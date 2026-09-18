Учет затрат на создание программного обеспечения с исключительными и неисключительными правами

Организация бухгалтерского учета программного обеспечения

С точки зрения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» программное обеспечение, как результат интеллектуальной деятельности, может быть признано в качестве нематериального актива, если в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

не имеет материально–вещественной формы;

предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;

предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, на получение которых она имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

То есть объектами бухгалтерского учета нематериальных активов могут являться результаты интеллектуальной деятельности как с исключительными правами их использования, так и с неисключительными (пп. г) п.4, пп. а) п. 6 ФСБУ 14/2022).

И с учетом того, что ФСБУ 14/2022 признает инвентарным объектом нематериальных активов совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у организации прав на такой актив, рассматриваемое программное обеспечение может быть признано в бухгалтерском учете в качестве единого инвентарного объекта.

При этом под совокупностью прав в данном случае будет пониматься совокупность исключительных и неисключительных прав.

Первоначальной стоимостью такого нематериального актива будет признаваться сумма фактических затрат на его создание, осуществленных до признания актива в бухгалтерском учете (п. 13 ФСБУ 14/2022, п.п. 5, 10 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»).

А как такой нематериальный актив может быть квалифицирован в налоговом учете.