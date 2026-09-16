Запрет экспорта топлива в 2026 году: сроки и исключения

Правительство Российской Федерации постановлением № 954 от 30.07.2026 ввело временный запрет на вывоз отдельных видов топлива. Ограничение действует с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года включительно. Под запрет попали бензины товарные, дизельное топливо, судовое топливо и газойли прочие (включая приобретенные на биржевых торгах).

Ключевое исключение касается непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей: изначально оно должно было заработать с 1 сентября 2026 года, однако постановлением Правительства № 1097 от 28.08.2026 срок действия ограничений для производителей продлили до 30 сентября 2026 года включительно, а вступление в силу соответствующего исключения перенесли.