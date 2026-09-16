Запрет экспорта топлива в 2026 году: сроки и исключения

Правительство Российской Федерации постановлением № 954 от 30.07.2026 ввело временный запрет на вывоз отдельных видов топлива. Ограничение действует с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года включительно. Под запрет попали бензины товарные, дизельное топливо, судовое топливо и газойли прочие (включая приобретенные на биржевых торгах).
Ключевое исключение касается непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей: изначально оно должно было заработать с 1 сентября 2026 года, однако постановлением Правительства № 1097 от 28.08.2026 срок действия ограничений для производителей продлили до 30 сентября 2026 года включительно, а вступление в силу соответствующего исключения перенесли.
Какие виды топлива нельзя вывозить
Под запрет попали бензины товарные, дизельное топливо, судовое топливо и газойли прочие:
бензины товарные (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 — 2710 12 590 0);
дизельное топливо, судовое топливо и газойли прочие (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 — 2710 19 429 0).
Ограничение касается товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе купленных на биржевых торгах.
Сколько действует запрет на экспорт
Общий временный запрет установлен с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года включительно. Для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей срок действия ограничений продлен до 30 сентября 2026 года включительно.
Какие исключения действуют с 1 сентября
Изначально постановление № 954 предусматривало, что с 1 сентября 2026 года запрет не распространяется на дизельное топливо, судовое топливо и газойли прочие, вывозимые непосредственными производителями (при условии применения коэффициента n, равного 0 рублей за тонну).
Постановление № 1097 сдвинуло дату начала действия этого исключения на 1 октября 2026 года, а действие ограничений для производителей продлило до 30 сентября 2026 года.
На 16 сентября 2026 года производители пока не могут свободно экспортировать указанные виды топлива.
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Какие поставки разрешены отдельно
Запрет не действует на:
товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства РФ;
бензины товарные, а также дизельное, судовое топливо и газойли, вывозимые в рамках международных межправительственных соглашений (включая поставки в государства — члены ЕАЭС) в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами и (или) протоколами, при условии применения коэффициента n = 0;
ряд специальных случаев (транзит, обеспечение воинских формирований, Байконур, Шпицберген, личное пользование, припасы и др.).
Что проверить экспортеру перед отгрузкой
Перед отгрузкой необходимо проверить:
код товара по ТН ВЭД ЕАЭС;
происхождение топлива и статус отправителя (непосредственный производитель или нет);
наличие действующего контракта и соответствие условиям исключений;
страну назначения и применимость межправительственных соглашений;
дату фактического вывоза (с учетом возможных продлений запрета).
Как ограничения отражаются на договорах
Экспортерам следует проверить сроки поставки по действующим контрактам, наличие оговорок об изменении законодательства и порядок уведомления контрагента о введении ограничений. При невозможности исполнения обязательств из-за запрета стороны вправе ссылаться на обстоятельства, связанные с изменением нормативно-правового регулирования.
Что будет за нарушение запрета
Нарушение временного запрета на вывоз товаров влечет ответственность по таможенному законодательству ЕАЭС и законодательству Российской Федерации об административных правонарушениях. Конкретные меры применяются таможенными органами в соответствии с действующими нормами.
Часто задаваемые вопросы
Ответили на самые популярные вопросы по теме.
До какой даты запрещен экспорт бензина?
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.2026 № 954, экспорт бензинов товарных (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 — 2710 12 590 0) запрещен до 31 января 2027 года включительно. Исключения касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи.
Может ли производитель экспортировать дизельное топливо?
По состоянию на сентябрь 2026 года непосредственные производители не могут свободно экспортировать дизельное топливо: ограничения для них продлены до 30 сентября 2026 года включительно. После этой даты возможно применение исключения при соблюдении условий постановления. Источник — постановления № 954 и № 1097.
Разрешены ли поставки топлива в страны ЕАЭС?
Да, в рамках международных межправительственных соглашений (в том числе в государства — члены ЕАЭС) в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, при выполнении условия о коэффициенте n = 0. Источник — постановление Правительства РФ от 30.07.2026 № 954.
Что делать с контрактом, заключенным до запрета?
Необходимо оценить возможность исполнения с учетом запрета, проверить оговорки об изменении законодательства и уведомить контрагента. При невозможности исполнения стороны могут согласовать изменение сроков или расторжение договора. Официальные разъяснения содержатся в тексте постановления № 954.