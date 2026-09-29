КУБ дня. Про проверку начисления налога на имущество

Налоговая начала рассылать уведомления по налогу на имущество. Но расчет не всегда корректный.

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте! Где или как проверить верность начисления налога на имущество по нежилому помещению? Разница налога примерно одинаковых помещений расположенных в разных районах одного города почти в 9 раз. Налог помещения находящегося в очень старом доме больше чем за помещение в более новой 9-ти этажном доме? Благодарю»

Комментаторы советуют ей проверить кадастровую стоимость. Вероятнее всего именно она стала основанием для увеличения суммы налога.

Скриншот вопроса из КУБа

А как вы считаете, может ли быть такая разница из-за кадастровой стоимости или это неверный расчет?