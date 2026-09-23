Почему бухгалтеры ненавидят апгрейд: хроника постоянной мигрени

Каскад новшеств 2026 года

Налоговая нагрузка. Ставка НДС выросла с 20% до 22%. На первый взгляд — два процента. На практике бухгалтеру приходится пересматривать договоры, проверять зачет авансов прошлого года по новой ставке, обновлять ставки в карточках номенклатуры в 1С. Скопируешь документ из 2025-го и забудешь пересохранить номенклатуру — получишь неверный НДС в первичке.

Электронный документооборот. С 1 января 2026 года электронный УПД формата 5.03 стал единственным официально признанным документом для подтверждения отгрузки в ЭДО. Электронные форматы ТОРГ-12 и актов выполненных работ отменены. Бумажные версии пока действуют, но для маркированных и прослеживаемых товаров УПД оформляется только в электронном виде — даже если компания в целом на бумаге.

Госсектор: смена парадигмы. Четыре инструкции (№ 157н, 162н, 174н, 183н), по которым бюджетные бухгалтеры работали более 20 лет, заменены тремя федеральными стандартами. Каждый счет получил жесткую маркировку: «А» (активный), «П» (пассивный) или «А, П» (активно-пассивный). Кредитовый остаток на активном счете — уже не «ну, бывает», а грубая ошибка, которую проверяющие зафиксируют обязательно. Самостоятельно формировать проводки запрещено — только из утвержденного Минфином перечня.

Криптография. С 1 апреля 2026 года ФНС перешла на новые ГОСТы шифрования. Без актуального КриптоПро CSP версии 5.0.12000 и выше отправить отчетность просто не получится — программа выдаст ошибку шифрования. А с 1 сентября 2026 года обновились требования к КЭП для работы с СФР: сертификат должен содержать три обязательных параметра использования ключа. Ключ, выпущенный до 28 августа 2025 года, придется перевыпускать.

Отчетность и взносы. МРОТ вырос до 27 093 рублей — и это не просто цифра. С 2026 года базу для страховых взносов за руководителя нужно считать не ниже МРОТ, даже если директор в отпуске за свой счет или трудовой договор не оформлен. Предельная база по взносам поднялась до 2 979 000 рублей. Форма ЕФС-1 обновлена: новые форматы действуют с 30 декабря 2025 года, а с 1 июля 2026 года — очередной приказ СФР, не обновишь программу — отчет не пройдет проверку.

Маркировка и прослеживаемость. С 1 июля 2026 года маркировка перестала быть «кладовской» задачей. ФНС через АСК НДС-3 сопоставляет движение кодов с данными касс, деклараций и ЭДО почти в реальном времени. Не принял коды вовремя — система фиксирует расхождение автоматически. Штраф по ст. 15.12 КоАП для юрлиц — до 300 000 рублей.