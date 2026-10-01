ИИ в аудите: кто будет проверять алгоритмы?

Аудит переходит на алгоритмы и ИИ — но кто проверяет сами алгоритмы? В тексте разбирается, как меняются требования к профессии аудитора. Главный вопрос: где грань между доверием к алгоритму и профессиональным скептицизмом, и кто несет ответственность за суждение, сформированное нейросетью.

Аудиторская профессия переживает глобальную трансформацию. Еще вчера доминирующим инструментом проверки была выборочная проверка документов – сегодня технологии позволяют анализировать 100% транзакций в режиме реального времени. Но чем глубже алгоритмы проникают в аудиторскую практику, тем острее встает вопрос: кто и как будет проверять сами алгоритмы?

Экзамен как зеркало профессии

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какие компетенции закладываются в основу допуска к профессии. И здесь показательна позиция Единой аттестационной комиссии – организации, которая формирует экзаменационные задания и оценивает готовность претендентов к реальной работе. В сентябре 2026 г. ЕАК актуализировала на сайте методические материалы на знание и умение применять информационные технологии в аудите, сопутствующих и прочих услугах, необходимые для подготовки претендентов к сдаче всех этапов квалификационного экзамена. Это не рядовое обновление учебной базы – это индикатор того, что цифровые компетенции переходят из разряда «желательных» в разряд «обязательных». Если комиссия включает эти темы в экзамен, значит, профессия признает: без понимания технологий аудитор сегодня неполноценен.

Цифровизация как обязательное требование

Регуляторы уже дали четкий сигнал: без цифровых компетенций аудитор не может считаться полноценным специалистом. СРО аудиторов «Содружество» утвердила приоритетную тематику повышения квалификации на 2026 год, и первой в списке значится «Современные IT-технологии оказания аудиторских и связанных с ними услуг, обеспечение информационной безопасности, стимулирование активного применения информационных технологий субъектами аудиторской деятельности».

В рамках этой тематики аудиторы должны не просто «понимать» технологии, а углублять знания по применению автоматизированных решений – как в собственной работе, так и в оценке IT-среды аудируемого лица. Отдельно выделено «совершенствование навыков применения МСА 315 "Выявление и оценка рисков существенного искажения", включая оценку IT-рисков». Это означает, что аудитор обязан понимать не только финансовые потоки, но и то, как алгоритмы и информационные системы компании влияют на формирование отчётности.

Технологии меняют доказательства

Применяемые аудитором автоматизированные технологии напрямую влияют на надежность аудиторских доказательств. Простая экстракция данных из системы клиента и их статистический анализ – это уже не инновация, а базовая компетенция. Вопрос в другом: умеет ли аудитор оценить корректность самого алгоритма, который сгенерировал эти данные?

Именно этот разрыв между «использованием» и «пониманием» технологий становится центральным вызовом для системы подготовки кадров. Обновление методических материалов ЕАК по информационным технологиям — шаг в сторону сокращения этого разрыва. Но одного шага недостаточно: важно, чтобы за ним последовала системная работа по формированию критического мышления в отношении алгоритмов.

Кадровый разрыв

Рынок аудиторских услуг сталкивается с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, технологии открывают беспрецедентные возможности для повышения качества и эффективности проверок. С другой – значительная часть аудиторских организаций не обладает ресурсами для внедрения этих технологий.

По данным отраслевого анализа, количество аудиторских организаций в России стабильно сокращается. Среди причин эксперты называют не только старение членов СРО, но и «постоянно усиливающиеся требования стандартов» – не все успевают за скоростью изменений. Отдельно отмечается проблема компаний, «занимающихся мошеннической деятельностью (выпускающих 500-1000 аудиторских заключений силами трех-пяти аудиторов)». Такие фирмы заведомо не инвестируют в технологии — и это создаёт искажённую конкурентную среду.

Регуляторное давление усиливается

Параллельно с технологической трансформацией усиливается контроль за качеством аудита. В 2026 году Госдума приняла в первом чтении поправки, которые автоматически лишают аудиторские компании права работать с общественно значимыми организациями при исключении из любого из профильных реестров (ЦБ или Казначейства). Ранее правовой пробел позволял компаниям, исключенным за грубые нарушения, продолжать обслуживать крупный бизнес.

Законопроект также обязывает Банк России и Казначейство обмениваться информацией о результатах проверок аудиторов и принятых решениях. Это означает, что непрозрачность уходит в прошлое — и технологии играют здесь не последнюю роль. Банк России уже озвучил намерение проверить соответствие аудиторских компаний нормативным актам в сфере информационной безопасности.

Что это значит для профессии

Аудитор будущего – это не просто специалист, знающий стандарты. Это аналитик данных, понимающий логику алгоритмов, способный оценить надёжность информационных систем и сформировать профессиональное суждение на основе цифровых доказательств.

Ключевой вопрос остаётся открытым: где проходит грань между доверием к алгоритму и профессиональным скептицизмом? Если специализированная программа автоматически выявили аномалию в транзакциях, обязан ли аудитор проверять алгоритм её выявления? Если нейросеть сформировала предварительное суждение о рисках, несёт ли аудитор ответственность за его обоснованность?

Ответы на эти вопросы ещё предстоит выработать профессиональному сообществу. Но подготовка аудиторов уже сейчас должна включать не только изучение технологий, но и формирование критического мышления в отношении этих технологий.

Обновленные методические материалы ЕАК по применению информационных технологий (программ, информационных систем, баз данных, платформ и т.п.) рассматривают примеры и возможные подходы к решению уже ставших типовыми задач, связанных с получением аудиторских доказательств, коммуникациями в ходе аудита, проверкой данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторскими рисками, возникающими при использовании ИТ, в том числе касающимися соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Таким образом, ЕАК демонстрирует приверженность к приоритетным целям развития профессии, которая активно должна готовиться к адекватной парадигме, где человек и ИТ работают в связке, но ответственность принятия решений остаётся за человеком.

Аудитор, не понимающий алгоритмов, будет вынужден доверять им слепо. Аудитор, понимающий – сможет их проверять.