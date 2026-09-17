Налог за неработающих членов семьи: как изменится жизнь трудовых мигрантов в России с 2027 года

Суть нововведения

С 1 января 2027 года в России вступают в силу два взаимосвязанных федеральных закона, которые кардинально меняют подход к налогообложению и пребыванию иностранных граждан. Работающих иностранцев обяжут не только платить повышенный налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в России, но и доказывать, что их доход достаточен для содержания себя и иждивенцев. Если доход окажется ниже установленного норматива, патент аннулируют, а срок пребывания сократят.

10 сентября 2026 года об этом доложил президенту Владимиру Путину первый заместитель министра внутренних дел — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть:

«По нашей инициативе принят федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны»