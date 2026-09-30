Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить

Как считают пенсию ИП

Формула расчета пенсии одинаковая и для ИП, и для наемных работников.

Пенсия = ИПК × СИПК + ФВ

ИПК – это индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы).

СИПК – это стоимость одного пенсионного балла (в 2026 году – 156,76 руб.).

ФВ – это фиксированная выплата (в 2026 году – 9 584,69 руб.).

Таким образом, чем больше пенсионных баллов, тем больше пенсия.

При этом есть минимум, необходимый для права на пенсию. Это 15 лет стажа и 30 баллов. Если к пенсионному возрасту у ИП будет необходимый стаж, но не будет 30 баллов, то права на страховую пенсию у него не будет.

В таком случае можно только через 5 лет оформить социальную пенсию. Или работать дальше, зарабатывать баллы и как только их станет больше 30, оформить наконец страховую пенсию. Еще можно купить недостающие пенсионные баллы.

Если ИП не только занимается предпринимательской деятельностью, но и работает по трудовому договору, то у него формируются пенсионные баллы как за счет фиксированных взносов, так и з счет взносов с зарплаты, которые платит работодатель.