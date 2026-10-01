Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 1 октября

🔹 Личные имущественные налоги и ЕНС. Это нормально, что личные имущественные налоги списались с ЕНС сразу, а не 1 декабря 2026 года?

🔹 НДС на 19 счете при банкротстве. ООО в процедуре банкротства, работает конкурсный управляющий. По дебету 19 счета большой остаток, в том числе НДС, уплаченный таможне, но не принятый к вычету. Что с этим делать?

🔹 Пособие по уходу до 1,5 лет. При назначении БиР использовали одни суммы заработка, а при пособии по уходу СФР настаивает на других (похоже на лимиты по взносам). Как исправить и почему возникает ошибка ERR_PR_1170?

🔹 Потеря права на УСН. Новый клиент говорил, что на УСН, но в ЕГРЮЛ доля другого юрлица 50%. Чеки пробивались без НДС. С какого момента слетели с УСН и что делать с уже выбитыми чеками?