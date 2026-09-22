Форма № 1А: как указать другой адрес для получения документов от налоговой

Как заполнить форму № 1А

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Раздел 2. Адрес для направления документов — здесь указываете почтовый адрес, по которому хотите получать корреспонденцию от налоговой. Это может быть адрес фактического проживания, адрес родственников, рабочий адрес — любой, куда почтальон доставит письмо.

2 — об отказе от использования ранее предоставленного адреса (разделы 2 и 3.1 не заполняются, а в разделе 3.2 указывается дата окончания направления документов).

Форма состоит из двух страниц. На первой указываются личные данные и признак заявления, на второй — адреса и период.

Примеры заполнения

Пример 1. Указание нового адреса

Иван Сергеевич проживает в Воронеже, но прописан в В Орле. Налоговые уведомления приходят по адресу прописки, а фактически их никто не получает. Иван подает заявление по форме № 1А с признаком «1», указывает адрес места жительства (прописки) в Орле и адрес для направления документов — фактический адрес в Воронеже. Период — «бессрочно». Теперь налоговая будет отправлять письма по воронежскому адресу.

Пример 2. Отказ от адреса при переезде

Ольга ранее указала адрес доставки в Москве. Она переехала обратно в родной город и хочет, чтобы корреспонденция снова приходила по месту прописки. Ольга подает заявление по форме № 1А с признаком «2» — об отказе от использования предоставленного адреса. В разделе 3.2 она указывает дату, с которой документы перестают направлять по московскому адресу. После этого налоговая вернется к отправке писем по адресу регистрации.

Пример 3. Указание адреса на ограниченный период

Петр уезжает в командировку на три месяца и хочет получать налоговые письма по адресу проживания в другом городе. Он подает заявление с признаком «1», указывает адрес для направления документов и период: с 15 октября 2026 по 15 января 2027. После окончания срока налоговая автоматически вернется к адресу регистрации.

Пример 4. Смена одного адреса на другой

Если нужно не просто отказаться от адреса, а заменить его на новый, подается два заявления: первое — с признаком «2» (отказ от старого адреса), второе — с признаком «1» (указание нового адреса). Оба можно подать одновременно .