Как исчислять НДС при перевозке груза в Белоруссию

Как исчислять НДС

П. 28 раздела IV Протокола № 18 к договору ЕАЭС от 29.05.2014 предусматривает, что косвенные налоги при оказании услуг взимают в государстве, территория которого признается местом реализации.

Порядок определения места реализации работ (услуг) установлен п. 29 Протокола. На основании пп. 5 п. 29 Протокола место реализации определяют по месту исполнителя работ, если услуги не указаны в пп. 1—4 этой нормы.