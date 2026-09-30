Как оформить увольнение генерального директора и прием на работу нового

Какой датой оформлять прием на работу

Если у компании пятидневная рабочая неделя, то день вступления в должность — ближайший рабочий день, то есть понедельник.

Запрета на оформление приема на работу в выходной день нет, поэтому работника можно трудоустроить в субботу, но с учетом необходимости привлечения работников в выходной день по ст. 113 ТК.

Работник не обязан появляться на работе в выходной, поэтому прием можно оформить в понедельник по аналогии с оформлением трудовых отношений при фактическом допуске к работе.

Нарушения здесь не будет, так как по ч. 2 ст. 67 ТК фактическое допущение подразумевает, что работодатель составляет трудовой договор не позже трех рабочих дней с момента фактического допущения к работе.