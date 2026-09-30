Как оформить увольнение генерального директора и прием на работу нового

Как оформить увольнение
Увольнение генерального директора можно оформить решением единственного учредителя или протоколом общего собрания участников.
В документе указывают дату прекращения полномочий действующего руководителя. На основании решения издают приказ об увольнении по форме Т-8, в трудовую книжку вносят запись об увольнении и производят окончательный расчет.
Последним рабочим днем будет день, который указан в решении в качестве даты прекращения полномочий. Назначение нового директора происходит на следующий день — пункт о назначении с датой вступления в должность можно указать в том же решении или протоколе.
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Какой датой оформлять прием на работу
Если у компании пятидневная рабочая неделя, то день вступления в должность — ближайший рабочий день, то есть понедельник.
Запрета на оформление приема на работу в выходной день нет, поэтому работника можно трудоустроить в субботу, но с учетом необходимости привлечения работников в выходной день по ст. 113 ТК.
Работник не обязан появляться на работе в выходной, поэтому прием можно оформить в понедельник по аналогии с оформлением трудовых отношений при фактическом допуске к работе.
Нарушения здесь не будет, так как по ч. 2 ст. 67 ТК фактическое допущение подразумевает, что работодатель составляет трудовой договор не позже трех рабочих дней с момента фактического допущения к работе.