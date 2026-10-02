Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027

Что случилось

ИП на УСН уменьшают налог на свои взносы самостоятельно и автоматически – просто отражают это уменьшение в декларации, а в уведомлении по ЕНП указывают сумму налога, уже уменьшенную на взносы.

Но с ИП на ПСН другая ситуация. Им для уменьшения налога на взносы надо сдать уведомление по форме КНД 1112021. Эту процедуру упростят.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК.В том числе – новые правила уменьшения налога на взносы для ИП на УСН.