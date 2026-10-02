5 способов оплатить личные налоги по уведомлению в 2026 году

Способ 1. Личный кабинет ФНС и приложение «Налоги ФЛ»

Самый надежный способ: видны все начисления, переплаты и история операций.

Как на сайте: войдите в → проверьте сальдо в блоке «Единый налоговый счет» → нажмите «Пополнить» → введите сумму → выберите карту или СБП → подтвердите.

Как в приложении: скачайте «Налоги ФЛ» в RuStore, AppGallery, Google Play или App Store → войдите по ИНН, биометрии или через Госуслуги → нажмите «Оплатить» → выберите способ.

Пример. У Ольги из Воронежа — квартира и дача. Она заходит в ЛК ФНС, видит сальдо −14 320 ₽, нажимает «Пополнить» и платит картой. Через минуту сальдо обнуляется .