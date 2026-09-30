Прием иностранцев на работу в 2027 году: новые рамки и что учесть бизнесу

Где найм иностранцев полностью исключен
Ряд направлений розничной торговли фактически закрывается для иностранных работников: по ним установлена нулевая квота. Речь идет о продаже лекарств, алкоголя и табака в специализированных точках, а также о торговле вне магазинов — в том числе на рынках и в нестационарных объектах.
На практике это значит, что даже при дефиците персонала владелец аптеки или небольшого магазина не сможет закрыть вакансию иностранным сотрудником. Правило действует универсально: размер компании и сложность поиска кадров на ситуацию не влияют.
Предельные доли иностранцев в разных отраслях
Во многих сферах вводится жесткий лимит на долю иностранных работников в общей численности штата. В строительстве и общепите она не должна превышать 50 %, в пассажирских перевозках — 24 %, а в управлении недвижимостью и обслуживании зданий допускается до 70 %.
К примеру, если в строительной компании работает 100 человек, число иностранцев среди них не может быть больше 50. Важно, что лимиты действуют на уровне отдельной организации: нельзя «перекинуть» неиспользованную долю из одной компании в другую или усреднить показатели по группе предприятий.
Региональные ужесточения: точечные запреты и сниженные квоты
В десяти регионах власти дополнительно ограничивают долю иностранной рабочей силы либо вводят полный запрет на отдельные виды деятельности. Особенно заметные изменения планируются в Свердловской, Калужской и Тульской областях, Татарстане и Мордовии.
Так, в Свердловской области доля мигрантов в строительстве будет ограничена 65 %, а в пассажирских автобусных перевозках — 20 %. Одновременно там полностью запрещен труд иностранцев в ряде высокотехнологичных и транспортных сфер: производстве оружия и боеприпасов, судостроении, выпуске локомотивов и авиатехники, а также в такси и перевозке опасных грузов.
В Калужской области под запрет попадает курьерская деятельность, а также аренда и лизинг транспорта и оборудования. Если курьерская служба активно использует труд иностранных граждан, ей придется либо оперативно заменить часть сотрудников, либо скорректировать бизнес‑модель.
В Татарстане нулевая квота вводится для финансовых и страховых услуг, ветеринарии, охранной деятельности, такси, перевозки опасных грузов, а также ремонта компьютеров и предметов личного потребления.
Организованный набор: централизованная схема найма
С 1 января 2027 года основной механизм привлечения иностранцев — организованный набор. Свободный найм фактически сворачивается: работодатель может оформить мигранта только при условии участия в специальной системе.
Исключение — Москва и Московская область.
Что это означает для компании:
работодатель и иностранный сотрудник должны быть включены в реестры МВД;
за включение в реестр компания платит пошлину 15 000 рублей, сотрудник — 1 000 рублей;
с иностранцем можно заключить только срочный трудовой договор;
все выплаты производятся через уполномоченный банк;
фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (с учетом региональных коэффициентов) перечисляет работодатель, а не сам работник.
Для уже работающих сотрудников предусмотрен переходный период. Безвизовые мигранты и их работодатели должны зарегистрироваться в реестрах в течение 180 дней с 1 января 2027 года. Визовые специалисты — в течение 12 месяцев со дня выдачи разрешения, но не дольше 180 дней. При нарушении сроков договор считается расторгнутым, а патент или разрешение аннулируется.
Некоторые категории работников из новых правил исключены: граждане Беларуси, высококвалифицированные специалисты, студенты‑очники и ряд других.
Доход как обязательное условие легального пребывания
С января 2027 года уровень дохода иностранного работника становится одним из критериев легальности его статуса. Зарплата должна быть не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента и количества иждивенцев. Расчет строится по простой логике: прожиточный минимум умножается на региональный коэффициент и на число членов семьи (сам работник плюс иждивенцы).
Например, в Воронежской области прожиточный минимум — 16 000 рублей, коэффициент — 1. Если у мигранта нет иждивенцев, его доход должен быть не менее 16 000 рублей в месяц. При наличии двоих детей норматив составит 48 000 рублей. Если доход ниже порога или сведения о нем не подтверждены, с 1 марта 2027 года патент или разрешение на работу аннулируют. В этом случае иностранец обязан покинуть страну вместе с детьми в течение 15 дней. Работодатель, который продолжит использовать его труд, рискует получить крупный штраф либо приостановку деятельности.
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Новые требования к РВП и ВНЖ
Для обладателей разрешения на временное проживание вводится обязательное документальное подтверждение дохода в рамках ежегодного уведомления. Подойдут справка о зарплате, налоговая декларация или выписка по вкладам.
Кроме того, РВП может быть аннулировано, если человек проработал менее 10 месяцев в течение года. Исключение предусмотрено, если сотрудник уволился, но успел устроиться на новую работу в течение трех месяцев и сохранил необходимый уровень дохода.
Аналогичное правило распространяется и на вид на жительство: недостаточная занятость (менее 10 месяцев) может стать основанием для аннулирования документа.
Порог зарплаты для ВКС: серьезное повышение
С марта 2027 года существенно вырастут минимальные требования к оплате труда высококвалифицированных специалистов. Для большинства ВКС порог составит 717 000 рублей в месяц, для отдельных категорий (научные сотрудники, преподаватели вузов, часть IT‑специалистов, работники «Сколково» и «Сириуса») — 358 500 рублей. Эти значения будут ежегодно индексироваться.
Пример: если IT‑компания в Воронеже нанимает иностранного разработчика как ВКС с окладом 200 000 рублей, с марта 2027 года он перестанет соответствовать статусу ВКС. Компании придется либо повысить зарплату до требуемого уровня, либо переоформить сотрудника по другой схеме — через патент или организованный набор.
Правила для семей мигрантов
Пребывание детей трудовых мигрантов в России напрямую привязано к сроку действия патента или разрешения родителя. При этом за каждого ребенка родитель должен дополнительно уплачивать фиксированный авансовый платеж — 50 % от суммы платежа на самого работника.
По достижении 18 лет ребенок обязан либо получить собственный патент и платить авансовый платеж, либо покинуть страну в течение 30 дней. Если патент родителя аннулируют, вся семья должна выехать в течение 15 дней.
Ответственность за нарушения
За несоблюдение правил привлечения иностранцев предусмотрены серьезные санкции. Найм без патента или разрешения грозит юридическим лицам штрафом от 250 000 до 800 000 рублей (в Москве и Санкт‑Петербурге — до 1 000 000 рублей). Использование труда иностранца с аннулированными документами влечет аналогичный штраф либо приостановку деятельности до 90 суток. Кроме того, компанию могут лишить права привлекать иностранную рабочую силу.
Практические шаги для работодателя до 1 января 2027 года
Чтобы минимизировать риски, стоит заранее выполнить несколько действий:
Проверить соответствие по ОКВЭД и региону. Сопоставить свои коды деятельности и субъект РФ с новыми ограничениями: не попадает ли компания под нулевую квоту или жесткие лимиты.
Проанализировать долю иностранцев в штате. Если текущие показатели превышают допустимые значения, нужно продумать варианты корректировки — сокращение, перевод на другие должности или иные меры.
Оценить переход на организованный набор. Если компания подпадает под новые правила, следует заложить в бюджет пошлину и время на оформление в реестрах.
Перепроверить зарплаты иностранных сотрудников. Убедиться, что доходы соответствуют новым требованиям с учетом региональных коэффициентов и иждивенцев.
Скорректировать договоры с ВКС. Если зарплаты ниже новых порогов, решить вопрос с повышением либо изменить схему оформления.
Обновить внутренние процессы уведомлений. С сентября 2026 года действуют новые формы уведомлений о приеме и увольнении иностранцев — их нужно внедрить в рабочие процессы.
Проект постановления Минтруда еще проходит публичное обсуждение, поэтому отдельные параметры могут быть скорректированы. Однако общий вектор изменений уже очевиден: государство последовательно сокращает возможности для свободного найма иностранцев и усиливает контроль за их занятостью и доходами.