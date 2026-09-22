Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: новые документы и основания для отказа

Одновременно появились два новых повода для отказа, а в перечень «запрещенных» лиц включили бывших бухгалтеров. Все корректировки внес Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, существенно переработавший главу 9 Налогового кодекса.
Отсрочка и рассрочка: в чем суть
Отсрочка переносит дату уплаты налога вперед — погашение происходит единовременно в конце срока, но не позднее одного года. Рассрочка позволяет растянуть платеж на части по согласованному графику, максимальный период — три года. Оба механизма применимы и к предстоящим платежам, и к долгам, зафиксированным как отрицательное сальдо единого налогового счета.
Правом воспользоваться могут организации, индивидуальные предприниматели и обычные граждане. Для юридических лиц действует лимит: сумма долга не должна быть выше стоимости чистых активов компании.
Как изменился состав документов
Самое ощутимое послабление — из обязательного набора убрали банковские справки. Ранее налогоплательщику приходилось самостоятельно собирать:
данные о ежемесячных оборотах по счетам;
информацию о расчетных документах, помещенных в картотеку неоплаченных;
сведения об остатках на всех банковских счетах;
данные об остатках электронных денег и драгоценных металлов.
С 1 сентября 2026 года ФНС направляет эти запросы напрямую в кредитные организации, включая операторов цифрового рубля. Процедура закреплена в пункте 2 статьи 86 НК.
Что нужно приложить к заявлению теперь:
Прежде всего — перечень контрагентов-дебиторов, где указаны цены по договорам и сроки их выполнения. По желанию можно дополнить сведениями об иных обязательствах.
Во-вторых, документы, которые подтверждают конкретную причину для отсрочки или рассрочки. Их набор зависит от основания: при стихийном бедствии потребуются справки МЧС, при госконтракте — документы по контракту, при угрозе банкротства — выписки из баланса.
Заявление подается в электронном виде — по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет на сайте ФНС. Форма утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.
Пример. ООО «Лесоторг» пострадало от наводнения и просит отсрочку по УСН на 800 тысяч рублей. До новых правил бухгалтеру пришлось бы обходить каждый банк, где открыты счета, и собирать справки об остатках и оборотах. С 1 сентября 2026 года достаточно описать дебиторскую задолженность контрагентов и приложить акт оценки ущерба от МЧС. Данные по счетам налоговая получит от банков сама.
Основания для получения отсрочки и рассрочки
Список оснований из пункта 2 статьи 64 НК не поменялся, но по ряду пунктов условия стали мягче.
Ущерб от стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Отсрочка до года, рассрочка до трех лет. Проценты не начисляются, обеспечение не требуется.
Непоступление бюджетных средств по госконтракту. Те же сроки — до года и до трех лет. Проценты также не начисляются, обеспечение не нужно.
Угроза банкротства при единовременной уплате. Отсрочка до года, рассрочка до трех лет. Начисляются проценты в размере половины ключевой ставки ЦБ. Обеспечение обязательно.
Недостаток средств и имущества для уплаты. Сроки те же. Проценты — половина ключевой ставки, обеспечение требуется.
Сезонный характер бизнеса (доля сезонного дохода — не менее 50%). Сроки аналогичны, проценты — половина ключевой ставки, обеспечение нужно.
Невозможность единовременной уплаты доначислений по итогам налоговой проверки. Доступна только рассрочка, срок — до трех лет. Проценты начисляются по полной ключевой ставке ЦБ. Обеспечение обязательно — но теперь есть выбор из трех вариантов.
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Что поменялось в обеспечении
До 1 сентября 2026 года при рассрочке по доначислениям после налоговой проверки требовалась исключительно банковская гарантия — это было прямо закреплено в абзаце 2 пункта 6 статьи 64 НК. Теперь этот абзац утратил силу.
С 1 сентября 2026 года по любому основанию можно выбрать один из трех видов обеспечения: договор залога имущества, договор поручительства или банковскую гарантию. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, для которого получение банковской гарантии было самым дорогим и сложным способом.
Новые основания для отказа
Перечень случаев, когда изменение срока уплаты не предоставят, прописан в пункте 1 статьи 62 НК. Он пополнился — сначала напомним о прежних основаниях, затем разберем новые.
Ранее действовавшие основания
Уголовное дело по налоговому составу. Если в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по преступлению, связанному с уклонением от уплаты налогов, отсрочку не дадут. Важное расширение: теперь в этом списке не только действующий руководитель, но и бухгалтер, и иное лицо, ответственное за ведение финансово-экономической деятельности, бухгалтерского или налогового учета — в том числе бывшие сотрудники. Размер задолженности при этом значения не имеет.
Оспаривание суммы. Если налогоплательщик оспаривает именно ту сумму, по которой просит отсрочку, изменение срока возможно только после разрешения спора.
Намерение выехать на ПМЖ. Заинтересованное лицо планирует постоянный выезд за пределы России — это блокирует отсрочку.
Нарушение прежних условий. В течение трех лет до подачи заявления уже была отсрочка или рассрочка, и налогоплательщик нарушил ее условия.
Ликвидация организации. Если компания находится в стадии ликвидации, изменение срока не предоставят.
Два новых основания с 1 сентября 2026 года
Первое новое основание связано с производством по делу о налоговом правонарушении (статьи 101 и 101.4 НК). Отказ последует, если сумма спорной недоимки или штрафа превышает 10% от запрашиваемой суммы отсрочки либо составляет более 100 тысяч рублей. Порог считается превышенным при выполнении любого из двух условий — процентного или абсолютного.
Второе новое основание — производство по делу об административном правонарушении в сфере налогового или таможенного законодательства. Здесь та же логика: отказ, если сумма штрафа превышает 10% от суммы отсрочки или превышает 100 тысяч рублей. Однако это основание не применяется, если рассрочка запрашивается по итогам налоговой проверки — в части правонарушений, связанных с возникновением этого основания.
Пример. ИП Смирнов подает заявление на рассрочку по ЕНП на 500 тысяч рублей. Одновременно налоговая рассматривает дело о правонарушении, где спорная недоимка — 60 тысяч. Это 12% от 500 тысяч, что выше порога 10%. Рассрочку не дадут. Если бы спорная сумма была 40 тысяч (8% от 500 тысяч и меньше 100 тысяч) — основание для отказа не сработало бы.
Уточнения по рассрочке после налоговой проверки
Рассрочка по доначислениям после налоговой проверки (подпункт 7 пункта 2 статьи 64 НК) получила три важных уточнения.
Срок подачи заявления. Раньше обратиться можно было только после вступления решения по проверке в силу. Теперь — со дня вынесения решения, но не позднее 10 дней со дня его вступления в силу. Окно стало шире.
Обеспечение. Банковская гарантия больше не единственный вариант — можно выбрать залог, поручительство или гарантию.
Момент вступления в силу. Решение о рассрочке вступает в силу не ранее дня, когда вступило в силу решение по итогам проверки. Это устраняет правовую неопределенность, существовавшую ранее.
Пени: что изменилось
Пени на недоимку, по которой предоставлена отсрочка или рассрочка, не начисляются со дня вступления в силу решения о предоставлении. Раньше освобождение начиналось только на следующий день после принятия решения. Разница в один день кажется мелочью, но для крупных сумм недоимки это ощутимые деньги — особенно если ставка пени высока.
Инвестиционный налоговый кредит
Предельный срок инвестиционного налогового кредита увеличен с 5 до 10 лет — изменение внесено в пункт 1 статьи 66 НК РФ. Основания для отказа в ИНК те же, что и для отсрочки с рассрочкой, включая два новых.
Досрочное прекращение и ЕНС
Если налогоплательщик нарушит условия и отсрочка прекращена досрочно, сумма задолженности отразится на едином налоговом счете как обязанность на следующий день после истечения одного месяца со дня принятия решения о прекращении.
Также введен запрет на повторное предоставление отсрочки или рассрочки по одним и тем же налоговым платежам, если ранее по ним уже был предоставлен инвестиционный налоговый кредит. Это закреплено в пункте 4 статьи 61 НК.
Особый порядок для продавцов Wildberries
В августе 2026 года принято Постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074, устанавливающее автоматическую отсрочку и рассрочку для продавцов Wildberries, чьи товары хранились на складах, пострадавших от ударов беспилотников.
Кто получает. Организации и ИП с действующим договором с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Документально подтвержденный ущерб должен превышать 5% от годового дохода за 2025 год. Для тех, кто зарегистрировался как бизнес после 1 декабря 2025 года, порог в 5% не применяется — достаточно факта попадания в список пострадавших.
Условия. Отсрочка на 12 месяцев, затем автоматический переход в рассрочку еще на год равными долями. Общий период — до двух лет. Проценты не начисляются. Распространяется на НДС, налог на прибыль, УСН, АУСН, НПД, НДФЛ ИП за себя и страховые взносы (срок уплаты — с августа 2026 по июль 2027). Заявление подавать не нужно — списки формирует и передает в ФНС сама компания RWB, решение выносится автоматически.
Сводка ключевых изменений
Банковские справки — раньше прикладывал заявитель, теперь их запрашивает ФНС у банков самостоятельно.
Перечень дебиторов — раньше не требовался, теперь обязателен к приложению.
Обеспечение по рассрочке после проверки — раньше только банковская гарантия, теперь залог, поручительство или гарантия на выбор.
Уголовное дело — круг лиц — раньше действующий и бывший руководитель, теперь добавлены бухгалтер и ответственные лица, в том числе бывшие.
Дело о налоговом правонарушении — раньше не было основанием, теперь отказ, если спорная сумма превышает 10% от отсрочки или 100 тысяч рублей.
Дело об административном правонарушении — раньше отказ при любом размере штрафа, теперь отказ, если штраф превышает 10% или 100 тысяч рублей.
Начисление пеней — раньше со дня принятия решения, теперь со дня вступления решения в силу.
Инвестиционный налоговый кредит — раньше до 5 лет, теперь до 10 лет.
Повторная отсрочка или рассрочка — раньше не запрещалась, теперь запрещена, если ранее по тем же платежам был предоставлен ИНК.
Что делать на практике
Проверьте открытые дела. Даже если вы считаете претензии необоснованными, сам факт производства по делу о правонарушении может заблокировать рассрочку — при превышении порога в 10% или 100 тысяч рублей.
Подготовьте перечень дебиторов заранее. Укажите цены договоров и сроки исполнения. Это единственный документ, который нужно приложить к заявлению, помимо подтверждающих основание.
Выберите обеспечение осознанно. Если просите рассрочку по доначислениям после проверки, банковская гарантия больше не обязательна. Залог имущества или поручительство могут обойтись дешевле — особенно если у компании есть ликвидные активы.
Следите за сроком подачи. По рассрочке после проверки — не позднее 10 дней со дня вступления решения в силу. Пропуск — и право на рассрочку потеряно.
Учтите запрет на повторность. Если по тем же платежам уже был инвестиционный налоговый кредит, отсрочку или рассрочку не дадут. Проверьте историю до подачи заявления.