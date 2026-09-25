Техсбор на гаджеты, комитет по ИИ в Госдуме, офлайн-цифровой рубль и легальная крипта: российский IT-дайджест #51

Технологический сбор на ноутбуки и смартфоны, конец холодных обзвоныов, комитет по цифровому развитию и ИИ, цифровой рубль офлайн и почти 5G. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №51.

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