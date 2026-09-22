Форма № 1А: как указать другой адрес для получения документов от налоговой

Кто может подать заявление
Право перенаправить письма от налоговой на другой адрес есть у:
физического лица (не ИП);
индивидуального предпринимателя;
нотариуса, занимающегося частной практикой;
адвоката, учредившего адвокатский кабинет.
Юридические лица форму № 1А использовать не могут — для них действует другой порядок.
Основание — абз. 4 и 5 п. 5 ст. 31 НК РФ. Сама форма утверждена приказом ФНС от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@ (КНД 1112019).
Что изменилось в 2026 году
Главное нововведение вступило в силу 1 августа 2026 года (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Теперь налоговые уведомления физическим лицам направляются в электронной форме через личный кабинет на портале «Госуслуги» — автоматически, без отдельного согласия, если у гражданина есть подтвержденная учетная запись в ЕСИА.
Бумажное письмо по почте отправят только в трех случаях:
у человека нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах;
нет личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС;
человек ранее подал уведомление о прекращении получения документов через ЕПГУ и не отозвал его.
Для тех, кто получает документы на Госуслуги, форма № 1А фактически теряет практический смысл в части налоговых уведомлений.
Однако она по-прежнему актуальна для:
людей без подтвержденной учетной записи на Госуслугах и без Личного кабинета ФНС;
случаев, когда нужно получать по почте не только уведомления, но и другие документы (требования, решения, вызовы на комиссии);
отказа от ранее указанного адреса.
Как заполнить форму № 1А
Форма состоит из двух страниц. На первой указываются личные данные и признак заявления, на второй — адреса и период.
Поле «Признак заявления» — ключевое:
1 — о предоставлении адреса (заполняются все разделы);
2 — об отказе от использования ранее предоставленного адреса (разделы 2 и 3.1 не заполняются, а в разделе 3.2 указывается дата окончания направления документов).
Раздел 2. Адрес для направления документов — здесь указываете почтовый адрес, по которому хотите получать корреспонденцию от налоговой. Это может быть адрес фактического проживания, адрес родственников, рабочий адрес — любой, куда почтальон доставит письмо.
Раздел 3. Период направления документов — можно указать:
конкретный период (даты начала и окончания);
«бессрочно» — если хотите, чтобы адрес действовал до нового заявления.
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Примеры заполнения
Пример 1. Указание нового адреса
Иван Сергеевич проживает в Воронеже, но прописан в В Орле. Налоговые уведомления приходят по адресу прописки, а фактически их никто не получает. Иван подает заявление по форме № 1А с признаком «1», указывает адрес места жительства (прописки) в Орле и адрес для направления документов — фактический адрес в Воронеже. Период — «бессрочно». Теперь налоговая будет отправлять письма по воронежскому адресу.
Пример 2. Отказ от адреса при переезде
Ольга ранее указала адрес доставки в Москве. Она переехала обратно в родной город и хочет, чтобы корреспонденция снова приходила по месту прописки. Ольга подает заявление по форме № 1А с признаком «2» — об отказе от использования предоставленного адреса. В разделе 3.2 она указывает дату, с которой документы перестают направлять по московскому адресу. После этого налоговая вернется к отправке писем по адресу регистрации.
Пример 3. Указание адреса на ограниченный период
Петр уезжает в командировку на три месяца и хочет получать налоговые письма по адресу проживания в другом городе. Он подает заявление с признаком «1», указывает адрес для направления документов и период: с 15 октября 2026 по 15 января 2027. После окончания срока налоговая автоматически вернется к адресу регистрации.
Пример 4. Смена одного адреса на другой
Если нужно не просто отказаться от адреса, а заменить его на новый, подается два заявления: первое — с признаком «2» (отказ от старого адреса), второе — с признаком «1» (указание нового адреса). Оба можно подать одновременно .
Как и куда подать заявление
Способ подачи
Куда обращаться
Лично или через представителя
Любая ИФНС, обслуживающая физических лиц
По почте
В любую ИФНС (отправка заказным письмом)
Через МФЦ
МФЦ по месту жительства
В электронном виде по ТКС
Через оператора электронного документооборота
Через Личный кабинет налогоплательщика
Раздел «Каталог обращений» → «Прочие обращения» → «Заявление о предоставлении почтового адреса»
Через мобильное приложение «Налоги ФЛ»
В разделе обращений в приложении
Если заявление подает представитель, к нему нужно приложить копию документа, подтверждающего полномочия (доверенность).
На что обратить внимание
Форма № 1А не связана с регистрацией по месту жительства — она лишь меняет адрес доставки корреспонденции.
Сведения об указанном адресе вносятся в ЕГРН и используются налоговой для отправки документов по почте.
Если у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах и вы не отказались от электронной доставки, налоговые уведомления все равно придут в электронном виде — форма № 1А в этом случае не повлияет на канал доставки уведомлений.
Отказаться от получения документов через Госуслуги можно, подав уведомление о прекращении через ЕПГУ. После этого налоговая вернется к отправке бумажных писем — и тогда форма № 1А снова станет актуальной.
Форму можно скачать на официальном сайте ФНС в разделе «Физические лица» → «Адрес для направления документов по почте».