действительно нужно бизнесу
Скорее всего, вам нужна автоматизация уже доказавших эффективность процессов. Она ускорит и удешевит их, вы станете зарабатывать больше.
Возможно, вам необходима цифровизация. В этом случае в вашем портфеле продуктов или услуг появится новая зарабатывающая единица — цифровой продукт. Благодаря ему вы станете получать большую прибыль, а бизнес можно будет назвать цифровым. Но если печете лучший хлеб «на районе», что будет означать для вас трансформация? Начнете шить носки? Если это более прибыльно – вперед!
Рассмотрим более реальный сценарий: вместо выпекания хлеба — консультировать начинающих, как печь хлеб. Это будет трансформация. Но тогда встает вопрос: она точно вам нужна?
Или другой вариант — вы станете цифровой платформой для желающих открыть свое производство хлеба. Тогда это будет цифровая трансформация. И опять возникает вопрос: если умеете делать деньги, выпекая лучший хлеб, вы уверены, что станете такой же хорошей, удобной цифровой платформой? Куда денутся старые навыки по выпечке крафтового продукта и откуда возьмете новые?
Автоматизация показана всем, ее можно отпускать без рецепта. Она почти никому сегодня не помешает. Особенно если дело касается эффективных бизнес-процессов: сдавать бухгалтерскую отчетность, закупать сырье, продавать через приложение. Цифровизация показана тем, кто хочет добавить к продажам еще один продукт, цифровой, например, не только выпекать хлеб, но и создавать и делиться своим рецептом в вашем приложении в рамках платной подписки. Цифровая трансформация нужна лишь тем, кто зашел в тупик, и только в ней видит единственный выход.
Какие задачи в бизнесе не решить без ИИ
Если к вам пришли с идеей внедрения ИИ, правильный вопрос собственника должен звучать так: какие задачи в моем бизнесе не решить без ИИ? Прочитайте еще раз. Не решить! Обратите внимание: не «как мне применить ИИ?», а «какие проблемы решаются только с ИИ»?
Почему это правильный вопрос? Он работает как анти-хайп. Пока со всех сторон звучит набат: «Давай, быстрее внедряй», «Вы отстанете навсегда», «Бизнес умрет», «Всех заменит ИИ» — вы невозмутимо ставите искусственный интеллект в один ряд со всеми другими расходами, которые несет бизнес (аренда, ФОТ, материалы, реклама). И если по каждой статье предполагаете, сколько потратили и сколько получили, то почему для ИИ должны быть исключения?
Если же спрашивать, куда приспособить ИИ — вам всего за час набросают огромное количество ответов. И когда вы начнете их внедрять, поведшись на наиболее завиральные идеи, то никогда не сможете найти ROI. О том, как считать экономику токенов, финансисты могут написать отдельный детективный сериал. Как говорится, была бы задача, а причина связать ее с ИИ всегда найдется.
Многие торговые сети внедряли многомиллионные проекты по лояльности клиентов, когда эта идея была на хайпе. Но они ничего не знали и не хотели знать о потребителях, потому что продавали не товары, а низкую цену на них. И хорошо зарабатывали.
ИИ многое изменил в нашей жизни. Но люди по-прежнему расстаются с деньгами тремя способами: им нравится продукт, обслуживание или цена. Это выяснила группа ученых из Гарварда, изучив сотни успешных компаний. Эффективные бизнесы фокусируют усилия только на одном из этих аспектов.
Если продаете цену, то не сможете сделать продукт, который все хотят. Продаете культовый товар — не получится выставить его по низкой цене. Если много времени уделяете каждому клиенту, это обойдется недешево, и у вас всегда будет конкурирующий продукт, который не дает спокойно спать.
Важно понимать, что попытка угнаться за тремя зайцами приводит бизнес к краху. Авторы М. Триси и Ф. Висерма из Гарварда не смогли найти ни одного примера, подтверждающего обратное. Некоторые говорят: «Тойоте удалось достичь двух». Но об этом еще спорят.