Самозанятые и ИП на цифровых платформах: лимит работы на одного заказчика с 1 октября 2026 года

Другие изменения 2026 года для самозанятых на платформах

Электронные договоры вместо оферт. Платформы обязаны заключать с исполнителями полноценные электронные гражданско-правовые договоры вместо публичных оферт.

В договоре должны быть прописаны: размер комиссии, порядок расчетов, правила формирования рейтинга, алгоритмы поисковой выдачи, меры ответственности. Менять условия задним числом нельзя: об ухудшающих изменениях платформа обязана предупредить не менее чем за 45 дней, о прочих — за 15 дней.

Преференции за страховые взносы. Самозанятые, которые добровольно участвуют в программах пенсионного, социального или медицинского страхования, получат от платформ бонусы — сниженную комиссию, рекламные баллы или компенсацию взносов.

Минимальный размер преференции — 2,9% от дохода, полученного через платформу за предыдущий календарный месяц (постановление Правительства от 16.05.2026 № 563).

Например, при доходе 100 000 рублей через платформу преференция составит не менее 2 900 рублей.

Запрет на «трудовые» задания. Платформы больше не могут публиковать задания, описывающие работу штатного сотрудника. В заказе указывают конкретную работу или услугу, а не функцию «дизайнер с 9 до 18».

Исполнителю нельзя устанавливать рабочий график, подчинять правилам внутреннего трудового распорядка, поручать работу вне принятого задания.

Вознаграждение начисляется за каждый заказ отдельно, а не в виде фиксированного оклада.

Досудебное рассмотрение жалоб. Платформы обязаны создать внутреннюю систему подачи и рассмотрения жалоб.

Срок рассмотрения — не более 15 дней с момента подачи. Если жалоба признана обоснованной, платформа отменяет примененные меры в течение 48 часов. Досудебный порядок не применяется, если ограничения наложены на основании решения суда или государственного органа.

Ставки и лимиты НПД не изменились. Налог остался 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от организаций и ИП.

Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. Режим НПД действует до 31 декабря 2028 года.