Как вернуть налог через личный кабинет ФНС без визита в инспекцию

Что нового в 2026 году
Прогрессивная шкала НДФЛ. С 2025 года доходы облагаются по пяти ставкам — 13, 15, 18, 20 и 22%. Поскольку вычет уменьшает ту часть дохода, с которой берется самая высокая ставка, фактическая сумма возврата может оказаться больше, чем при прежней плоской шкале.
Упрощенный порядок охватил больше вычетов. Расходы 2024 года на лечение, учебу, фитнес и страхование можно заявить без декларации. Клиники, образовательные центры, страховщики и банки сами передают сведения в ФНС, а в личном кабинете формируется готовое заявление — ничего заполнять не требуется.
Долгосрочные сбережения: новые лимиты. С 1 сентября 2026 года вычет по добровольному страхованию жизни перешел в категорию «долгосрочные сбережения». Годовой лимит вырос с 150 000 до 400 000 рублей, а для взносов в пользу детей — до 500 000 рублей. Максимум к возврату — 52 000 рублей в год при ставке 13%. Лимит 400 000 рублей объединяет три направления: ДСЖ, программу долгосрочных сбережений и ИИС нового типа.
Детские вычеты стали больше. На второго ребенка — 2800 рублей в месяц вместо прежних 1400, на третьего и далее — 6000 рублей вместо 3000. Порог дохода, после которого вычет отменяется, повысился до 450 000 рублей в год.
Вычет за ГТО. 18 000 рублей в год — за получение знака отличия ГТО и прохождение диспансеризации.
Спорт для родителей-пенсионеров. С расходов 2026 года можно заявить вычет на физкультурно-оздоровительные услуги не только за себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.
Какой способ подходит вам
Упрощенный порядок проще: не нужна декларация, не нужно прикреплять документы — ФНС получает данные от организаций напрямую. Проверка занимает до месяца, деньги приходят в течение 15 рабочих дней после решения. Заявление появляется в кабинете автоматически, обычно к 20 марта — при условии, что организации передали сведения до 25 февраля.
Но упрощенный порядок работает не всегда. Если клиника, школа или фитнес-клуб не подключились к информационному обмену с ФНС, заявление не сформируется. В этом случае нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.
Декларация 3-НДФЛ универсальна — подходит для любого типа вычета и для любых подтверждающих документов. Проверка длится до трех месяцев, возврат — до месяца после завершения камеральной проверки. Подать можно в любой момент в течение трех лет с года, в котором были расходы.
Способ 1. Упрощенный порядок — без декларации
Шаг 1. Войдите в личный кабинет
Откройте сайт ФНС и авторизуйтесь. Самый быстрый способ — через Госуслуги. Также доступны вход по ИНН с паролем и через квалифицированную электронную подпись.
Шаг 2. Найдите предзаполненное заявление
На главной странице или в разделе «Жизненные ситуации» выберите «Получить налоговый вычет». Если данные от организаций уже поступили, система предложит готовое заявление: с указанием категории вычета, суммы затрат и рассчитанного НДФЛ к возврату.
Пример. Анна в 2025 году заплатила 120 000 рублей за курсы английского. Школа передала сведения в ФНС. К 20 марта 2026 года в кабинете Анны появилось заявление: расходы — 120 000, к возврату — 15 600 рублей. Анне осталось только проверить и подписать.
Шаг 3. Сверьте данные
Проверьте год, категорию вычета, сумму и размер налога. Если цифры кажутся ошибочными — не подписывайте. Сначала запросите у организации электронную справку или уточните, передала ли она информацию в налоговую.
Шаг 4. Укажите банковский счет
Счет должен принадлежать вам лично — карты и счета других лиц не подойдут.
Шаг 5. Подпишите и отправьте
Для подписи нужна неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Ее бесплатно оформляют в настройках профиля в разделе «Электронная подпись» — выпуск занимает от получаса до суток.
Если пароль от подписи потерян — восстановить его нельзя. Придется отозвать старый сертификат и выпустить новый.
Шаг 6. Отслеживайте статус
Проверка занимает до 30 дней. После положительного решения деньги зачисляются на счет в течение 15 рабочих дней.
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Способ 2. Через декларацию 3-НДФЛ — для всех остальных случаев
Этот путь нужен, когда упрощенный порядок недоступен: организация не передала данные, вы объединяете несколько вычетов или подтверждаете расходы самостоятельно.
Шаг 1. Откройте декларацию
В личном кабинете перейдите в раздел «Доходы» → «Декларации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ» → «Заполнить онлайн».
Шаг 2. Выберите отчетный год
В 2026 году можно вернуть НДФЛ за 2025, 2024 и 2023 годы. На каждый год — отдельная декларация.
Шаг 3. Проверьте сведения о доходах
Система автоматически подставляет данные из справок 2-НДФЛ, которые передали работодатели. Если какой-то источник не отразился — добавьте его вручную через кнопку «Добавить источник дохода».
Шаг 4. Отметьте нужные вычеты
Выберите категории: имущественный, социальный, инвестиционный, стандартный. Если заявляете несколько одновременно — сначала указывайте социальные и инвестиционные, затем имущественные.
Причина: социальный вычет на будущий год не переносится, а имущественный можно растянуть на несколько лет.
Шаг 5. Внесите суммы расходов
Укажите суммы из подтверждающих документов. Для социальных вычетов за 2024 и 2025 годы достаточно приложить унифицированную справку об оплате услуг — она заменяет договор, чеки и платежные поручения.
Пример. Дмитрий купил квартиру за 3,8 млн рублей в 2024 году. Имущественный вычет — до 2 млн, к возврату — до 260 000. Годовой доход Дмитрия — 2,8 млн, НДФЛ за год — 364 000. За 2024 год он вернет 260 000, а остаток перенесется на 2025-й. В кабинете он прикладывает выписку из ЕГРН и договор купли-продажи, подписывает электронной подписью и отправляет.
Пример. Мария оплатила лечение зубов — 80 000 и абонемент в фитнес-клуб — 50 000. Клиника и клуб не передали данные в ФНС. Мария подает 3-НДФЛ: прикладывает унифицированные справки об оплате, указывает расходы — 130 000. К возврату — 16 900 рублей.
Шаг 6. Загрузите документы
Прикрепите сканы или фото. Ограничения: до 10 Мб на файл, форматы — PDF, PNG, JPG, JPEG, TIFF.
Шаг 7. Укажите счет для возврата
В разделе «Возврат переплаты» выберите свой банковский счет. Если пропустить шаг, деньги останутся на едином налоговом счете как переплата — их можно направить на уплату налогов или позже перевести на карту.
Шаг 8. Проверьте, подпишите и отправьте
Скачайте сформированную декларацию в PDF или XML, чтобы проверить. Подтвердите отправку электронной подписью и нажмите «Отправить».
Шаг 9. Отслеживайте проверку
Камеральная проверка длится до трех месяцев. Статус отображается в разделе «Декларации», состояние расчетов — в разделе «Налоги». После завершения проверки и подачи заявления на возврат деньги поступят в течение месяца.
Что важно запомнить
Вычет доступен за три предшествующих года. В 2026 году это 2025, 2024 и 2023.
Право есть только у налоговых резидентов РФ с доходом, облагаемым НДФЛ. Нет официального дохода — нет вычета.
Имущественный вычет на жилье дают один раз за жизнь: до 2 млн рублей на покупку и до 3 млн на ипотечные проценты. Остаток переносится на следующие годы.
Социальные вычеты на другой год не переносятся — только за тот год, в котором были расходы.
Перед подписанием всегда сверяйте данные кабинета с вашими документами. Ошибка в сумме или годе — частая причина отказа.
Если к 20 марта данные не появились в упрощенном порядке, не нужно писать в инспекцию в свободной форме — просто переходите к подаче 3-НДФЛ. Этот вариант надежнее и работает для любого типа вычета.