5 способов оплатить личные налоги по уведомлению в 2026 году

Что изменилось в 2026 году
Уведомления на Госуслуги — автоматически. С 1 августа ФНС направляет налоговые уведомления в личный кабинет на Госуслугах всем, у кого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА. Раньше нужно было отдельное согласие — теперь нет. Уведомление считается полученным в момент появления в кабинете, даже если вы его не открывали.
Новые реквизиты ЕНП. С 1 апреля 2026 года обновились правила заполнения платежных поручений (приказ Минфина № 58н). КБК единого налогового платежа — 18201061201010000510.
Новые льготы. Ветераны боевых действий и участники СВО освобождены от транспортного налога; для земельного налога им предоставлен вычет на 600 кв. м.
НДФЛ по вкладам — в уведомлении. С 2025 года в форме уведомления появился единый расчет НДФЛ, включая налог с процентов по банковским вкладам.
Срок — 1 декабря 2026. За исключением отдельных территорий Курской области, где срок продлен на 12 месяцев.
Способ 1. Личный кабинет ФНС и приложение «Налоги ФЛ»
Самый надежный способ: видны все начисления, переплаты и история операций.
Как на сайте: войдите в → проверьте сальдо в блоке «Единый налоговый счет» → нажмите «Пополнить» → введите сумму → выберите карту или СБП → подтвердите.
Как в приложении: скачайте «Налоги ФЛ» в RuStore, AppGallery, Google Play или App Store → войдите по ИНН, биометрии или через Госуслуги → нажмите «Оплатить» → выберите способ.
Пример. У Ольги из Воронежа — квартира и дача. Она заходит в ЛК ФНС, видит сальдо −14 320 ₽, нажимает «Пополнить» и платит картой. Через минуту сальдо обнуляется .
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Способ 2. Портал «Госуслуги»
С 1 августа 2026 года — основной канал доставки уведомлений для большинства граждан.
Как оплатить: войдите на → раздел «Платежи» → блок «К оплате» → проверьте сумму → «Оплатить». Если начисления нет в списке — зайдите в «По квитанции» и введите УИН из уведомления. Оплатить можно картой или через СБП по QR-коду.
Пример. Игорь увидел уведомление на Госуслугах — 8 700 ₽ за машину и гараж. Нажал «Оплатить», выбрал СБП, отсканировал QR в приложении банка. Деньги ушли на ЕНС, квитанция сохранилась в PDF.
Способ 3. Сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»
Подходит, если нет личного кабинета — можно заплатить за себя или за родственника по УИН.
Как оплатить: зайдите на → «Физическим лицам» → «Пополнить ЕНС» → заполните ФИО, ИНН и сумму → выберите способ: карта, СБП или квитанция → подтвердите.
Пример. Анна платит налоги за пожилого отца. У него нет ЛК ФНС и Госуслуг. Анна заходит в сервис, вводит его ИНН и сумму из бумажного уведомления — 6 200 ₽. Платеж уходит на ЕНС отца.
Способ 4. Мобильный банк — по QR-коду или УИН
Самый быстрый способ, когда уведомление на руках — бумажное или электронное.
По QR-коду: откройте приложение банка → «Платежи» → «Сканировать QR» → наведите камеру на код из уведомления → проверьте сумму → подтвердите.
По УИН: «Платежи» → «Государство» / «Налоги» → введите УИН (20–25 цифр из уведомления) → система найдет начисление → подтвердите. Многие банки ищут задолженность и по ИНН.
Пример. Сергей сфотографировал QR-код с бумажного уведомления в приложении Сбера. Реквизиты подтянулись автоматически, сумма — 3 450 ₽ за земельный участок. Один клик — оплачено .
Способ 5. Отделение банка или МФЦ
Для тех, кто платит наличными или не пользуется онлайн-банком.
В банке: возьмите бумажную квитанцию и паспорт. Оплатить можно через кассу, банкомат или платежный терминал — многие банкоматы считывают QR-код с уведомления.
В МФЦ: уточните заранее, принимает ли конкретное отделение платежи от физлиц. Оплата — картой через POS-терминал.
Пример. Мария Петровна, 78 лет, принесла уведомление в отделение банка у дома. Кассир провела платеж по квитанции — 5 100 ₽ за квартиру. Чек сохранила вместе с уведомлением.
Чек-лист перед оплатой
Проверьте объекты. Проданной машины и подаренной дачи в уведомлении быть не должно.
Проверьте льготы. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам и многодетным ФНС ставит льготу сама — но если ее нет, подайте заявление через ЛК ФНС.
Сравните сумму с прошлым годом. Резкий рост — повод разобраться: возможно, изменилась кадастровая стоимость.
Нашли ошибку — не платите. Напишите обращение через ЛК ФНС. Перерасчет займет до 30 дней, а у нового уведомления будет свой срок оплаты.
Коротко о главном
Параметр
Значение
Срок оплаты за 2025 год
1 декабря 2026
Где приходит уведомление
ЛК ФНС, Госуслуги (автоматически с 1 августа), почта — если нет ни того, ни другого
Минимальная сумма для отправки
от 300 ₽
КБК единого налогового платежа
18201061201010000510
Что входит в уведомление
Транспортный, земельный, налог на имущество, НДФЛ (в т. ч. с процентов по вкладам)