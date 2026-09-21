Как вернуть налог через личный кабинет ФНС без визита в инспекцию

Что нового в 2026 году

Прогрессивная шкала НДФЛ. С 2025 года доходы облагаются по пяти ставкам — 13, 15, 18, 20 и 22%. Поскольку вычет уменьшает ту часть дохода, с которой берется самая высокая ставка, фактическая сумма возврата может оказаться больше, чем при прежней плоской шкале.

Упрощенный порядок охватил больше вычетов. Расходы 2024 года на лечение, учебу, фитнес и страхование можно заявить без декларации. Клиники, образовательные центры, страховщики и банки сами передают сведения в ФНС, а в личном кабинете формируется готовое заявление — ничего заполнять не требуется.

Долгосрочные сбережения: новые лимиты. С 1 сентября 2026 года вычет по добровольному страхованию жизни перешел в категорию «долгосрочные сбережения». Годовой лимит вырос с 150 000 до 400 000 рублей, а для взносов в пользу детей — до 500 000 рублей. Максимум к возврату — 52 000 рублей в год при ставке 13%. Лимит 400 000 рублей объединяет три направления: ДСЖ, программу долгосрочных сбережений и ИИС нового типа.

Детские вычеты стали больше. На второго ребенка — 2800 рублей в месяц вместо прежних 1400, на третьего и далее — 6000 рублей вместо 3000. Порог дохода, после которого вычет отменяется, повысился до 450 000 рублей в год.

Вычет за ГТО. 18 000 рублей в год — за получение знака отличия ГТО и прохождение диспансеризации.

Спорт для родителей-пенсионеров. С расходов 2026 года можно заявить вычет на физкультурно-оздоровительные услуги не только за себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.