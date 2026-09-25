Техсбор на гаджеты, комитет по ИИ в Госдуме, офлайн-цифровой рубль и легальная крипта: российский IT-дайджест #51

Технологический сбор на ноутбуки и смартфоны, конец холодных обзвоныов, комитет по цифровому развитию и ИИ, цифровой рубль офлайн и почти 5G. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №51.
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Технологический сбор на электронику
Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на ноутбуки, планшеты, смартфоны и телефоны. Платеж начнут взимать с 1 декабря 2026 года (срок специально сдвинули, чтобы бизнес успел подготовиться). Размер зависит от типа устройства и наличия данных в системе маркировки: при наличии сведений ставка ниже, при отсутствии — выше. На ноутбуки — от 500 до 992 руб., на смартфоны — от 250 до 496 руб. Платить будут производители и импортеры, деньги пойдут на поддержку отечественной радиоэлектроники.
Холодные звонки больше не работают
Исследование «Новофон» показало: 73 % компаний фиксируют, что дозвониться до клиентов стало сложнее. Особенно плохо обстоят дела у финансового сектора — 78 % абонентов просто не берут трубку. Основные причины: недоверие к звонкам (83 %), опасения утечек данных и раздражение от робозвонков. Маркировку номеров полностью подключили лишь 18 % компаний.
Эксперты говорят прямо: эпоха холодного обзвона как основного канала продаж заканчивается. Бизнесу приходится уходить в мессенджеры, SMS-предупреждения и «теплые» контакты. Телефон остается скорее каналом для уже достигнутых договоренностей, а не для первого касания.
Комитет по цифровому развитию и ИИ в Госдуме
Дмитрий Медведев анонсировал создание в Госдуме нового комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Параллельно появится отдельный комитет по уголовному и административному законодательству (раньше эти темы были в одном комитете).
Для IT-отрасли это сигнал: цифровые и ИИ-темы получают собственную парламентскую площадку. Ожидается более предметная работа над регулированием, льготами и поддержкой отрасли.
Цифровой рубль без оффлайн
Банк России планирует протестировать офлайн-платежи цифровым рублем. Вместе с разработчиками защищенных SIM-карт готовится решение, которое позволит платить даже там, где нет мобильного интернета. В перспективе — трансграничные платежи со странами, у которых есть аналогичные цифровые валюты.
Функционал платформы будут наращивать поэтапно. Добровольность использования цифрового рубля при этом сохраняется.
«МегаФон» открыл «почти-5G» всем
«МегаФон» запустил опции Мега5G: абоненты могут получить ускорение мобильного интернета в 1,6 раза (базовая опция) или временно в 2 раза (Турбо), даже если устройство не поддерживает 5G и даже там, где сети пятого поколения еще нет. Подключить можно в личном кабинете или на сайте.
Оператор прямо говорит: настоящий 5G будет развиваться постепенно, а пока важно дать ощущение высоких скоростей максимальному числу клиентов, включая владельцев iPhone.
«Цифровой лифт» стартует в Подмосковье
Минстрой и правительство Московской области подписали дорожную карту пилотного проекта «Цифровой лифт». В регионе оцифруют 300 лифтов: поставят контроллеры и датчики телеметрии, подключат управляющие организации. Результаты пилота рассмотрят до конца года — после этого проект могут масштабировать на другие регионы.
Цель — собирать данные о лифтовом парке в реальном времени и отрабатывать процедуры подключения. Е
Новая методика оценки IT-льгот
Минцифры разработало методику оценки эффективности налоговых льгот в сфере информационных технологий. Речь о льготах на приобретение российского ПО, программно-аппаратных комплексов, баз данных и ускоренной амортизации исключительных прав. Ведомство будет оценивать целесообразность и результативность этих налоговых расходов.
Крипта выходит в легальное поле до конца 2026 года
Банк России заявил, что российская криптоиндустрия начнет работать в легальном поле до конца 2026 года. До конца октября регулятор и правительство планируют принять еще не менее 27 нормативных актов (семь из них — первоочередные: реестры, квалификационные требования, цифровые депозитарии и т.д.).
Эксперты отмечают: создается контролируемый «институциональный шлюз» — в первую очередь под нужды ВЭД и крупных игроков. Для розницы, P2P-обмена и мелкого бизнеса пока остается много белых пятен и практических вопросов (налоги, взаимодействие с банками, учет).