Уведомление по УСН: когда подавать, а когда — нет

Почему уведомление вообще появилось

С 2023 года налоги перечисляются через единый налоговый счет (ЕНС). Все деньги попадают на один счет, и налоговой нужно понимать, какую сумму и за какой период списать. Для этого налогоплательщик подает уведомление об исчисленных суммах налогов по форме КНД 1110355 (утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).

Ключевое правило — из пункта 9 статьи 58 НК: уведомление подается, если срок уплаты налога наступает раньше, чем срок сдачи отчетности по нему, либо если отчетности по этому налогу вообще нет. Именно так работает УСН: авансовые платежи за квартал нужно уплатить до 28-го числа следующего месяца, а декларацию за год — только в следующем году (ООО до 25 марта, ИП до 25 апреля). Значит, в течение года налоговая еще не видит декларации и не знает, сколько списать. Уведомление решает эту проблему.