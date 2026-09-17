Как ИИ меняет подход компаний к обучению бухгалтеров, HR и юристов

Сегодня мы переживаем любопытный этап цифровой эволюции. Еще пару лет назад искусственный интеллект воспринимался как узкая сфера IT— разработчиков, а сегодня он проникает в бухгалтерию, юридические и кадровые отделы.

Однако в погоне за инновациями многие компании допускают системную ошибку: они учат сотрудников «правильно задавать вопросы» чат-ботам, забывая объяснить главное — как работает механизм и где заканчивается его компетенция. Парадокс заключается в том, что ИИ меняет не столько инструментарий, сколько саму культуру принятия решений. И для не IT—специалистов это означает переход от исполнительской дисциплины к интеллектуальной ответственности. Как ИИ меняет корпоративную культуру, расскажем в статье.