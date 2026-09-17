Бумажная транспортная накладная с 1 сентября 2026 — готовятся новые исключения

Четыре новых исключения (приказ № 391, с 19 сентября 2026)

Приказ Минтранса от 02.09.2026 № 391 добавит четыре новых основания (пункты 9–12) и расширит перечень ведомств для военных грузов.

1. Территории с особыми режимами. Бумажные документы разрешены при перевозке по территории, где официально введен один из режимов: повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения или контртеррористической операции. Основание привязано именно к официально введенному режиму, а не к «сложной обстановке» по ситуации.

Пример. В районе введен режим ЧС из-за паводка. Местная транспортная компания развозит гуманитарные грузы. Поскольку на территории официально действует режим ЧС, транспортную накладную можно будет оформить на бумаге — перевозка подпадет под новое исключение.

2. Специальные грузы. Речь о грузах, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства (п. 23 ст. 3 закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ). Обычный опасный, ценный или нестандартный груз под это понятие не подпадает — отнесение к специальным грузам происходит в установленном порядке.

3. Периодические печатные издания. Формулировка — «периодические печатные издания» без ограничения «социально значимые». Это значит, что бумажную ТрН можно будет оформить при перевозке любых газет и журналов, выходящих на регулярной основе.

Пример. Редакция районной газеты нанимает перевозчика для еженедельной доставки тиража в точки распространения. С 19 сентября транспортную накладную на эти рейсы можно будет оформить на бумаге.

4. Продукция военного и двойного назначения во внешней торговле. Исключение распространится на автомобильные перевозки продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности и экспортного контроля (в соответствии с законами № 114-ФЗ от 19.07.1998 «О военно-техническом сотрудничестве» и № 183-ФЗ от 18.07.1999 «Об экспортном контроле»).

Расширение перечня ведомств для военных грузов. Если до 19 сентября бумажная ТрН допускается только при участии Минобороны, то с 19 сентября в перечень будут добавлены МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР и ФСО — всего семь ведомств.

Таким образом, с 19 сентября 2026 года всего будет действовать 12 оснований для оформления бумажной транспортной накладной.