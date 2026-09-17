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Как исчислять НДС при перевозке груза в Белоруссию

Как исчислять НДС при перевозке груза в Белоруссию

Для определения НДС при работе с контрагентом из ЕАЭС необходимо корректно определить место реализации. Рассказываем, как это сделать.

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Как исчислять НДС

П. 28 раздела IV Протокола № 18 к договору ЕАЭС от 29.05.2014 предусматривает, что косвенные налоги при оказании услуг взимают в государстве, территория которого признается местом реализации.

Порядок определения места реализации работ (услуг) установлен п. 29 Протокола. На основании пп. 5 п. 29 Протокола место реализации определяют по месту исполнителя работ, если услуги не указаны в пп. 1—4 этой нормы.

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Где будет место реализации

Услуги по перевозке не указаны в этой норме, поэтому место реализации определяется по месту нахождения исполнителя. В данном случае местом реализации будет признаваться территория РФ, поэтому услуги облагаются по ставкам из ст. 164 НК.

Если перевозка будет в Белоруссии, это не считается международной перевозкой, а значит стоит применять обычную ставку НДС 22%.

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