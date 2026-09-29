ЕФС-1 на директора — единственного учредителя: новый расклад 2026 года

Суть нововведения

Закон № 425-ФЗ, подписанный в конце ноября 2025 года, скорректировал статью 421 Налогового кодекса. Теперь страховая база по руководителю коммерческой организации не может быть ниже федерального МРОТ, даже если фактических выплат нет. На 2026 год минимум установлен в 27 093 рубля.

По общему тарифу 30% это означает ежемесячное начисление 8 127,90 рубля взносов. За двенадцать месяцев сумма достигает почти 97 535 рублей.

Правило работает без оговорок на:

отсутствие оформленного трудового контракта;

нулевые выплаты;

отсутствие хозяйственной деятельности;

режим сокращенного времени — взносы все равно берутся с полной «минималки».

Не подпадают под норму некоммерческие объединения (товарищества собственников, садоводческие некоммерческие товарищества, НКО по закону № 7-ФЗ) и плательщики автоматизированного упрощенного налога, где ставка взносов нулевая.

Если человек приступил к руководству или прекратил его не с начала месяца, расчет ведется по календарным дням фактического исполнения обязанностей.