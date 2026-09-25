Сотрудник ушел за свой счет, устроился на вторую «основную» работу и заболел. Кто оплатит больничный?

Что произошло

Сотрудник работает в компании и берет отпуск без сохранения зарплаты с 1 сентября по 31 октября.

11 сентября на него приходит электронный больничный. Сначала ничего необычного: во время отпуска за свой счет больничный не оплачивается.

Но затем бухгалтер звонит сотруднику и выясняет неожиданную подробность.

Работник сообщает: «А чего больничный к вам пришел? Я же на другую работу устроился».

Причем, по его словам, устроился туда на основное место работы.

При этом из первой компании никто его не увольнял, трудовой договор действует, а отпуск без содержания — это вовсе не прекращение трудовых отношений.

Получается интересная конструкция:

работодатель № 1 — действующий основной трудовой договор + отпуск без содержания;

работодатель № 2 — новый трудовой договор, который зачем-то тоже оформлен как основное место работы;

и один длительный электронный больничный.

Отсюда сразу несколько вопросов.