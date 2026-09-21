Что такое дробление бизнеса

Термина «дробление бизнеса» в НК долгое время не было — он сформировался в судебной практике и письмах ФНС. С июля 2024 года понятие закреплено в законе № 176-ФЗ:

Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), контролируемыми одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение налогов путем применения специальных налоговых режимов.

Ключевые слова здесь — «формально самостоятельными» и «исключительно или преимущественно на занижение налогов». Если у каждого участника группы есть реальная деловая цель, собственные ресурсы и самостоятельность — разделение законно. Если нет — это схема.