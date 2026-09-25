Сотрудник ушел за свой счет, устроился на вторую «основную» работу и заболел. Кто оплатит больничный?

Эта статья родилась из реального обсуждения в КУБе Клерка. Обсуждение «Люди, вот что делать» в КУБе
Что произошло
Сотрудник работает в компании и берет отпуск без сохранения зарплаты с 1 сентября по 31 октября.
11 сентября на него приходит электронный больничный. Сначала ничего необычного: во время отпуска за свой счет больничный не оплачивается.
Но затем бухгалтер звонит сотруднику и выясняет неожиданную подробность.
Работник сообщает: «А чего больничный к вам пришел? Я же на другую работу устроился».
Причем, по его словам, устроился туда на основное место работы.
При этом из первой компании никто его не увольнял, трудовой договор действует, а отпуск без содержания — это вовсе не прекращение трудовых отношений.
Получается интересная конструкция:
работодатель № 1 — действующий основной трудовой договор + отпуск без содержания;
работодатель № 2 — новый трудовой договор, который зачем-то тоже оформлен как основное место работы;
и один длительный электронный больничный.
Отсюда сразу несколько вопросов.
Первый работодатель за сентябрь и октябрь больничный не оплачивает
Здесь ситуация самая простая.
Пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период, когда сотрудник освобожден от работы без сохранения заработной платы.
Это прямо предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 255-ФЗ.
Поэтому пока действует отпуск с 1 сентября по 31 октября, первый работодатель больничный за эти дни не оплачивает.
В табеле продолжает отражаться отпуск без сохранения заработной платы.
А если человек продолжит болеть после 31 октября?
Вот тут становится интереснее.
Если больничный продолжится и после окончания отпуска, право на пособие у первого работодателя возникает с того дня, когда сотрудник должен был выйти на работу.
То есть в нашем случае — с 1 ноября.
Причем первые три оплачиваемых дня после окончания отпуска, если пособие должно назначаться через этого работодателя, оплачивает сам работодатель, а дальнейший период — СФР. Такой подход применяется и тогда, когда сам страховой случай начался еще во время неоплачиваемого отпуска.
Но здесь появляется второй работодатель.
Может ли второй работодатель оплатить больничный за сентябрь и октябрь?
Сам факт того, что у первого работодателя сотрудник находится в отпуске без содержания, не означает автоматического запрета на пособие по другому месту работы.
У второго работодателя никакого отпуска без содержания нет: человек был принят на работу и заболел.
Дальше применяется специальный порядок для человека, который на момент болезни работает у нескольких страхователей.
И здесь нельзя ответить просто: «платят оба» или «платит новый работодатель».
Нужно смотреть, у каких работодателей человек работал в двух предыдущих календарных годах — в данном случае в 2024 и 2025 годах.
Статья 13 закона № 255-ФЗ предусматривает разные варианты: пособие может назначаться по каждому страхователю либо по одному из текущих страхователей по выбору работника. Для некоторых комбинаций занятости закон позволяет выбирать между этими вариантами.
Поэтому главный вопрос бухгалтеру здесь — не «какое место работы основное», а: где этот человек работал в 2024–2025 годах?
Именно от этого будет зависеть схема назначения пособия.
Увидит ли СФР двух работодателей?
Да.
После открытия электронного больничного система СФР проверяет сведения персонифицированного учета и определяет страхователя или страхователей, у которых человек числится работающим.
После этого информация об ЭЛН направляется соответствующим работодателям.
То есть рассчитывать, что второй работодатель как-нибудь «не заметится», не стоит.
Более того, с 1 июля 2026 года СФР использует больше сведений непосредственно из индивидуального лицевого счета работника.
Что отвечать первому работодателю на запрос СФР
Сейчас уже не совсем правильно говорить «отправить реестр на больничный».
Система работает проактивно.
После закрытия ЭЛН СФР при необходимости направит работодателю запрос. На него нужно ответить в течение трех рабочих дней.
И среди сведений, которые СФР прямо может запросить, есть: период освобождения сотрудника от работы без оплаты.
То есть первый работодатель сообщает фонду, что сотруднику предоставлен отпуск без сохранения зарплаты с 1 сентября по 31 октября.
Не нужно самим придумывать, как технически «разрезать» один больничный на оплачиваемую и неоплачиваемую части.
Работодатель передает СФР фактические сведения о периоде отпуска, а дальше пособие назначается с учетом этих данных.
Но как у сотрудника вообще получилось два основных места работы?
Вот это уже отдельная кадровая проблема.
Трудовой кодекс определяет совместительство как другую регулярную работу, выполняемую в свободное от основной работы время. При этом в трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа является совместительством.
Если первый трудовой договор не прекращался, новое трудоустройство само по себе его не уничтожает.
Сотрудник не может словами «я устроился в другую компанию» прекратить старый трудовой договор.
Для первого работодателя он по-прежнему сотрудник.
А значит, новая компания как минимум должна разобраться, почему человек был принят как на основное место, когда прежние трудовые отношения продолжались.
Но это уже проблема оформления трудовых отношений, а не причина для первого бухгалтера самостоятельно отменять больничный или увольнять сотрудника.
Можно ли теперь сотрудника уволить?
В обсуждении прозвучало: «Уволить нельзя, потому что он на больничном».
Не совсем так.
Во время временной нетрудоспособности запрещено увольнение по инициативе работодателя, за исключением отдельных случаев, например ликвидации организации. Это установлено ст. 81 ТК.
Но больничный не мешает сотруднику самому написать заявление об увольнении.
Поэтому наиболее простой способ привести ситуацию в порядок — поговорить с сотрудником. Если он действительно считает новую компанию своим основным работодателем и возвращаться не собирается, логично оформить прекращение старого трудового договора надлежащим образом.
Пока этого не произошло, трудовые отношения с первым работодателем продолжаются.
А если СФР вдруг заплатит дважды?
Сам по себе факт наличия двух работодателей двойной выплаты не означает.
СФР видит страхователей и применяет правила ст. 13 закона № 255-ФЗ о выплатах при работе у нескольких работодателей.
Главное для бухгалтера — передать фонду правильные сведения и не пытаться самостоятельно «исправлять» ситуацию работника.
Если из-за недостоверных сведений возникнет переплата, закон предусматривает возмещение ущерба виновным лицом. Для работодателя за недостоверные сведения, приведшие к лишним расходам СФР, предусмотрена также ответственность.
Что в итоге делать первому бухгалтеру
В этом кейсе алгоритм довольно спокойный.
До 31 октября ничего по больничному не платить: сотрудник находится в отпуске без сохранения зарплаты.
Когда поступит запрос СФР — указать фактический период отпуска с 1 сентября по 31 октября.
Не пытаться самостоятельно разбираться с больничным второго работодателя: СФР увидит обе компании и определит порядок выплаты с учетом занятости человека в 2024–2025 годах.
Если болезнь продолжится после 31 октября и трудовой договор с первым работодателем останется действующим, с 1 ноября ситуация изменится: закончится период, за который пособие не назначается.
И отдельно стоит решить с сотрудником кадровый вопрос: где он все-таки собирается работать и какой трудовой договор должен остаться основным.
Получился довольно показательный кейс современной бухгалтерии: человек просто ушел «за свой счет и на другую работу», а бухгалтеру приходится одновременно разбираться в ТК, больничных, персучете и логике проактивных выплат СФР.