Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить

Как считают пенсию ИП
Формула расчета пенсии одинаковая и для ИП, и для наемных работников.
Пенсия = ИПК × СИПК + ФВ
ИПК – это индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы).
СИПК – это стоимость одного пенсионного балла (в 2026 году – 156,76 руб.).
ФВ – это фиксированная выплата (в 2026 году – 9 584,69 руб.).
Таким образом, чем больше пенсионных баллов, тем больше пенсия.
При этом есть минимум, необходимый для права на пенсию. Это 15 лет стажа и 30 баллов. Если к пенсионному возрасту у ИП будет необходимый стаж, но не будет 30 баллов, то права на страховую пенсию у него не будет.
В таком случае можно только через 5 лет оформить социальную пенсию. Или работать дальше, зарабатывать баллы и как только их станет больше 30, оформить наконец страховую пенсию. Еще можно купить недостающие пенсионные баллы.
Если ИП не только занимается предпринимательской деятельностью, но и работает по трудовому договору, то у него формируются пенсионные баллы как за счет фиксированных взносов, так и з счет взносов с зарплаты, которые платит работодатель.
Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.
Сколько пенсионных баллов получает ИП за фиксированные взносы
Расчет пенсионных баллов ИП и наемных работников идет по разным формулам.
Для ИП фиксированные взносы пересчитывают в пенсионные баллы так:
ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Полученный результат округляют до трех знаков после запятой.
Фиксированные взносы за 2026 год – 57 390 руб., предельная база – 2 979 000 руб. Таким образом, за 2026 год ИП получит столько баллов:
(57 390 х 58,2603% / 2 979 000 х 53,4) х 10 = 0,701 баллов.
Прибавка к будущей пенсии в ценах 2026 года составит:
0,701 х 156,76 = 109,89 руб.
Таким образом, ИП заплатил фиксированные взносы 57,3 тыс. рублей и тем самым обеспечит себе прибавку к пенсии в размере 110 руб.
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за фиксированные взносы в последние три года.
2024
2025
2026
Фиксированные взносы
49 500
53 658
57 390
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
Пенсионные баллы
0,809
0,707
0,701
Прибавка к пенсии в ценах 2026 года
126,82
110,83
109,89
Сколько пенсионных баллов получает ИП за взносы 1%
Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей тоже пересчитывают в пенсионные баллы. Но формула по ним другая:
ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Пример
За 2026 год ИП заработал 2 млн. руб.
Взносы за 2026 год:
фиксированные – 57 390 руб.;
взносы 1% – (2 000 000 – 300 000) х 1% = 17 000 руб.
ИПК = ((57 390 + 17 000 / 80,1078%) х 58,2603% / 2 979 000 х 53,4%) = 0,96.
У взносов 1% есть максимум. В 2026 году максимальные взносы составляют 321 818 руб.
Если у ИП высокий доход и он платит максимальные взносы 1%, за них он получит столько пенсионных баллов:
ИПК = 321 818 / 80,1078% х 58,2603%) / (2 979 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 4,904 пенсионных балла.
Таким образом, максимально за 2026 год ИП сможет получить столько пенсионных баллов:
0,701 + 4,904 = 5,605 пенсионных баллов.
Это даст прибавку к пенсии:
5,605 х 156,76 = 878,64 руб.
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные взносы 1% в последние три года.
2024
2025
2026
Максимальные взносы 1%
277 571
300 888
321 818
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
Пенсионные баллы
5,663
4,951
4,904
Прибавка к пенсии в ценах 2026 года
887,73
776,12
768,75
Сколько пенсионных баллов получает ИП за добровольные взносы
Если ИП хочет увеличить свою будущую пенсию, он может купить пенсионные баллы.
Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с СФР по обязательному пенсионному страхованию.
У добровольных взносов есть минимум и максимум.
Расчет годовых взносов такой:
минимальный взнос = МРОТ х 12 х 22%;
максимальный взнос = МРОТ х 8 х 12 х 22%.
Но для ИП максимальные взносы идут за вычетом обязательных страховых взносов на ОПС (80,1078% фиксированных + взносы 1%).
Таким образом, в 2026 году добровольные взносы для ИП составляют:
минимальный взнос = 27 093 х 12 х 22% = 71 525,52 руб.
максимальный взнос = 27 093 х 8 х 12 х 22% – 57 390 х 80,1078% – взносы 1%) = 572 204,16 – 45 973,87 – взносы 1% = 526 230,29 – взносы 1%.
Добровольные взносы пересчитывают в пенсионные баллы так:
ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за минимальные добровольные взносы 1% в последние три года.
2024
2025
2026
Минимальные добровольные взносы
50 798,88
59 241,60
71 525,52
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
Пенсионные баллы
0,774
0,975
1,09
Прибавка к пенсии в ценах 2026 года
121,33
152,84
170,87
Таким образом, если в 2026 году ИП добровольно заплатит в СФР 71 тыс. руб., он увеличит будущую пенсию на 170 руб.
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные добровольные взносы 1% в последние три года.
2024
2025
2026
Максимальные добровольные взносы
406 391,04
473 932,80
572 204,16
Максимальные добровольные взносы, уменьшенные на 80,1078% фиксированных
366 737,68
430 948,56
526 230,29
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
Пенсионные баллы
7,483
7,091
8,02
Прибавка к пенсии в ценах 2026 года
1 173,04
1 111,59
1 257,22
Таким образом, если в 2026 году ИП добровольно заплатит в СФР 526 тыс. руб., он увеличит будущую пенсию на 1,2 тыс. руб.
Итоговая таблица
Все данные для расчета пенсионных баллов ИП смотрите в таблице.
2024
2025
2026
Фиксированные взносы
49 500
53 658
57 390
Максимальные взносы 1%
277 571
300 888
321 818
Минимальные добровольные взносы
50 798,88
59 241,60
71 525,52
Максимальные добровольные взносы, уменьшенные на 80,1078% фиксированных
366 737,68
430 948,56
526 230,29
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
Формула ИПК для фиксированных взносов
ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Формула ИПК для взносов 1%
ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Формула ИПК для добровольных взносов
ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Пенсионные баллы за фиксированные взносы
0,809
0,707
0,701
Пенсионные баллы за максимальные взносы 1%
5,663
4,951
4,904
Пенсионные баллы за минимальные добровольные взносы
0,774
0,975
1,09
Пенсионные баллы за максимальные добровольные взносы
7,483
7,091
8,02