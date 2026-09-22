От таблиц к одной кнопке: как бухгалтер автоматизировал проверку расчета амортизации

Что проверяет бухгалтер

1. Что берется для расчета. Основа — первоначальная стоимость основного средства, то есть то, во сколько оно обошлось компании при покупке: цена, доставка, монтаж и другие затраты на доведение до рабочего состояния. Вторая важная величина — срок полезного использования: сколько месяцев объект будет приносить пользу.

2. На что делится. При самом распространенном линейном методе ежемесячная сумма амортизации получается простым делением: первоначальная стоимость делится на срок полезного использования в месяцах. Например, сервер за 1 000 000 рублей со сроком службы 5 лет, то есть 60 месяцев, будет списываться по 16 666,67 рубля в месяц.

3. Что нужно контролировать. Каждый месяц бухгалтер проверяет:

амортизация начислена по всем основным средствам, которые должны были амортизироваться в этом месяце, включая новые, только что поступившие;

сумма посчитана верно — с учетом правильной первоначальной стоимости и срока полезного использования;

суммы в бухгалтерском и налоговом учете сходятся, а если расходятся — расхождение обосновано и учтено.

Эту ежемесячную проверку бухгалтер и делает вручную. Позиций много, формулы однотипные, а ошибка в одной строке может повлиять на расчеты следующих месяцев.