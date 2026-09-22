От таблиц к одной кнопке: как бухгалтер автоматизировал проверку расчета амортизации

Немного теории: что такое амортизация и зачем она нужна
Представим, что компания купила сервер за 1 000 000 рублей. Он будет работать не один год, а, например, пять. Списывать всю сумму на расходы сразу было бы неправильно: сервер еще служит и приносит пользу. Поэтому его стоимость распределяют во времени: каждый месяц списывают небольшую часть. Такой постепенный перенос стоимости основного средства на расходы и называется амортизацией.
На практике расчет зависит от того, о каком учете идет речь. В России амортизацию рассчитывают отдельно для бухгалтерского и налогового учета, и правила в них различаются, поэтому результаты чаще всего не совпадают.
Бухгалтерский учет
Это учет, который нужен компании для отражения финансового состояния в отчетности. Здесь амортизацию начисляют по правилам, которые организация выбирает и закрепляет в учетной политике: например, можно списывать стоимость равными частями или использовать ускоренный вариант.
Налоговый учет
Здесь расчет нужен для определения показателей, которые учитываются при налогообложении. Основные правила установлены Налоговым кодексом: срок полезного использования объекта, методы начисления и порядок расчета.
Например, срок службы берется из утвержденного классификатора основных средств, а метод начисления можно выбрать только из предусмотренного перечня.
В чем главная сложность
В каждом из видов учета амортизация считается по-разному. Из-за этого суммы почти всегда не совпадают, и бухгалтеру приходится каждый месяц сверять расчеты, находить расхождения и объяснять, откуда они взялись. А если в компании десятки или сотни основных средств, это часы рутинной работы с таблицами и формулами, при проверке которых всегда остается риск человеческой ошибки.
Что проверяет бухгалтер
1. Что берется для расчета. Основа — первоначальная стоимость основного средства, то есть то, во сколько оно обошлось компании при покупке: цена, доставка, монтаж и другие затраты на доведение до рабочего состояния. Вторая важная величина — срок полезного использования: сколько месяцев объект будет приносить пользу.
2. На что делится. При самом распространенном линейном методе ежемесячная сумма амортизации получается простым делением: первоначальная стоимость делится на срок полезного использования в месяцах. Например, сервер за 1 000 000 рублей со сроком службы 5 лет, то есть 60 месяцев, будет списываться по 16 666,67 рубля в месяц.
3. Что нужно контролировать. Каждый месяц бухгалтер проверяет:
амортизация начислена по всем основным средствам, которые должны были амортизироваться в этом месяце, включая новые, только что поступившие;
сумма посчитана верно — с учетом правильной первоначальной стоимости и срока полезного использования;
суммы в бухгалтерском и налоговом учете сходятся, а если расходятся — расхождение обосновано и учтено.
Эту ежемесячную проверку бухгалтер и делает вручную. Позиций много, формулы однотипные, а ошибка в одной строке может повлиять на расчеты следующих месяцев.
Почему приходится проверять, если есть учетная программа
Современные учетные системы умеют начислять амортизацию автоматически. Но программа считает по тем данным, которые в нее внесены, поэтому ошибка в исходных данных попадет и в расчет. Например:
в карточке основного средства не заполнен или ошибочно указан срок полезного использования;
первоначальная стоимость указана не полностью: например, забыли включить доставку или монтаж;
по новому объекту вовремя не запустили начисление амортизации, и он выпал из расчета;
правила учета изменились, а параметры в карточке остались прежними.
Поэтому бухгалтеру приходится контролировать не только сам расчет, но и данные, на которых он основан: проверить, что программа начислила амортизацию по всем нужным объектам и использовала правильные параметры. Чем больше основных средств, тем больше таких проверок и тем выше вероятность, что где-то может возникнуть ошибка.
Именно эту рутину и решил упростить бухгалтер в Битрикс24.
Как появился инструмент: бухгалтер + хороший промт
Главным автором инструмента стал бухгалтер, который отвечает за этот участок учета. Он отлично знает свою работу, но раньше никогда не писал программный код. Каждый месяц перед ним вставала одна и та же задача: в компании учтено более 800 объектов основных средств, и сверка амортизации по каждому из них отнимала часы кропотливого труда.
В очередной раз вместо того, чтобы вручную перебирать таблицы, бухгалтер решил разобраться, как этот процесс можно автоматизировать с помощью ИИ. Для этого он подробно описал свою работу: как устроен расчет, какие данные используются и на каких этапах чаще всего возникают ошибки. По сути, он объяснил процесс так, как объяснял бы его новичку: последовательно и с учетом всех важных деталей.
ИИ на основе этого описания сгенерировал код, и получился готовый инструмент.
Здесь важна роль экспертизы самого бухгалтера. ИИ помог перевести его знания о процессе в код, но именно специалист определил, что и как нужно считать, какие данные использовать и что проверять. Без этого подробного описания инструмент просто не знал бы, как должна работать амортизация в конкретной компании.
Что делает программа
Получилась настольная программа с простым и наглядным интерфейсом. Бухгалтеру больше не нужно вручную расставлять десятки формул в Excel: достаточно выбрать файл и нажать одну кнопку. Инструмент сам заполняет Excel-шаблон проверки амортизации и формирует готовый файл для сверки бухгалтерского и налогового учета.
Внутри программа проверяет сразу несколько показателей:
амортизацию по новым основным средствам — отдельно для бухгалтерского и налогового учета;
итоговые суммы амортизации по каждому виду учета;
расхождения по каждой позиции между начисленной амортизацией и остаточной стоимостью;
общую сумму отклонений;
ожидаемую амортизацию текущего месяца и ее фактическое значение.
В результате бухгалтер получает готовый файл для проверки и сразу видит, где есть расхождения, которые нужно проверить. Вся процедура занимает несколько секунд вместо нескольких часов ручной работы.
Почему это удобно
ИИ не заменяет бухгалтера: он берет на себя рутинные проверки, расчеты и заполнение таблиц. Бухгалтеру остается контролировать результат, разбираться с расхождениями и принимать решения. За счет автоматизации на такую работу уходит не несколько часов, а несколько секунд.
Программа также снижает риск случайных ошибок при работе с формулами. Расчеты выполняются по одному алгоритму, поэтому бухгалтеру не приходится каждый раз вручную расставлять и проверять формулы. При этом инструмент остается достаточно гибким: он находит нужные столбцы по названиям заголовков, поэтому небольшие изменения в структуре таблицы не требуют переделывать саму программу.
Есть и практический момент с исходными данными: программа не изменяет оригинальный файл, а сохраняет результат в новый. Можно спокойно проводить сверку и при необходимости возвращаться к исходным данным.
В итоге меняется сама роль бухгалтера в этой операции. Вместо многочасовой проверки таблиц он получает готовый результат и тратит время на то, где действительно нужна его экспертиза: понять, откуда взялось расхождение, проверить исходные данные и решить, что с ним делать.
Главный вывод
Рутинная и трудоемкая проверка амортизации основных средств превратилась в простую операцию: выбрал файл, нажал кнопку, получил результат. Чтобы автоматизировать такую задачу, не нужно быть программистом. Важнее хорошо знать свой процесс, понимать, что именно нужно проверить, и суметь подробно описать задачу для ИИ.