«Честный знак» смотрит на производство через камеру: что изменилось и как не остаться без кодов

Примеры из практики 2026 года

Контрактное производство обуви. Воронежская компания зарегистрирована как производитель обуви, но фактический выпуск ведет сторонняя фабрика в Россоши по договору контрактного производства. После 6 июля компания получает уведомление о дистанционной оценке. Через приложение нужно за три рабочих дня направить фото и видео с площадки контрактного производителя: станки в цеху, людей за работой, готовую обувь на складе. Геолокация в приложении зафиксирует, что съемка проведена по реальному адресу производства. Если документы оформлены на одно юрлицо, а выпускает другое, оператор может запросить договор контрактного производства для установления реального изготовителя.

Фантомный производитель БАД. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в системе как производитель БАД, указав адрес в нежилом помещении без оборудования. При дистанционной оценке предоставить фото станков невозможно — их нет. Оператор сверяется с ГИСП: данных о производстве нет. Принимается решение о выездной оценке. По адресу обнаруживается пустое помещение или склад без оборудования и работников — выносится решение об отсутствии производства. Коды маркировки не выдаются, товар нельзя легально ввести в оборот.

Автоматические штрафы с 1 сентября. С 1 сентября 2026 года заработал Федеральный закон № 120-ФЗ от 2 мая 2026 года — система начала автоматически штрафовать за нарушения при продаже маркированной продукции через кассу, без участия инспекторов. Если кассир пробил товар без сканирования Data Matrix, штраф приходит автоматически на основании данных кассы.

Для ИП — от 7 000 до 12 000 рублей, для юрлиц — от 24 000 до 48 000 рублей.

При повторном нарушении суммы растут: для ИП — до 25 000 рублей, для юрлиц — до 60 000 рублей.

Расширение перечня с 1 сентября. С 1 сентября открылась регистрация в «Честном знаке» для производителей санитарно-гигиенических изделий: зубных щеток, ватных дисков, туалетной бумаги, мочалок, женских прокладок и маникюрных наборов. Обязательная маркировка стартует с 1 октября. К этим категориям механизм оценки производителей по фото и видео будет применяться так же, как и к первой группе.