Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027

Что случилось
ИП на УСН уменьшают налог на свои взносы самостоятельно и автоматически – просто отражают это уменьшение в декларации, а в уведомлении по ЕНП указывают сумму налога, уже уменьшенную на взносы.
Но с ИП на ПСН другая ситуация. Им для уменьшения налога на взносы надо сдать уведомление по форме КНД 1112021. Эту процедуру упростят.
В Госдуму внесен правительственный законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК.В том числе – новые правила уменьшения налога на взносы для ИП на УСН.
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Уменьшение налога по ПСН: согласие вместо уведомления
Для уменьшения налога по ПСН на взносы ИП (фиксированные + 1%) не надо будет сдавать уведомление. Налоговики сами уменьшат налог.
Но чтобы произошло такое автоматическое уменьшение, надо сдать в ИФНС согласие об уменьшении налоговым органом суммы налога по ПСН.
Форму такого бланка, порядок заполнения и формат утвердит ФНС.
Новые правила начнут применяться с 2028 года.
Сроки сдачи такого согласия смотрите в таблице.
ИП
Срок дачи согласия
Дата начала автоматического уменьшения налога
Действующие ИП
до 31 декабря
с 1 января года, следующего за годом его сдачи
Новые ИП
в течение 10 дней с даты открытия ИП
с даты его сдачи
От автоматического уменьшения можно отказаться. Для этого надо сдать в ИФНС уведомление до 31 декабря (включительно) года, предшествующего году, в котором планируется отказ от такого уменьшения. Форму такого уведомления об отказе утвердит ФНС.
Как ФНС будет автоматически уменьшать налог по ПСН на взносы
Если ИП сдал согласие на автоматическое уменьшение, налоговики уменьшат налог до того, как наступит срок его уплаты.
То есть на ЕНС будет отражен налог по ПСН, уже уменьшенный на фиксированные взносы. Если взносы больше или равны налогу, то к начислению будет ноль.
Если патентов несколько, то уменьшат сначала тот, по которому раньше срок уплаты налога.
Если У ИП несколько патентов с одинаковым сроком уплаты налога, то уменьшение будет начиная с наименьшей суммы налога, подлежащей уплате.
Если у ИП несколько патентов с одинаковым сроком уплаты и одинаковой стоимостью, то налоговики сами решат, в какой последовательности провести уменьшение.
В течение 10 дней после уменьшения патента на взносы налоговики сообщат об этом ИП. Уведомление об уменьшении направят в электронном виде – по ТКС или через Личный кабинет ИП.
Порядок автоматического уменьшения патента на взносы смотрите в таблице.
Количество патентов
Очередность уменьшения
Один патент
Уменьшат этот патент
Несколько патентов с разным сроком уплаты налога
Сначала уменьшат патент с более ранним сроком
Несколько патентов с одинаковым сроком уплаты налога
Сначала уменьшат патент с меньшей суммой налога
Несколько патентов с одинаковым сроком уплаты налога и одинаковой суммой налога
Налоговики сами решат, какой патент уменьшать в первую очередь
Когда автоматического уменьшения налога по ПСН на взносы не будет
Есть три случая, когда ФНС прекратит автоматически уменьшать ПСН:
если у ИП появились выплаты физлицам (он стал работодателем);
если ИП получил доход от деятельности, облагаемой по другой системе (УСН, ЕСХН, ОСНО);
если ИП сдал старое уведомление об уменьшении патента (по форме КНД 1112021).
Таким образом, воспользоваться правом на автоматическое уменьшение могут только ИП без наемных работников, которые ведут деятельность только по ПСН и никаких побочных доходов, облагаемых, например по УСН, у них нет.
Если налоговики уже провели автоматическое уменьшение, а потом выявили, что зря (по трем вышеназванным причинам), то они сделают перерасчет.
Срок перерасчета:
не позднее 3 месяцев со дня выявления этих обстоятельств
и не позднее 2 лет со дня окончания срока действия патента.
Если налог доначислят, уплатить его надо до 28 числа месяца, следующего за месяцем перерасчета.
Пересчитанный таким образом патент ИП сможет уменьшить старым способом – по уведомлению на уменьшение.