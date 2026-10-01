Консультант + мобилка
Купить подписку
Обзоры для бухгалтера
Читать 1 мин

Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 1 октября

В КУБе сегодня обсуждали списание личных имущественных налогов с ЕНС, остаток НДС на 19 счете при банкротстве, расчет пособия по уходу за ребенком и последствия потери права на УСН.

26 просмотров4 открытия
Автор

🔹 Личные имущественные налоги и ЕНС. Это нормально, что личные имущественные налоги списались с ЕНС сразу, а не 1 декабря 2026 года?

🔹 НДС на 19 счете при банкротстве. ООО в процедуре банкротства, работает конкурсный управляющий. По дебету 19 счета большой остаток, в том числе НДС, уплаченный таможне, но не принятый к вычету. Что с этим делать?

🔹 Пособие по уходу до 1,5 лет. При назначении БиР использовали одни суммы заработка, а при пособии по уходу СФР настаивает на других (похоже на лимиты по взносам). Как исправить и почему возникает ошибка ERR_PR_1170?

🔹 Потеря права на УСН. Новый клиент говорил, что на УСН, но в ЕГРЮЛ доля другого юрлица 50%. Чеки пробивались без НДС. С какого момента слетели с УСН и что делать с уже выбитыми чеками?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.

Как пользоваться:

  • Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.

  • Задать вопрос — опубликуйте его на сайте, отправьте Telegram-боту или напишите в MAX.

  • Читать КУБ в Telegram — подписывайтесь на канал КУБа.

  • Читать КУБ в MAX — подписывайтесь на канал КУБа в MAX.

  • Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом или продолжите обсуждение в удобном канале.

Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка