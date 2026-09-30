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Пенсии
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Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить

Какую пенсию заработает ИП и как ее увеличить

Пенсия ИП зависит от суммы уплаченных им взносов. Фиксированные взносы дают прибавку менее 1 пенсионного балла, а для права на пенсию надо накопить хотя бы 30 баллов. Разберем, как СФР считает ваши баллы.

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Как считают пенсию ИП

Формула расчета пенсии одинаковая и для ИП, и для наемных работников.

Пенсия = ИПК × СИПК + ФВ

  • ИПК – это индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы).

  • СИПК – это стоимость одного пенсионного балла (в 2026 году – 156,76 руб.).

  • ФВ – это фиксированная выплата (в 2026 году – 9 584,69 руб.).

Таким образом, чем больше пенсионных баллов, тем больше пенсия.

При этом есть минимум, необходимый для права на пенсию. Это 15 лет стажа и 30 баллов. Если к пенсионному возрасту у ИП будет необходимый стаж, но не будет 30 баллов, то права на страховую пенсию у него не будет.

В таком случае можно только через 5 лет оформить социальную пенсию. Или работать дальше, зарабатывать баллы и как только их станет больше 30, оформить наконец страховую пенсию. Еще можно купить недостающие пенсионные баллы.

Если ИП не только занимается предпринимательской деятельностью, но и работает по трудовому договору, то у него формируются пенсионные баллы как за счет фиксированных взносов, так и з счет взносов с зарплаты, которые платит работодатель.

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Сколько пенсионных баллов получает ИП за фиксированные взносы

Расчет пенсионных баллов ИП и наемных работников идет по разным формулам.

Для ИП фиксированные взносы пересчитывают в пенсионные баллы так:

ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Полученный результат округляют до трех знаков после запятой.

Фиксированные взносы за 2026 год ­– 57 390 руб., предельная база – 2 979 000 руб. Таким образом, за 2026 год ИП получит столько баллов:

(57 390 х 58,2603% / 2 979 000 х 53,4) х 10 = 0,701 баллов.

Прибавка к будущей пенсии в ценах 2026 года составит:

0,701 х 156,76 = 109,89 руб.

Таким образом, ИП заплатил фиксированные взносы 57,3 тыс. рублей и тем самым обеспечит себе прибавку к пенсии в размере 110 руб.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за фиксированные взносы в последние три года.

2024

2025

2026

Фиксированные взносы

49 500

53 658

57 390

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

Пенсионные баллы

0,809

0,707

0,701

Прибавка к пенсии в ценах 2026 года

126,82

110,83

109,89

Сколько пенсионных баллов получает ИП за взносы 1%

Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей тоже пересчитывают в пенсионные баллы. Но формула по ним другая:

ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Пример

За 2026 год ИП заработал 2 млн. руб.

Взносы за 2026 год:

  • фиксированные – 57 390 руб.;

  • взносы 1% ­– (2 000 000 – 300 000) х 1% = 17 000 руб.

ИПК = ((57 390 + 17 000 / 80,1078%) х 58,2603% / 2 979 000 х 53,4%) = 0,96.

У взносов 1% есть максимум. В 2026 году максимальные взносы составляют 321 818 руб.

Если у ИП высокий доход и он платит максимальные взносы 1%, за них он получит столько пенсионных баллов:

ИПК = 321 818 / 80,1078% х 58,2603%) / (2 979 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 4,904 пенсионных балла.

Таким образом, максимально за 2026 год ИП сможет получить столько пенсионных баллов:

0,701 + 4,904 = 5,605 пенсионных баллов.

Это даст прибавку к пенсии:

5,605 х 156,76 = 878,64 руб.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные взносы 1% в последние три года.

2024

2025

2026

Максимальные взносы 1%

277 571

300 888

321 818

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

Пенсионные баллы

5,663

4,951

4,904

Прибавка к пенсии в ценах 2026 года

887,73

776,12

768,75

Сколько пенсионных баллов получает ИП за добровольные взносы

Если ИП хочет увеличить свою будущую пенсию, он может купить пенсионные баллы.

Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с СФР по обязательному пенсионному страхованию.

У добровольных взносов есть минимум и максимум.

Расчет годовых взносов такой:

  • минимальный взнос = МРОТ х 12 х 22%;

  • максимальный взнос = МРОТ х 8 х 12 х 22%.

Но для ИП максимальные взносы идут за вычетом обязательных страховых взносов на ОПС (80,1078% фиксированных + взносы 1%).

Таким образом, в 2026 году добровольные взносы для ИП составляют:

  • минимальный взнос = 27 093 х 12 х 22% = 71 525,52 руб.

  • максимальный взнос = 27 093 х 8 х 12 х 22% – 57 390 х 80,1078% – взносы 1%) = 572 204,16 ­– 45 973,87 – взносы 1% = 526 230,29 – взносы 1%.

Добровольные взносы пересчитывают в пенсионные баллы так:

ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за минимальные добровольные взносы 1% в последние три года.

2024

2025

2026

Минимальные добровольные взносы

50 798,88

59 241,60

71 525,52

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

Пенсионные баллы

0,774

0,975

1,09

Прибавка к пенсии в ценах 2026 года

121,33

152,84

170,87

Таким образом, если в 2026 году ИП добровольно заплатит в СФР 71 тыс. руб., он увеличит будущую пенсию на 170 руб.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные добровольные взносы 1% в последние три года.

2024

2025

2026

Максимальные добровольные взносы

406 391,04

473 932,80

572 204,16

Максимальные добровольные взносы, уменьшенные на 80,1078% фиксированных

366 737,68

430 948,56

526 230,29

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

Пенсионные баллы

7,483

7,091

8,02

Прибавка к пенсии в ценах 2026 года

1 173,04

1 111,59

1 257,22

Таким образом, если в 2026 году ИП добровольно заплатит в СФР 526 тыс. руб., он увеличит будущую пенсию на 1,2 тыс. руб.

Итоговая таблица

Все данные для расчета пенсионных баллов ИП смотрите в таблице.

2024

2025

2026

Фиксированные взносы

49 500

53 658

57 390

Максимальные взносы 1%

277 571

300 888

321 818

Минимальные добровольные взносы

50 798,88

59 241,60

71 525,52

Максимальные добровольные взносы, уменьшенные на 80,1078% фиксированных

366 737,68

430 948,56

526 230,29

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

Формула ИПК для фиксированных взносов

ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Формула ИПК для взносов 1%

ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Формула ИПК для добровольных взносов

ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Пенсионные баллы за фиксированные взносы

0,809

0,707

0,701

Пенсионные баллы за максимальные взносы 1%

5,663

4,951

4,904

Пенсионные баллы за минимальные добровольные взносы

0,774

0,975

1,09

Пенсионные баллы за максимальные добровольные взносы

7,483

7,091

8,02

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