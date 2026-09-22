Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: новые документы и основания для отказа

Основания для получения отсрочки и рассрочки

Список оснований из пункта 2 статьи 64 НК не поменялся, но по ряду пунктов условия стали мягче.

Ущерб от стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Отсрочка до года, рассрочка до трех лет. Проценты не начисляются, обеспечение не требуется.

Непоступление бюджетных средств по госконтракту. Те же сроки — до года и до трех лет. Проценты также не начисляются, обеспечение не нужно.

Угроза банкротства при единовременной уплате. Отсрочка до года, рассрочка до трех лет. Начисляются проценты в размере половины ключевой ставки ЦБ. Обеспечение обязательно.

Недостаток средств и имущества для уплаты. Сроки те же. Проценты — половина ключевой ставки, обеспечение требуется.

Сезонный характер бизнеса (доля сезонного дохода — не менее 50%). Сроки аналогичны, проценты — половина ключевой ставки, обеспечение нужно.

Невозможность единовременной уплаты доначислений по итогам налоговой проверки. Доступна только рассрочка, срок — до трех лет. Проценты начисляются по полной ключевой ставке ЦБ. Обеспечение обязательно — но теперь есть выбор из трех вариантов.