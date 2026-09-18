Самозанятые и ИП на цифровых платформах: лимит работы на одного заказчика с 1 октября 2026 года

Его главный акцент для самозанятых и ИП — лимит: не более 60 часов в месяц на одного заказчика через цифровую платформу в течение шести месяцев подряд. Превысите — и платформа заблокирует заказы в этой паре на два месяца.
Зачем ввели ограничение
Цель закона — пресечь подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Когда компания использует самозанятого как штатного сотрудника — с постоянным графиком, контролем и фиксированным объемом задач, — но без уплаты НДФЛ и страховых взносов.
Платформенная занятость по замыслу законодателя предназначена для разовых или эпизодических задач, а не для замены полноценного найма.
Кого касается лимит
Ограничение распространяется на физлиц — плательщиков НПД (самозанятых) и ИП на НПД, которые оказывают услуги или выполняют работы через посреднические цифровые платформы, включенные в специальный реестр Минэкономразвития.
Предварительный перечень из 12 площадок:
Торговые: Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda, «Магнит Маркет», Joom
Услуги и доставка: «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия», «Купер», Delivery Club
Платформы, не попавшие в список, могут быть включены в реестр, если соответствуют критериям: среднесуточная аудитория более 100 тысяч человек и одновременно либо более 10 тысяч партнеров, либо оборот партнеров через платформу свыше 50 млрд рублей за год.
В каких сферах действует лимит
Ограничение касается не всех видов деятельности, а 15 сфер, где Роструд и ФНС чаще всего фиксируют подмену трудовых отношений. Сферу определяют по кодам ОКВЭД:
Сфера деятельности
Коды ОКВЭД
Строительство зданий, инженерных сооружений, спецработы
41, 42, 43
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
52
Оптовая и розничная торговля (кроме автотранспорта и мотоциклов)
46, 47
Обслуживание зданий и территорий (клининг, охрана)
81
Производство пищевых продуктов
10
Общепит
56
Операции с недвижимым имуществом
68
Образование (включая репетиторство)
85
Разработка программного обеспечения, консультационные и сопутствующие услуги
62
Деятельность в области информационных технологий
63
Подбор персонала
78
Реклама и исследование конъюнктуры рынка
73
Сухопутный и трубопроводный транспорт
49
Спорт, отдых и развлечения
93
Для остальных сфер — например, бухгалтерских и юридических услуг (код 69 ОКВЭД) — лимит не применяется.
Как считается лимит
Ключевое правило: более 60 часов в месяц на одного заказчика в течение шести месяцев подряд.
Важные нюансы:
Формулировка «более 60 часов». В официальном тексте постановления № 760 используется именно «более 60», то есть 61 час и выше. Однако некоторые источники, включая разъяснения 1С, трактуют порог как «60 и более». Юридически сильнее текст постановления: ровно 60 часов — не превышение.
Один «легкий» месяц обнуляет период. Если хотя бы в одном из шести месяцев исполнитель отработал на заказчика 60 часов или меньше, шестимесячный отсчет начинается заново.
Лимит считается по каждой паре отдельно. Платформа считает часы в связке «один заказчик — один исполнитель». Количество заказчиков не ограничено.
Прямые договоры не в счет. Часы, отработанные по прямым договорам с заказчиком без участия платформы, в лимит не входят.
Заказы без почасового учета — тоже. Если платформа не ведет почасовой учет по конкретному типу заказов, эти часы не учитываются. Методику подсчета устанавливает сама платформа.
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Что происходит при превышении
Если лимит превышен, платформа обязана приостановить передачу заказов между конкретным исполнителем и конкретным заказчиком на два календарных месяца — так называемый «период охлаждения». После этого сотрудничество можно возобновить, но шестимесячный отсчет начнется заново.
Самозанятый при этом сохраняет право брать заказы от других заказчиков через ту же платформу — блокировка касается только конкретной пары.
Превышение лимита не означает автоматической переквалификации отношений в трудовые. Но это сигнал для ФНС и Государственной инспекции труда. Платформа обязана передать данные о блокировке в налоговые органы (ст. 20 закона № 289-ФЗ). Если при проверке выяснится, что отношения носили трудовой характер, заказчику грозит доначисление НДФЛ (13–15%), страховых взносов (до 30%), пени, штрафы и обязанность оформить сотрудника в штат.
Примеры
Пример 1. Блокировки нет. Самозанятый курьер работал через агрегатор доставки на одного заказчика по 68, 72, 70, 65, 66 и 20 часов в месяц. В шестом месяце показатель не превысил 60 часов — цепочка разорвана, блокировки нет. Если в следующем месяце будет 75 часов, он станет первым месяцем новой последовательности.
Пример 2. Блокировка сработает. Самозанятый строитель через платформу отработал на одного заказчика 65, 70, 62, 68, 71 и 66 часов — каждый месяц больше 60. На седьмой месяц платформа заблокирует выдачу заказов в этой паре на два календарных месяца.
Пример 3. Прямой договор не в счет. Самозанятый репетитор ведет 80 часов в месяц через образовательную платформу с одним заказчиком, но еще 40 часов работает с ним же по прямому договору. Платформа учтет только 80 «платформенных» часов. Но если и они превысят 60 часов шесть месяцев подряд — блокировка сработает.
Другие изменения 2026 года для самозанятых на платформах
Электронные договоры вместо оферт. Платформы обязаны заключать с исполнителями полноценные электронные гражданско-правовые договоры вместо публичных оферт.
В договоре должны быть прописаны: размер комиссии, порядок расчетов, правила формирования рейтинга, алгоритмы поисковой выдачи, меры ответственности. Менять условия задним числом нельзя: об ухудшающих изменениях платформа обязана предупредить не менее чем за 45 дней, о прочих — за 15 дней.
Преференции за страховые взносы. Самозанятые, которые добровольно участвуют в программах пенсионного, социального или медицинского страхования, получат от платформ бонусы — сниженную комиссию, рекламные баллы или компенсацию взносов.
Минимальный размер преференции — 2,9% от дохода, полученного через платформу за предыдущий календарный месяц (постановление Правительства от 16.05.2026 № 563).
Например, при доходе 100 000 рублей через платформу преференция составит не менее 2 900 рублей.
Запрет на «трудовые» задания. Платформы больше не могут публиковать задания, описывающие работу штатного сотрудника. В заказе указывают конкретную работу или услугу, а не функцию «дизайнер с 9 до 18».
Исполнителю нельзя устанавливать рабочий график, подчинять правилам внутреннего трудового распорядка, поручать работу вне принятого задания.
Вознаграждение начисляется за каждый заказ отдельно, а не в виде фиксированного оклада.
Досудебное рассмотрение жалоб. Платформы обязаны создать внутреннюю систему подачи и рассмотрения жалоб.
Срок рассмотрения — не более 15 дней с момента подачи. Если жалоба признана обоснованной, платформа отменяет примененные меры в течение 48 часов. Досудебный порядок не применяется, если ограничения наложены на основании решения суда или государственного органа.
Ставки и лимиты НПД не изменились. Налог остался 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от организаций и ИП.
Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. Режим НПД действует до 31 декабря 2028 года.
Что делать бизнесу и исполнителям
Заказчикам:
Ведите внутренний учет часов по каждому исполнителю, особенно в «рискованных» сферах.
Если один исполнитель регулярно достигает лимита — перераспределите нагрузку между несколькими либо часть задач оформляйте напрямую по договору ГПХ, а не через платформу.
Самозанятым и ИП:
Следите, чтобы нагрузка на одного заказчика через платформу не приближалась к 60 часам в месяц на протяжении полугода.
Диверсифицируйте заказчиков — работа с 2–3 клиентами снижает риски.
Сохраняйте признаки ГПХ: сами определяйте график, используйте свои ресурсы, не подчиняйтесь правилам внутреннего трудового распорядка заказчика, не получайте стабильный оклад два раза в месяц.
Часть работы можно оформлять прямыми договорами — эти часы не войдут в платформенный лимит.
Постановление № 760 действует с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года — на шесть лет. До начала октября у платформ и бизнеса остается время пересмотреть характер отношений и встроить учет в свои процессы.