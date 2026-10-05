Уведомление по УСН: когда подавать, а когда — нет

Почему уведомление вообще появилось
С 2023 года налоги перечисляются через единый налоговый счет (ЕНС). Все деньги попадают на один счет, и налоговой нужно понимать, какую сумму и за какой период списать. Для этого налогоплательщик подает уведомление об исчисленных суммах налогов по форме КНД 1110355 (утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).
Ключевое правило — из пункта 9 статьи 58 НК: уведомление подается, если срок уплаты налога наступает раньше, чем срок сдачи отчетности по нему, либо если отчетности по этому налогу вообще нет. Именно так работает УСН: авансовые платежи за квартал нужно уплатить до 28-го числа следующего месяца, а декларацию за год — только в следующем году (ООО до 25 марта, ИП до 25 апреля). Значит, в течение года налоговая еще не видит декларации и не знает, сколько списать. Уведомление решает эту проблему.
Когда уведомление обязательно
Уведомление нужно подавать трижды в год — по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев. Срок подачи — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Срок уплаты аванса — не позднее 28-го числа того же месяца.
В 2026 году с учетом переносов выходных даты такие:
Период
Срок подачи уведомления
Срок уплаты
I квартал
27 апреля (25 апреля — суббота)
28 апреля
Полугодие
27 июля (25 июля — суббота)
28 июля
9 месяцев
26 октября (25 октября — воскресенье)
28 октября
Пример 1. УСН «Доходы», аванс к уплате
ИП на УСН «Доходы» (ставка 6%) без сотрудников. Доход за I квартал 2026 года — 844 500 руб. Страховые взносы за себя, уплаченные в I квартале, — 59 600 руб.
Исчисленный аванс: 844 500 × 6% = 50670 руб.
Уменьшаем на взносы (без ограничений, ведь сотрудников нет): 50 670 − 59600 = −8 930 руб.
Налог к уплате равен нулю — взносы полностью перекрыли аванс. Уведомление подавать не нужно.
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Пример 2. Тот же ИП, но за 9 месяцев
Доход за 9 месяцев — 3 200 000 руб. Взносы, уплаченные нарастающим итогом, — 120 000 руб. (фиксированные + часть 1% с превышения). Исчисленный аванс нарастающим:
3 200 000 × 6% = 192 000 руб.
Уменьшаем на взносы:
192 000 − 120 000 = 72 000 руб.
Аванс к уплате за 9 месяцев (за вычетом того, что уже уплачено за I квартал и полугодие): допустим, за полугодие было уплачено 30 000 руб. Тогда к уплате за 9 месяцев: 72 000 − 30 000 = 42 000 руб.
ИП подает уведомление с суммой 42 000 руб. не позднее 26 октября 2026 года.
Когда уведомление НЕ нужно
1. За календарный год
За IV квартал (по итогам года) уведомление не подается. Функцию информирования выполняет декларация по УСН: инспекция видит итоговую сумму и сама списывает ее с ЕНС. Декларацию ООО сдают до 25 марта, ИП — до 25 апреля следующего года.
2. Если налог к уплате равен нулю
Когда взносы полностью перекрывают начисленный аванс, налоговая обязанность равна нулю. Уведомление не требуется (п. 9 ст. 58 НК).
Пример 3. УСН «Доходы минус расходы», аванс равен нулю
ООО на УСН «Доходы минус расходы» (ставка 15%). Доход за I квартал — 2 584 000 руб., расходы — 2 960 000 руб. (закупка оборудования, аренда, зарплата).
Налоговая база: 2 584 000 − 2 960 000 = −376 000 руб. База отрицательная, аванс к уплате — 0 руб.
Уведомление подавать не нужно.
3. Нулевое уведомление
Если по итогам периода начислений нет вообще (например, деятельность не велась), нулевое уведомление также подавать не требуется. Декларацию по итогам года сдать все равно нужно.
Особый случай: отрицательное уведомление
Бывает, что аванс за текущий период получается меньше, чем за предыдущий. Например, во II квартале доходы упали. В этом случае ФНС допускает подачу уведомления с отрицательной суммой — это увеличит сальдо на ЕНС, то есть вернет переплату на счет (письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@).
Пример 4. Отрицательное уведомление
ИП на УСН «Доходы». За I квартал аванс составил 50 000 руб. — подал уведомление, заплатил. За полугодие доходы резко снизились, и аванс нарастающим итогом составил всего 30 000 руб. Значит, за полугодие к уплате:
30 000 − 50 000 = −20 000 руб.
ИП может подать уведомление с суммой –20 000 руб. Налоговая вернет 20 000 руб. на ЕНС.
Совмещение УСН и патента
При совмещении УСН и ПСН предприниматель распределяет фиксированные взносы между режимами самостоятельно. Но одна и та же сумма взносов не может одновременно уменьшать и налог по УСН, и стоимость патента. Если взносы уже зачтены в уменьшение патента — повторно использовать их по УСН нельзя.
Что будет, если не подать уведомление
Штрафа за непредставление уведомления по УСН пока нет — ст. 126 НК формально применяется, но ФНС не разъяснила условия ее действия в этом случае. Однако без уведомления налоговая не знает, какую сумму списать с ЕНС, деньги зависают на счете, и начинают начисляться пени за просрочку уплаты аванса.
Ключевые поля уведомления
Поле
Что указать
КБК
УСН «Доходы»: 182 1 05 01011 01 1000 110;
УСН «Доходы минус расходы»: 182 1 05 01021 01 1000 110
Код периода
34/01 — I квартал, 34/02 — полугодие, 34/03 — 9 месяцев
Отчетный год
2026
Сумма
Аванс к уплате за текущий период (не нарастающим итогом)
Краткий чек-лист
Подаем уведомление: аванс за I квартал, полугодие, 9 месяцев — если сумма к уплате больше нуля.
Не подаем: за год (сумму возьмут из декларации), если аванс равен нулю или если начислений нет.
Можно подать с минусом: если аванс за период меньше предыдущего — это вернет переплату на ЕНС.
Следим за сроками: в 2026 году — 27 апреля, 27 июля, 26 октября.
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