Налог за неработающих членов семьи: как изменится жизнь трудовых мигрантов в России с 2027 года

Суть нововведения
С 1 января 2027 года в России вступают в силу два взаимосвязанных федеральных закона, которые кардинально меняют подход к налогообложению и пребыванию иностранных граждан. Работающих иностранцев обяжут не только платить повышенный налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в России, но и доказывать, что их доход достаточен для содержания себя и иждивенцев. Если доход окажется ниже установленного норматива, патент аннулируют, а срок пребывания сократят.
10 сентября 2026 года об этом доложил президенту Владимиру Путину первый заместитель министра внутренних дел — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть:
«По нашей инициативе принят федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны»
Нормативная база
Изменения закреплены в двух федеральных законах, подписанных президентом 26 июля 2026 года:
1. Закон № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"» — вводит требование к минимальному уровню дохода и последствия его нарушения.
2. Закон № 242-ФЗ — вносит изменения в статью 227.1 Налогового кодекса, устанавливая новый порядок уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, включая надбавку за иждивенцев.
Оба закона вступают в силу 1 января 2027 года.
Кого касается
Закон № 242-ФЗ выделяет три категории иностранных граждан, для которых устанавливается особый порядок уплаты НДФЛ:
Категория
Где работает
Базовый платеж
1
По патенту у физлиц для личных, домашних нужд
1700 руб./мес.
2
По патенту в организациях, у ИП, нотариусов, адвокатов
1200 руб./мес.
3
Без патента/разрешения у физлиц (временно/постоянно проживающие)
1700 руб./мес.
Раньше фиксированный авансовый платеж по НДФЛ платили только владельцы патентов. Новый закон распространяет эту обязанность и на иностранцев, работающих у физических лиц без патента — в том числе на тех, кто имеет право работать без разрешения на работу в силу международных договоров.
Надбавка за иждивенцев
Ключевое новшество — увеличение фиксированного авансового платежа на 50% от базовой суммы за каждого неработающего члена семьи, находящегося на иждивении иностранца и пребывающего в России. Правила различаются по категориям:
Для всех трех категорий
Надбавка начисляется за каждого несовершеннолетнего ребенка (в том числе усыновленного или под опекой), временно пребывающего, временно или постоянно проживающего в РФ и находящегося на иждивении иностранца.
Только для третьей категории (работающие у физлиц без патента)
Помимо надбавки за детей, платеж увеличивается на 50% от базовой суммы за каждого иного члена семьи (взрослого), находящегося на иждивении и пребывающего/проживающего в России. Для первой и второй категорий надбавка предусмотрена только за детей.
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Если иждивенцев содержат несколько мигрантов
Надбавку применяют только к одному из них — по выбору плательщиков.
Пример расчета
Иностранец работает по патенту в организации (базовый платеж — 1200 руб./мес.), у него двое несовершеннолетних детей в России. Доплата составит по 600 руб. за каждого ребенка — итого 2400 руб. вместо 1200 руб. в месяц, до применения коэффициентов-дефляторов и региональных коэффициентов.
Базовые суммы дополнительно индексируются на:
коэффициент-дефлятор (федеральный, устанавливается ежегодно);
региональный коэффициент (устанавливается законом субъекта РФ; если не установлен — равен 1).
Для первой и третьей категорий регион вправе установить повышенный региональный коэффициент.
Требование к минимальному доходу (закон № 241-ФЗ)
Параллельно с налоговой надбавкой закон № 241-ФЗ вводит принципиально новую норму: иностранный работник обязан содержать себя и членов своей семьи, находящихся в РФ на его иждивении, на уровне не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, где он работает, умноженной на региональный коэффициент. Расчет ведется на самого работника и каждого иждивенца.
Формула норматива:
Прожиточный минимум в регионе × региональный коэффициент × (1 + число иждивенцев)
Если иностранец работает в нескольких субъектах одновременно, берется наибольший прожиточный минимум. При этом итоговая величина не может превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.
Региональный коэффициент — это повышающий коэффициент к прожиточному минимуму, который устанавливается законом субъекта РФ на каждый календарный год. Если регион его не установил или установил ниже 1, он принимается равным 1.
Как будут проверять
С 1 октября 2026 года МВД начнет ежеквартально получать сведения от налоговой службы о доходах иностранных граждан.
Проверка ведется по данным ФНС — без дополнительных запросов к работнику.
Также органы, выдающие разрешения на временное проживание (РВП) и виды на жительство (ВНЖ), обязаны сообщать в налоговые органы сведения о постановке иностранцев на миграционный учет — не позднее дня, следующего за днем выдачи документов (новая редакция п. 3 ст. 85 НК).
Последствия нарушения
Если налоговая не подтвердит наличие у мигранта дохода или доход окажется ниже норматива:
Патент не выдадут или аннулируют (для работающих по патенту). Исключение — если патент оформляется впервые или иностранец работает исключительно у физлиц для личных нужд.
Разрешение на работу не выдадут или аннулируют.
РВП не выдадут или аннулируют — если доход ниже норматива в течение года. Не касается случаев, когда иностранец уволился и трудоустроился вновь в течение 3 месяцев, при условии, что доход за период работы не опустился ниже минимума.
ВНЖ аннулируют — при отсутствии трудовой/предпринимательской деятельности в течение очередного года или доходе ниже норматива.
Срок пребывания сокращают — иностранцу и его несовершеннолетним детям придется покинуть Россию в течение 15 дней с момента вынесения решения МВД, если нет других оснований для пребывания. После истечения этого срока на выезд дается еще 3 дня.
Изменения для высококвалифицированных специалистов
Закон № 241-ФЗ также повышает минимальную зарплату для ВКС с 1 марта 2027 года:
717 000 руб./мес. — для большинства ВКС (сейчас 750 000 руб. за квартал);
358 500 руб./мес. — для научных работников, преподавателей, медиков и отдельных категорий.
Суммы будут ежегодно индексироваться исходя из темпов роста среднемесячной зарплаты в стране.
Контекст и статистика
Новый закон — часть реализации Концепции государственной миграционной политики.
По данным Андрея Кикотя, уже удалось сократить число неработающих членов семей мигрантов на 20% по отношению к 1,7 млн человек — во многом благодаря введенным правительством критериям зачисления детей мигрантов в школы.
За полтора года реализации текущей миграционной политики государство получило доход в размере 321 млрд рублей (рост на 30%). Преступность среди мигрантов снизилась на 40%: если в 2025 году МВД зафиксировало 41 тыс. нарушений, то за последние полгода — 14,5 тыс..
Что делать мигрантам и работодателям
Для мигрантов:
Оценить, сколько членов семьи находится на иждивении в России и попадает под новые правила.
Рассчитать ожидаемый размер авансового платежа с учетом надбавок и региональных коэффициентов.
Убедиться, что официальный доход не ниже прожиточного минимума в регионе (с учетом регионального коэффициента) на себя и каждого иждивенца.
Если доход ниже норматива — искать работу с большей оплатой или сокращать количество иждивенцев в РФ.
Для работодателей:
Учитывать, что при зачете авансовых платежей в счет исчисленного НДФЛ уведомление от налоговой выдается только одному налоговому агенту и только один раз за налоговый период.
Контролировать количество иждивенцев иностранных работников — от этого зависит размер авансового платежа и риск аннулирования патента.
Переплата по авансовым платежам не возвращается и не засчитывается, если превышает итоговый налог.
Новые нормы фактически означают, что присутствие неработающих членов семьи мигранта в России становится платным — причем не только в виде налоговой надбавки, но и через требование к минимальному доходу.
Совокупность обоих законов создает двойной механизм контроля: финансовый (через НДФЛ) и административный (через аннулирование документов и сокращение срока пребывания).
Это одно из самых значительных ужесточений миграционной политики России за последние годы.