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Иностранные работники
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Налог за неработающих членов семьи: как изменится жизнь трудовых мигрантов в России с 2027 года

Налог за неработающих членов семьи: как изменится жизнь трудовых мигрантов в России с 2027 года

С 2027 года трудовые мигранты в РФ будут платить повышенный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за каждого неработающего члена семьи — надбавка составит 50 % от базовой суммы. Параллельно вводится требование: доход иностранца должен покрывать прожиточный минимум на него и всех иждивенцев, иначе патент аннулируют, а срок пребывания сократят.

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Суть нововведения

С 1 января 2027 года в России вступают в силу два взаимосвязанных федеральных закона, которые кардинально меняют подход к налогообложению и пребыванию иностранных граждан. Работающих иностранцев обяжут не только платить повышенный налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в России, но и доказывать, что их доход достаточен для содержания себя и иждивенцев. Если доход окажется ниже установленного норматива, патент аннулируют, а срок пребывания сократят. 

10 сентября 2026 года об этом доложил президенту Владимиру Путину первый заместитель министра внутренних дел — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть:

«По нашей инициативе принят федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны» 

Нормативная база

Изменения закреплены в двух федеральных законах, подписанных президентом 26 июля 2026 года:

1. Закон № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"» — вводит требование к минимальному уровню дохода и последствия его нарушения. 

2. Закон № 242-ФЗ — вносит изменения в статью 227.1 Налогового кодекса, устанавливая новый порядок уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, включая надбавку за иждивенцев. 

Оба закона вступают в силу 1 января 2027 года.

Кого касается

Закон № 242-ФЗ выделяет три категории иностранных граждан, для которых устанавливается особый порядок уплаты НДФЛ: 

Категория

Где работает

Базовый платеж

1

По патенту у физлиц для личных, домашних нужд

1700 руб./мес.

2

По патенту в организациях, у ИП, нотариусов, адвокатов

1200 руб./мес.

3

Без патента/разрешения у физлиц (временно/постоянно проживающие)

1700 руб./мес.

Раньше фиксированный авансовый платеж по НДФЛ платили только владельцы патентов. Новый закон распространяет эту обязанность и на иностранцев, работающих у физических лиц без патента — в том числе на тех, кто имеет право работать без разрешения на работу в силу международных договоров. 

Надбавка за иждивенцев

Ключевое новшество — увеличение фиксированного авансового платежа на 50% от базовой суммы за каждого неработающего члена семьи, находящегося на иждивении иностранца и пребывающего в России. Правила различаются по категориям: 

Для всех трех категорий

Надбавка начисляется за каждого несовершеннолетнего ребенка (в том числе усыновленного или под опекой), временно пребывающего, временно или постоянно проживающего в РФ и находящегося на иждивении иностранца.

Только для третьей категории (работающие у физлиц без патента)

Помимо надбавки за детей, платеж увеличивается на 50% от базовой суммы за каждого иного члена семьи (взрослого), находящегося на иждивении и пребывающего/проживающего в России. Для первой и второй категорий надбавка предусмотрена только за детей. 

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Если иждивенцев содержат несколько мигрантов

Надбавку применяют только к одному из них — по выбору плательщиков.

Пример расчета

Иностранец работает по патенту в организации (базовый платеж — 1200 руб./мес.), у него двое несовершеннолетних детей в России. Доплата составит по 600 руб. за каждого ребенка — итого 2400 руб. вместо 1200 руб. в месяц, до применения коэффициентов-дефляторов и региональных коэффициентов. 

Базовые суммы дополнительно индексируются на:

  • коэффициент-дефлятор (федеральный, устанавливается ежегодно);

  • региональный коэффициент (устанавливается законом субъекта РФ; если не установлен — равен 1). 

Для первой и третьей категорий регион вправе установить повышенный региональный коэффициент. 

Требование к минимальному доходу (закон № 241-ФЗ)

Параллельно с налоговой надбавкой закон № 241-ФЗ вводит принципиально новую норму: иностранный работник обязан содержать себя и членов своей семьи, находящихся в РФ на его иждивении, на уровне не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, где он работает, умноженной на региональный коэффициент. Расчет ведется на самого работника и каждого иждивенца.

Формула норматива:

Прожиточный минимум в регионе × региональный коэффициент × (1 + число иждивенцев)

Если иностранец работает в нескольких субъектах одновременно, берется наибольший прожиточный минимум. При этом итоговая величина не может превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе. 

Региональный коэффициент — это повышающий коэффициент к прожиточному минимуму, который устанавливается законом субъекта РФ на каждый календарный год. Если регион его не установил или установил ниже 1, он принимается равным 1. 

Как будут проверять

С 1 октября 2026 года МВД начнет ежеквартально получать сведения от налоговой службы о доходах иностранных граждан. 

Проверка ведется по данным ФНС — без дополнительных запросов к работнику. 

Также органы, выдающие разрешения на временное проживание (РВП) и виды на жительство (ВНЖ), обязаны сообщать в налоговые органы сведения о постановке иностранцев на миграционный учет — не позднее дня, следующего за днем выдачи документов (новая редакция п. 3 ст. 85 НК). 

Последствия нарушения

Если налоговая не подтвердит наличие у мигранта дохода или доход окажется ниже норматива: 

  • Патент не выдадут или аннулируют (для работающих по патенту). Исключение — если патент оформляется впервые или иностранец работает исключительно у физлиц для личных нужд. 

Разрешение на работу не выдадут или аннулируют.

  • РВП не выдадут или аннулируют — если доход ниже норматива в течение года. Не касается случаев, когда иностранец уволился и трудоустроился вновь в течение 3 месяцев, при условии, что доход за период работы не опустился ниже минимума. 

  • ВНЖ аннулируют — при отсутствии трудовой/предпринимательской деятельности в течение очередного года или доходе ниже норматива. 

  • Срок пребывания сокращают — иностранцу и его несовершеннолетним детям придется покинуть Россию в течение 15 дней с момента вынесения решения МВД, если нет других оснований для пребывания. После истечения этого срока на выезд дается еще 3 дня. 

Изменения для высококвалифицированных специалистов

Закон № 241-ФЗ также повышает минимальную зарплату для ВКС с 1 марта 2027 года: 

  • 717 000 руб./мес. — для большинства ВКС (сейчас 750 000 руб. за квартал);

  • 358 500 руб./мес. — для научных работников, преподавателей, медиков и отдельных категорий.

Суммы будут ежегодно индексироваться исходя из темпов роста среднемесячной зарплаты в стране.

Контекст и статистика

Новый закон — часть реализации Концепции государственной миграционной политики. 

По данным Андрея Кикотя, уже удалось сократить число неработающих членов семей мигрантов на 20% по отношению к 1,7 млн человек — во многом благодаря введенным правительством критериям зачисления детей мигрантов в школы. 

За полтора года реализации текущей миграционной политики государство получило доход в размере 321 млрд рублей (рост на 30%). Преступность среди мигрантов снизилась на 40%: если в 2025 году МВД зафиксировало 41 тыс. нарушений, то за последние полгода — 14,5 тыс.. 

Что делать мигрантам и работодателям

Для мигрантов:

  • Оценить, сколько членов семьи находится на иждивении в России и попадает под новые правила.

  • Рассчитать ожидаемый размер авансового платежа с учетом надбавок и региональных коэффициентов.

  • Убедиться, что официальный доход не ниже прожиточного минимума в регионе (с учетом регионального коэффициента) на себя и каждого иждивенца.

  • Если доход ниже норматива — искать работу с большей оплатой или сокращать количество иждивенцев в РФ.

Для работодателей:

  • Учитывать, что при зачете авансовых платежей в счет исчисленного НДФЛ уведомление от налоговой выдается только одному налоговому агенту и только один раз за налоговый период. 

  • Контролировать количество иждивенцев иностранных работников — от этого зависит размер авансового платежа и риск аннулирования патента. 

  • Переплата по авансовым платежам не возвращается и не засчитывается, если превышает итоговый налог. 

Новые нормы фактически означают, что присутствие неработающих членов семьи мигранта в России становится платным — причем не только в виде налоговой надбавки, но и через требование к минимальному доходу. 

Совокупность обоих законов создает двойной механизм контроля: финансовый (через НДФЛ) и административный (через аннулирование документов и сокращение срока пребывания). 

Это одно из самых значительных ужесточений миграционной политики России за последние годы.

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