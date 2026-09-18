Что делать с цифровым рублем

Как открыть цифровой счет

С 1 сентября банки должны предоставить клиентам возможность открыть цифровой счет и проводить по нему операции. Это требование к банку, а не к человеку: никто не обязывает обычных людей переходить на цифровой рубль, если в этом нет нужды.

Технически ничего сложного не появляется. Новое приложение скачивать не нужно, заводить новую карту тоже. Цифровой счет открывается в привычном мобильном приложении банка, делает это клиент самостоятельно. Правда, у владельцев iPhone могут возникнуть трудности из-за санкционных ограничений на приложения крупных банков, поэтому открыть кошелек проще через устройства на Android.

В магазине новый способ оплаты выглядит привычно: покупатель сканирует универсальный QR-код и выбирает в приложении банка цифровой рубль вместо карты. Торговая сеть «Магнит» сообщила о запуске с 1 сентября оплаты цифровыми рублями во всех магазинах, включая кассы самообслуживания, а оператор ПЭК провел первый платеж цифровым рублем за обработку груза еще 28 июля.

Обязанность принимать такую оплату пока распространяется на компании с выручкой свыше 120 млн рублей, и небольшой магазин у дома вправе не подключаться сразу. Подключение всех магазинов и компаний пройдет поэтапно до 2028 года. За отказ принять цифровой рубль там, где это уже обязательно, предусмотрена административная ответственность, и неумение провести операцию не освобождает продавца от этой обязанности.