ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года

Однако закон прямо этого не предписывает. Разбираемся, откуда взялось требование, насколько оно обоснованно и как минимизировать риск штрафов.
Суть нововведения
Закон № 425-ФЗ, подписанный в конце ноября 2025 года, скорректировал статью 421 Налогового кодекса. Теперь страховая база по руководителю коммерческой организации не может быть ниже федерального МРОТ, даже если фактических выплат нет. На 2026 год минимум установлен в 27 093 рубля.
По общему тарифу 30% это означает ежемесячное начисление 8 127,90 рубля взносов. За двенадцать месяцев сумма достигает почти 97 535 рублей.
Правило работает без оговорок на:
отсутствие оформленного трудового контракта;
нулевые выплаты;
отсутствие хозяйственной деятельности;
режим сокращенного времени — взносы все равно берутся с полной «минималки».
Не подпадают под норму некоммерческие объединения (товарищества собственников, садоводческие некоммерческие товарищества, НКО по закону № 7-ФЗ) и плательщики автоматизированного упрощенного налога, где ставка взносов нулевая.
Если человек приступил к руководству или прекратил его не с начала месяца, расчет ведется по календарным дням фактического исполнения обязанностей.
Обновленная форма: что поменялось
Приказ Социального фонда № 1462 от 17 ноября 2025 года ввел новый бланк ЕФС-1, действующий с 30 декабря. Прежний вариант утратил силу.
Главные корректировки:
Метка дистанционной работы (ДИСТ) и надомной (НДОМ) удалены. Перевод на удаленку или возврат в офис теперь оформляются как обычный перевод, специальных кодов не требуется.
Тип «Назначение выплат по ОСС» аннулирован. При декретном отпуске или уходе за ребенком до полутора лет отдельная подача сведений о стаже не производится.
Добавлен код МДИГ — для иностранных граждан, чье страхование вытекает из международных соглашений Российской Федерации.
Добавлен код ЧАЭСКОМ — фиксирует пребывание в служебной поездке за пределами территории, загрязненной радиацией.
Мероприятие «ПЕРЕВОД» уточнено. При отмене сокращенного графика подается «ПЕРЕВОД» без заполнения граф НЕПД и НЕПН.
Классификатор ОК 016-2025 заменил действовавший с 1994 года ОК 016-94. Коды профессий нужно проставлять по новому справочнику.
Подсчет работников с инвалидностью теперь ведется по фактической численности, а не по предписаниям Росстата.
С первого сентября 2026 года добавится еще одно правило — по договорам гражданско-правового характера необходимо будет отдельно фиксировать, оговорена ли в них уплата взносов на травматизм (закон № 29-ФЗ от 20.02.2026).
График сдачи
Подраздел 1.1 с данными о приеме, расторжении отношений и возобновлении работы, оформлении и прекращении договоров гражданско-правового характера направляется не позже рабочего дня, следующего за днем документа.
Тот же подраздел 1.1 с информацией о переводе, смене наименования работодателя, выборе формата ведения трудовой книжки — до 25-го числа следующего месяца.
Подраздел 1.2 со сведениями о стаже — ежегодно до 25 января следующего года. С учетом переноса в 2026 году крайний срок — 26 января.
Раздел 2 по взносам на травматизм — поквартально: 27 апреля, 27 июля, 26 октября 2026 года. Годовой — до 25 января 2027-го.
Подраздел 3 по дополнительным взносам — поквартально до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом.
Если застрахованных больше десяти — отчетность подается только электронно с квалифицированной подписью.
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Откуда взялось требование СФР
До 2026 года вопрос не стоял остро. Минтруд в письме от 24.03.2020 № 14-2/В-293 пояснил: участник, являющийся единственным, не может подписать трудовой контракт сам с собой — значит, сведения о трудовой деятельности на него не подаются. Эта логика перешла и в эпоху ЕФС-1.
Но после того как компании начали включать директора в расчет по страховым взносам, картина изменилась. Налоговая служба транслирует эти данные в Социальный фонд. Тот видит: взносы начисляются, застрахованное лицо числится, а кадрового события «ПРИЕМ» в системе нет. Автоматизированный контроль фиксирует расхождение.
В середине сентября 2026 года региональное отделение СФР по Чувашии выступило с официальным разъяснением: подраздел 1.1 ЕФС-1 должен представляться и на руководителя — единственного учредителя, с которым не оформлен трудовой договор.
Фонд советует:
отразить событие «ПРИЕМ»;
указать дату 01.01.2026 — для тех, кто уже руководил на эту дату, либо день фактического вступления в должность;
сделать это как можно быстрее, если отчет ранее не направлялся.
Рассуждения фонда строятся на том, что директор — застрахованное лицо, он выполняет функции единоличного исполнительного органа, на него формируется база. Следовательно, в системе обязано присутствовать мероприятие о начале деятельности. Подписывать трудовой договор для этого не нужно — хватает решения единственного участника.
Вторая точка зрения
Некоторые аналитики и практики обращают внимание на то, что Закон № 27-ФЗ, регулирующий персонифицированный учет, не пополнился нормой, прямо обязывающей подавать подраздел 1.1 ЕФС-1 на единственного участника без контракта. Изменения 2026 года затронули Налоговый кодекс — то есть порядок исчисления взносов, а не состав отчетности по трудовой деятельности.
Эксперты 1С-Рарус указывают: при отсутствии как трудового, так и гражданско-правового договора с руководителем формальных оснований для подачи сведений о его трудовой деятельности в рамках ЕФС-1 не возникает. То, что человек попал в расчет по взносам, само по себе такой обязанности не создает.
Помимо этого, есть решения судов (включая правовые позиции Высшего Арбитражного Суда), согласно которым отношения компании и руководителя-единственного участника могут регулироваться решением участника без отдельного трудового договора. Само по себе отсутствие контракта не означает отсутствие трудовых отношений, но и не порождает автоматической обязанности сдавать кадровую отчетность.
Как обстоят дела на деле
Практический риск перевешивает в сторону позиции фонда. СФР публично заявляет требования, рассылает уведомления по итогам автопроверок и грозит санкциями. Даже при наличии аргументов спор с фондом означает проверку, переписку и риск штрафов. Организациям приходится выбирать: отчитаться и закрыть вопрос или вступить в спор с неопределенным исходом.
Разбор практических кейсов
Кейс первый. Руководитель без выплат и контракта. Общество зарегистрировано несколько лет назад. Единственный участник возложил на себя полномочия решением, договор не оформлял, вознаграждение не начислял. До 2026 года отчетность на него не сдавалась. С 2026 года общество включает его в расчет по взносам с базы 27 093 рубля, ежемесячная сумма — 8 127,90 рубля. Фонд обнаруживает застрахованное лицо без записи о приеме и направляет уведомление. Оптимальный шаг — подать подраздел 1.1 с «ПРИЕМОМ» и датой 01.01.2026.
Кейс второй. Назначение в течение 2026 года. Гражданин стал единственным участником и директором с 15 апреля 2026 года. Контракт не подписан. База за апрель: 27 093 умножить на 17 и разделить на 30 — получается 15 352,67 рубля. Взносы составят 4 605,80 рубля. Отчет с «ПРИЕМОМ» и датой 15.04.2026 нужно направить не позже следующего рабочего дня после приказа.
Кейс третий. Расчет сдан, кадровая отчетность — нет. Организация показала директора в расчете по взносам за январь, но ЕФС-1 не подала. В марте пришло уведомление из фонда. Можно пойти двумя путями. Первый — направить ЕФС-1, что устраняет расхождение и закрывает вопрос. Второй — отправить письменные пояснения: руководитель является единственным участником, контракт не оформлен, взносы рассчитаны по статье 421 Налогового кодекса, расчет корректен, а Закон № 27-ФЗ не содержит прямой обязанности подавать «ПРИЕМ». Второй путь юридически обоснован, но повышает вероятность затяжной переписки и проверки.
Санкции
Непредставление ЕФС-1 влечет штраф по статье 17 Закона № 27-ФЗ — от 500 до 1000 рублей. Дополнительно для должностного лица по части 2 статьи 15.33.2 Кодекса об административных правонарушениях — от 300 до 500 рублей.
Налоговая служба уже занялась массовым доначислением. Только в одном регионе — Бурятии — 4,4 тысячи организаций добровольно доплатили более 106 миллионов рублей, еще около тысячи получили акты проверок. При неуплате возможна приостановка операций по расчетному счету.
Таким образом, хотя закон не содержит прямой нормы, обязывающей подавать ЕФС-1 на единственного участника без контракта, бремя доказывания в споре с фондом ложится на организацию.
Порядок действий
Удостоверьтесь, что руководитель отражен в расчете по взносам за 2026 год с базы МРОТ.
Проверьте, направлялось ли ранее на него событие «ПРИЕМ» через СЗВ-ТД или ЕФС-1. Если да — повторно подавать не требуется.
Если «ПРИЕМ» не подавался и из фонда пришло уведомление — подайте подраздел 1.1 ЕФС-1 с «ПРИЕМОМ». Дату ставьте 01.01.2026, если человек руководил на эту дату, либо день фактического назначения.
Не оформляйте трудовой контракт задним числом ради отчетности — основанием остается решение единственного участника.
Сверьте данные между ЕФС-1 и разделом 3 расчета по взносам: ФИО, СНИЛС, должность должны совпадать.