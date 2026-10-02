КУБ дня. Про исчисление НДФЛ с выплат свыше 2,4 млн руб.

Работодатель по отношению к сотрудникам выступает налоговым агентом: исчисляет и уплачивает НДФЛ. Но распространяется ли это на исчисление НДФЛ с зарплаты свыше 2,4 млн, если у физлица есть другие доходы?

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте! На физлицо начисли к уплате НДФЛ сверх дохода 2,4 млн с заработной платы. Работодатель утверждает что НДФЛ исчислен и уплачен. Вопрос: кто должен уплатить НДФЛ: работодатель или физлицо?»

Комментаторы посоветовали проверить расчеты в личном кабинете и определиться с тем, какой именно вид дохода превысил лимит для исчисления НДФЛ по ставке 13%.

Скриншот комментариев из КУБа

Некоторые комментаторы придерживаются другого мнения: если доходы физлица превышают 2,4 млн руб., то налоговая сама доначислит налог, а физлицо его самостоятельно уплатит. Работодатель же перечисляет налог в пределах своих начислений.