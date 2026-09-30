Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

Где найм иностранцев полностью исключен

Ряд направлений розничной торговли фактически закрывается для иностранных работников: по ним установлена нулевая квота. Речь идет о продаже лекарств, алкоголя и табака в специализированных точках, а также о торговле вне магазинов — в том числе на рынках и в нестационарных объектах.

На практике это значит, что даже при дефиците персонала владелец аптеки или небольшого магазина не сможет закрыть вакансию иностранным сотрудником. Правило действует универсально: размер компании и сложность поиска кадров на ситуацию не влияют.