«Честный знак» смотрит на производство через камеру: что изменилось и как не остаться без кодов

Почему это произошло
Эксперимент, который оператор ГИС МТ проводил перед вводом новых правил, показал ошеломляющий результат: из 297 проверенных компаний-производителей 94% оказались фиктивными. Регистрации велись на пустырях, в гостиничных номерах и квартирах. После этого Правительство приняло Постановление № 526 от 7 мая 2026 года, которое официально закрепило механизм оценки производителей. Основная часть норм заработала 6 июля — через 60 дней после публикации документа.
Суть нововведения проста: заявление «мы производитель» в системе больше не работает само по себе. Оператор теперь вправе требовать доказательства, что по указанному адресу реально стоит оборудование, работают люди и лежит готовая продукция.
Кто попал под проверку первым
С 6 июля 2026 года оценка распространяется на производителей шести групп товаров: обуви, товаров легкой промышленности (одежда, белье, полотенца), парфюмерии, шин и покрышек, биологически активных добавок, а также спортивного питания — последняя категория добавлена приказом Минпромторга № 2994 от 19 июня 2026 года.
После 1 сентября 2026 года перечень может вырасти. В зоне риска — производители фототоваров, антисептиков, косметики, бытовой химии, автожидкостей, игрушек и строительных материалов. Параллельно с 1 сентября открывается регистрация для производителей санитарно-гигиенических изделий: зубных щеток, ватных дисков, туалетной бумаги, мочалок, прокладок и маникюрных наборов. Их обязательная маркировка стартует с 1 октября, и механизм оценки по фото и видео будет применяться к ним по аналогии с первой волной.
Как проходит оценка
Проверка бывает двух видов — дистанционная и выездная.
Дистанционная — основной формат для новых участников, зарегистрированных как производители после 6 июля. Уведомление о старте оценки приходит не позднее одного рабочего дня с момента регистрации. После этого у производителя есть три рабочих дня, чтобы через мобильное приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» загрузить подтверждающие материалы: фотографии и видеозаписи производственного оборудования, сотрудников на рабочих местах, готовой продукции на складе. Файлы принимаются в форматах MP4, MOV, JPEG, PNG, HEIC. Ключевое требование — на снимках должны быть дата, время и геолокация. Если материалы не поступили в срок, в выдаче кодов отказывают автоматически.
Выездная — подключается, когда дистанционной оценки недостаточно. Оператор принимает решение о выезде при одновременном выполнении трех условий: производитель указал российский адрес производства, в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) нет данных, подтверждающих выпуск продукции, и за последние 12 месяцев оценку с посещением по этому адресу не проводили. Уведомление о выезде направляется за два рабочих дня. Производитель должен дать согласие в течение пяти рабочих дней. При визуальном осмотре представители оператора вправе вести фото-, аудио- и видеозапись.
Что ищут на площадке
По фактическому адресу должно находиться работающее производство. Наличие юридического адреса, арендованного склада или офисного помещения без оборудования не считается производством. Проверяющие смотрят на станки и линии, задействованные в выпуске заявленных товаров, на сотрудников, занятых в процессе, на готовую продукцию на складе. Сверяют наименование производителя и адрес в разрешительных документах с теми, что указаны в системе маркировки. Если для вида деятельности обязательно уведомление о начале работы — его тоже проверяют.
Решение — подтверждено производство или нет — принимается в течение пяти рабочих дней: с момента подачи материалов при дистанционной оценке либо с момента посещения при выездной. Результат оформляется протоколом, который направляется производителю в течение трех рабочих дней.
Дополнительное соглашение
С 27 августа 2026 года в личных кабинетах участников начали появляться документы для подписания допсоглашения к договору на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки. Сроки появления зависят от товарной группы: для производителей шин и парфюмерии — с 27 августа, для легкой промышленности — в первой половине сентября, для обуви и БАД — по графику оператора.
Без подписанного соглашения заказ кодов с типом эмиссии «Произведен в РФ» будет ограничен. Ограничение действует до тех пор, пока документ не подписан и подпись не проверена оператором.
Когда коды не выдадут
Перечень оснований для отказа расширился. Коды не выдадут, если производитель не направил подтверждающие материалы в установленный срок, не дал согласие на выездную проверку в течение пяти рабочих дней, если по итогам оценки принято решение об отсутствии производства, либо если способ ввода товара в оборот не соответствует типу участника, указанному при регистрации.
При этом решение об отсутствии производства можно оспорить — производитель вправе направить обращение о его отмене.
Примеры из практики 2026 года
Контрактное производство обуви. Воронежская компания зарегистрирована как производитель обуви, но фактический выпуск ведет сторонняя фабрика в Россоши по договору контрактного производства. После 6 июля компания получает уведомление о дистанционной оценке. Через приложение нужно за три рабочих дня направить фото и видео с площадки контрактного производителя: станки в цеху, людей за работой, готовую обувь на складе. Геолокация в приложении зафиксирует, что съемка проведена по реальному адресу производства. Если документы оформлены на одно юрлицо, а выпускает другое, оператор может запросить договор контрактного производства для установления реального изготовителя.
Фантомный производитель БАД. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в системе как производитель БАД, указав адрес в нежилом помещении без оборудования. При дистанционной оценке предоставить фото станков невозможно — их нет. Оператор сверяется с ГИСП: данных о производстве нет. Принимается решение о выездной оценке. По адресу обнаруживается пустое помещение или склад без оборудования и работников — выносится решение об отсутствии производства. Коды маркировки не выдаются, товар нельзя легально ввести в оборот.
Автоматические штрафы с 1 сентября. С 1 сентября 2026 года заработал Федеральный закон № 120-ФЗ от 2 мая 2026 года — система начала автоматически штрафовать за нарушения при продаже маркированной продукции через кассу, без участия инспекторов. Если кассир пробил товар без сканирования Data Matrix, штраф приходит автоматически на основании данных кассы.
Для ИП — от 7 000 до 12 000 рублей, для юрлиц — от 24 000 до 48 000 рублей.
При повторном нарушении суммы растут: для ИП — до 25 000 рублей, для юрлиц — до 60 000 рублей.
Расширение перечня с 1 сентября. С 1 сентября открылась регистрация в «Честном знаке» для производителей санитарно-гигиенических изделий: зубных щеток, ватных дисков, туалетной бумаги, мочалок, женских прокладок и маникюрных наборов. Обязательная маркировка стартует с 1 октября. К этим категориям механизм оценки производителей по фото и видео будет применяться так же, как и к первой группе.
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Как подготовиться
Производителям стоит заранее проверить тип участника в личном кабинете: адрес, тип и способ ввода товаров должны совпадать с реальным положением дел. Наименование и адрес в системе маркировки, разрешительных документах и уведомлении о начале деятельности должны быть идентичными.
Регистрация в ГИСП снижает вероятность выездной проверки — если в системе уже есть сведения о производстве, оператору незачем ехать на площадку.
Фото- и видеоматериалы лучше подготовить заранее: станки, цеха, сотрудников за работой, склад с готовой продукцией. Запас кодов маркировки на семь дней по всей номенклатуре поможет не остановить выпуск, если в период проверки и подписания допсоглашения выдача кодов приостановится.
Особое внимание стоит уделить компаниям, использующим контрактное производство: документы должны позволять установить реального изготовителя и фактический адрес. Если договоры оформлены не на того, кто физически выпускает товар, проблем с оценкой не избежать.
Что дальше
Механизм оценки производителей расширяется. После 1 сентября под проверку могут попасть производители фототоваров, антисептиков, косметики, бытовой химии, игрушек, стройматериалов и ГСМ. Параллельно работают автоматические штрафы за нарушения при работе с маркированными товарами. Бизнесу стоит воспринимать происходящее не как очередную кнопку в личном кабинете, а как повод привести в порядок все сведения о производстве, адресах и документах — до того, как система заблокирует доступ к кодам.