Что такое дробление бизнеса

Термина «дробление бизнеса» в НК долгое время не было — он сформировался в судебной практике и письмах ФНС. С июля 2024 года понятие закреплено в законе № 176-ФЗ:
Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), контролируемыми одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение налогов путем применения специальных налоговых режимов.
Ключевые слова здесь — «формально самостоятельными» и «исключительно или преимущественно на занижение налогов». Если у каждого участника группы есть реальная деловая цель, собственные ресурсы и самостоятельность — разделение законно. Если нет — это схема.
Что изменилось в 2026 году
Снижение порога НДС с 60 до 20 млн рублей
Главный триггер новой волны дробления — закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. С 1 января 2026 года порог доходов, при котором упрощенец освобождается от НДС, снизился с 60 до 20 млн рублей. Базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%.
Показатель
2025 год
2026 год
Порог освобождения от НДС на УСН
60 млн ₽
20 млн ₽
Ставка НДС (общая)
20%
22%
Лимит доходов для УСН
450 млн ₽
490,5 млн ₽ (с дефлятором 1,090)
Патент: лимит для освобождения от НДС
60 млн ₽
20 млн ₽
Лимит 20 млн ₽ заморожен до конца 2029 года законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ — дальнейшее снижение до 15 млн ₽ перенесено на 2030 год, до 10 млн ₽ — на 2031-й.
Почему это важно: в 2025 году ИП на УСН с доходом 55 млн ₽ не платил НДС. В 2026 году тот же ИП уже обязан платить НДС по ставке 5% (без вычетов) или 22% (с вычетами). Возникает соблазн разделить выручку на три ИП по 18 млн ₽ — и каждый остается без НДС. Именно такие конструкции ФНС ищет в первую очередь.
Налоговая амнистия по 176-ФЗ
Статья 6 закона № 176-ФЗ дает бизнесу, который добровольно откажется от дробления в 2025–2026 годах, освобождение от доначислений за 2022–2024 годы. Амнистия работает без заявления — ФНС сама приостанавливает решение по старым периодам, если видит, что налогоплательщик «обелился».
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Плохие новости, коллеги, — мест в офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на «Бух.Совет 2026», вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Но есть нюансы:
если отказ от дробления формальный (бумажная реструктуризация без реальных изменений) — амнистию не дадут (дело А63-21504/2025, 182 млн ₽);
амнистия не распространяется на НДФЛ и страховые взносы за сокрытие зарплаты, НДС по льготам общепита, НДПИ;
если дробление продолжается в 2025–2026 годах в измененном виде — доначисления за старые периоды восстанавливаются в полном объеме.
Цифровой контроль ФНС
В 2026 году ФНС перешла от точечных выездных проверок к постоянному цифровому мониторингу. Системы АСК НДС и Big Data автоматически выявляют связи между компаниями и ИП:
совпадение IP- и MAC-адресов при отправке отчетности;
общие банковские счета и транзакции;
пересечение контрагентов, поставщиков, клиентов;
движение кадров между формально независимыми лицами.
К моменту выездной проверки у инспекторов уже есть готовая доказательная база.
Признаки, по которым ФНС квалифицирует схему
Закрытого списка нет — ФНС специально не составляет исчерпывающий перечень, чтобы не создавать шаблон для обхода. Но из письма ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, актуализированного письмом от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, и судебной практики выделяются следующие маркеры:
1. Взаимозависимость. Учредители и руководители — родственники, бывшие коллеги, подчиненные. Номинальные директора, которые по документам управляют компанией, но фактически решений не принимают.
2. Общие ресурсы. Один офис, склад, транспорт, оборудование, IP-адрес. Сотрудники формально числятся в разных юрлицах, но работают на всю группу.
3. Одинаковый вид деятельности. Все участники группы зарегистрированы по одному ОКВЭД, продают одинаковые товары, работают на одной территории.
4. Отсутствие деловой цели. Разделение не вызвано экономической или организационной необходимостью — нет выхода на новый рынок, нет нового направления, нет управления рисками. Единственный результат — налоговая экономия.
5. Общие контрагенты и клиенты. 80% поставщиков и покупателей совпадают у всех участников группы. Одинаковые шаблоны договоров, один подписант по доверенности.
6. Единый бренд. Общий сайт, логотип, реклама, фирменный стиль без договора франшизы. Потребители воспринимают разные юрлица как одну сеть.
7. Перекрестное финансирование. Одна компания платит аренду, рекламу, обучение за другую. Беспроцентные займы между участниками без экономического смысла.
8. Пограничные показатели выручки. Доход каждого участника группы чуть ниже лимита — 18–19 млн ₽ при пороге 20 млн ₽, или 445 млн ₽ при лимите УСН 450 млн ₽.
9. Синхронная регистрация. Три и более ИП или ООО зарегистрированы в течение одного месяца с одинаковым ОКВЭД.
Важно: один признак — не нарушение. ФНС оценивает совокупность. Но три-пять совпадений одновременно — это практически гарантированная выездная проверка.
Примеры из практики
Пример 1. Общепит — классическое дробление
Несколько ИП на родственников, 6 точек кавказской кухни на вынос. На каждую точку оформлен патент. Общий бренд, единый сайт, служба доставки, общие телефоны. Предприниматель не пришел на беседу с ФНС, правом на амнистию не воспользовался. Результат: доходы по всем точкам объединили, доначислили налоги в размере годового оборота. Дело в суде, шансы неясные.
Пример 2. Оператор связи — амнистия сработала
9 городов в 5 регионах, дробление на несколько юрлиц на УСН. Единый сайт, тарифная политика, одни учредители, единый биллинг. Бухгалтерия выведена в отдельное юрлицо, но услуги оказывает только предприятиям группы. После консультации согласились на амнистию: основные юрлица перевели на ОСНО, пересчитали НДС за 2025 год, за предыдущие годы налоги простили. Потеряли в прибыли, но сохранили структуру и сняли претензии ФНС.
Пример 3. Ювелирная сеть под видом франчайзинга
Производитель ювелирных изделий передавал товар в розничные салоны по договору коммерческой концессии. ФНС установила, что договоры с этими салонами существенно отличаются от договоров с независимыми лицами: производитель разрабатывал план-график открытия магазинов, устанавливал ПО для учета, проводил обучение сотрудников. Суд квалифицировал это как единый бизнес под контролем одного центра управления, доначислил налоги.
Пример 4. Онлайн-школа — 88 млн ₽ доначислений
ФНС признала дробление онлайн-школы: несколько ИП на УСН, общий бренд, единая платформа, общие преподаватели. Суд доначислил 88,3 млн ₽ — НДС и налог на прибыль, как если бы вся выручка проходила через одно лицо на общей системе.
Пример 5. Когда дробление удалось оспорить
Торговая компания получила доначисления за дробление через взаимозависимые ООО на УСН. В суде доказали реальную самостоятельность каждого участника: разные контрагенты, раздельный персонал, независимые коммерческие решения. Решение ФНС отменили полностью.
Что грозит, если ФНС докажет схему
Налоговые последствия:
доначисление НДС (по ставке 22%) и налога на прибыль (25%) — как если бы весь бизнес вел один налогоплательщик на ОСНО;
штраф 40% от неуплаченной суммы за умышленное нарушение (п. 3 ст. 122 НК);
пени за каждый день просрочки по ключевой ставке ЦБ.
Уголовная ответственность: если сумма уклонения превышает 18,75 млн ₽ за три финансовых года подряд — возникает риск по ст. 199 УК в отношении руководителей и бенефициаров.
Субсидиарная ответственность: если ФНС докажет, что схему создавал и управлял ею учредитель, его могут привлечь к субсидиарной ответственности — платить придется личным имуществом.
Статистика неутешительная: по данным за 2024–2025 годы, налогоплательщики выигрывают лишь около 22% дел о дроблении в кассации. В Московском, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах — ни одного решения в пользу бизнеса.
Когда разделение законно
Разделение бизнеса не запрещено, если у каждого участника есть:
деловая цель — выход на новый рынок, другой регион, иной профиль клиентов, управление рисками;
самостоятельность — собственный персонал, активы, контрагенты, отдельный расчетный счет;
реальная деятельность — не просто оформление документов, а фактическое ведение бизнеса;
разные ОКВЭД или хотя бы разная специализация внутри одного кода.
Примеры легального разделения: производство в одном юрлице, розничная торговля — в другом; оптовые продажи федеральным сетям в одном, мелкооптовые — в другом; бизнес в Москве и бизнес в Воронеже.
Верховный суд подтверждает: само по себе создание нескольких хозяйствующих субъектов не свидетельствует о формальном разделении. Нужно доказать, что цель — исключительно налоговая экономия, а самостоятельность отсутствует.
Как защититься
Документируйте деловую цель до создания структуры, а не после начала проверки. Бизнес-план, протоколы собраний, коммерческое обоснование должны существовать на момент разделения.
Разделите ресурсы по-настоящему. У каждого ИП — свой офис (или хотя бы разные помещения), свое оборудование, свой персонал. Договоры аренды и поставки — по рыночным ценам.
Обеспечьте 30–40% независимой выручки. Если участник группы работает почти исключительно с другими участниками — это главный маркер несамостоятельности.
Разведите IP-адреса и банковские ключи. Отчетность разных ИП не должна уходить с одного компьютера. Доступ к банковским счетам — у разных людей.
Оцените амнистию. Если схема уже есть — рассмотрите добровольный отказ через консолидацию и переход на ОСНО. Но делать это нужно с налоговым адвокатом, а не только с бухгалтером: при ошибках в переходных расчетах ФНС доначислит сверху.
Не ждите проверки. Стратегия «разберемся, когда придут» — проигрышная. К моменту визита инспекторов у них уже готова картина нарушений.
Главный вопрос, который стоит задать себе: если завтра ФНС объединит все ваши ИП и ООО в одну компанию и пересчитает налоги по ОСНО — сможете ли вы доказать, что каждый из них жил самостоятельной хозяйственной жизнью? Если ответ неочевиден — пора что-то менять.