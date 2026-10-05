Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Сводный календарь сроков
Основная дата сдачи — 26 октября (перенос с воскресенья 25 октября по п. 7 ст. 6.1 НК). Но это не единственный дедлайн: часть отчетов нужно сдать раньше.
Отчет
Период
Крайний срок
Куда подавать
Декларация по косвенным налогам (ЕАЭС)
сентябрь
20 октября
ИФНС
Журнал счетов-фактур (для неплательщиков НДС)
III квартал
20 октября
ИФНС
Единая упрощенная декларация
III квартал
20 октября
ИФНС
Декларация по НДС
III квартал
26 октября
ИФНС
Декларация по налогу на прибыль
9 месяцев
26 октября
ИФНС
РСВ
9 месяцев
26 октября
ИФНС
9 месяцев
26 октября
ИФНС
Раздел 2 ЕФС-1 (взносы на травматизм)
9 месяцев
26 октября
СФР
Декларация по водному налогу
III квартал
26 октября
ИФНС
Декларация по НДПИ
сентябрь
26 октября
ИФНС
Декларация по туристическому налогу
III квартал
26 октября
ИФНС
Отчет по прослеживаемым товарам
III квартал
26 октября
ИФНС
Персонифицированные сведения о физлицах
сентябрь
26 октября*
ИФНС
Уведомление по авансу УСН
9 месяцев
26 октября
ИФНС
* Персонифицированные сведения за сентябрь можно не сдавать, если данные уже включены в раздел 3 принятого РСВ за 9 месяцев.
Сроки уплаты налогов и авансов также привязаны к концу октября: НДС — тремя равными частями (28 октября, 30 ноября, 28 декабря), аванс по УСН — 28 октября, авансы по имущественным налогам — 28 октября.
Чек-лист по НДС
Кто сдает. Все плательщики НДС на ОСН, а с 2026 года — и упрощенцы, чей доход за 2025 год или с начала 2026 года превысил 20 млн рублей. Также налоговые агенты и те, кто выставил счет-фактуру с выделенным НДС.
Форма. Декларация по НДС обновлена с I квартала 2026 года (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@). Изменения отражают повышение ставки до 22% и расчетные ставки 22/122.
Что проверить перед отправкой:
Корректность примененной ставки НДС с учетом даты отгрузки (22% — основная ставка с 1 января 2026 года).
Книги покупок и продаж, сверка с данными бухгалтерского учета.
Вычеты НДС и подтверждающие документы.
Корректировки и авансы.
Для УСН — применяемый порог ставки: 5% или 7% при добровольной уплате НДС.
Оплата. Треть квартальной суммы — до 28 октября, вторая треть — до 30 ноября (перенос с субботы), третья — до 28 декабря.
Чек-лист по налогу на прибыль
Кто сдает. Организации на ОСН. При ежеквартальной уплате — за 9 месяцев, при ежемесячной по фактической прибыли — за январь–сентябрь.
Форма. Обновлена приказом ФНС от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@. В декларации появился отдельный раздел для операций с цифровой валютой, строка для номера банковского контракта при внешнеторговых сделках, исключены некоторые строки по распределению налога в региональный бюджет.
Что проверить:
Закрыты ли операции сентября, собраны первичные документы.
Выручка, прямые и косвенные расходы.
Амортизация.
Внереализационные доходы и расходы.
Резервы и переносимые убытки (ограничение уменьшения базы на 50% продлено до 2030 года).
Авансовые платежи по прибыли.
Чек-лист по РСВ
Кто сдает. Все работодатели — организации и ИП с выплатами физлицам.
Форма. С 6 мая 2026 года применяется обновленный РСВ (приказ ФНС от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@). Изменения связаны с новыми правилами тарифа 15% для МСП. Старые коды «20», «МС», «ВЖМС», «ВПМС» заменены на новые: «32», «ПВ», «ВЖПВ», «ВППВ».
Что проверить:
Актуальность формы (новый бланк с 6 мая 2026 года).
Применяемые тарифы взносов.
Сопоставление начислений и выплат по каждому сотруднику.
Персональные данные в разделе 3.
Коды для МСП с пониженным тарифом.
Важно с 2026 года: для руководителей коммерческих организаций действует минимальная база для взносов — если выплаты ниже МРОТ или отсутствуют, взносы все равно начисляются исходя из МРОТ (27 093 руб.).
Контрольные соотношения обновлены — проверьте перед отправкой.
Спецслучай. Персонифицированные сведения за сентябрь можно не сдавать отдельно, если РСВ за 9 месяцев уже принят — данные в разделе 3 заменяют отдельную форму.
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Чек-лист по 6-НДФЛ
Кто сдает. Налоговые агенты — организации и ИП, выплачивавшие облагаемые НДФЛ доходы в период с 1 января по 30 сентября 2026 года. Если выплат не было — отчет не сдается.
Что проверить:
Даты получения дохода, удержания и перечисления НДФЛ.
Соответствие уведомлениям по НДФЛ.
Сверка с расчетами по зарплате.
Отдельное внимание — сотрудникам с отпусками, больничными, премиями, увольнением в III квартале.
Ставки НДФЛ (обновлены в 2026 году — прогрессивная шкала от 13% до 18%).
Чек-лист по ЕФС-1
Форма. С 1 января 2026 года действует обновленная ЕФС-1 (приказы СФР от 17.11.2025 № 1462 и № 1463).
Ключевые изменения 2026 года:
Отменена обязанность сдавать подраздел 1.1 при приеме/переводе на дистанционную работу (коды «ДИСТ», «НДОМ»).
Отменен тип сведений «Назначение выплат по ОСС» в подразделе 1.2.
Появился код «ЧАЭСКОМ» для командировок на радиационно загрязненные территории.
Расширен классификатор выплат (коды КВ-24 – КВ-32, СВ-19).
Новый справочник кодов должностей (приказ СФР от 15.04.2026 № 389) — 12-значные числовые коды вместо 5-значных буквенно-цифровых, обязателен для подраздела 1.3 с 30 мая 2026 года.
Новый классификатор ОКПДТР ОК 016-2025 — заменил ОК 016-94, действовавший 30 лет. Старые коды система не пропустит.
Что сдавать за III квартал:
Подраздел 1.1 (трудовая деятельность) — по событийному принципу: при приеме, увольнении, переводе — не позднее следующего рабочего дня.
Раздел 2 (взносы на травматизм) — за 9 месяцев, до 26 октября.
Подраздел 1.3 (зарплата) — только для бюджетной сферы, ежемесячно до 25-го числа.
Чек-лист по имущественным и специальным налогам
Налог
Период
Срок сдачи
Срок уплаты
Особенность 2026 года
Водный налог
III квартал
26 октября
28 октября
Новая форма (приказ ФНС от 26.03.2026 № ЕД-1-3/205@)
НДПИ
сентябрь
26 октября
28 октября
—
Туристический налог
III квартал
26 октября
28 октября
Новые строки для ставок по сезонам и типам размещения
Налог на имущество
9 месяцев
—
28 октября
Уведомление об исчисленной сумме — до 26 октября
Транспортный налог
III квартал
—
28 октября
Уведомление — до 26 октября
Земельный налог
9 месяцев
—
28 октября
Уведомление — до 26 октября
Важно: по имущественным налогам правила зависят от регионального законодательства. Минимальная проверка — актуальность перечня объектов, налоговая база, льготы, расчет аванса.
Чек-лист по УСН
Декларация за III квартал не сдается — только по итогам года. Но упрощенцы обязаны:
Подать уведомление об исчисленной сумме аванса за 9 месяцев — до 26 октября (перенос с воскресенья 25 октября).
Уплатить авансовый платеж — до 28 октября.
Что проверить:
Пересчитан доход с начала года — не превышает ли порог 20 млн рублей (для обязанности по НДС).
Если компания платит НДС на УСН — применяемый порог ставки 5% или 7%.
Корректность расчета аванса с учетом ранее уплаченных сумм.
Чек-лист по уведомлениям об исчисленных суммах
В 2026 году уведомления подаются по НДФЛ, УСН, имущественным налогам и другим платежам, где установлен уведомительный порядок.
Уведомление
Период
Срок
По НДФЛ (удержанному с 23 по 30 сентября)
сентябрь
3 октября
По авансу УСН
9 месяцев
26 октября
По имущественным налогам
9 месяцев / III квартал
26 октября
По НДФЛ (удержанному с 1 по 22 октября)
октябрь
25 октября
Чек-лист по ЕНС
После отправки отчетности нужно проверить состояние Единого налогового счета:
Сверить начисления с отправленной отчетностью.
Проверить проведенные платежи.
Сверить уведомления и итоговое сальдо.
Если сумма на ЕНС не совпадает с внутренним расчетом — установить причину расхождения до наступления срока уплаты.
Сохранить квитанции о приеме и протоколы проверки.
Чек-лист по кадровой отчетности
III квартал 2026 года принес ряд кадровых изменений, которые вступили в силу с 1 сентября:
Ежемесячные отчеты:
Сведения о просрочке по зарплате (3-Ф) — в Росстат.
Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС) — в Роструд.
Отчет о выполнении квоты для инвалидов — в службу занятости (ежемесячно до 10-го числа, новая форма № 7 с 1 сентября).
Уведомления по иностранным работникам — в МВД (обновленные формы).
Что актуализировать до сдачи:
Новый классификатор ОКПДТР ОК 016-2025 — проверить штатное расписание.
Обновить справочники кодов в учетной системе (1С и др.).
Проверить формы уведомлений по иностранным работникам.
Ключевые изменения 2026 года, влияющие на отчетность за III квартал
Ставка НДС повышена с 20% до 22% — расчетные ставки 22/122 и 18,03%.
НДС для УСН — лимит доходов снижен с 60 до 20 млн рублей. Упрощенцы становятся плательщиками НДС при превышении порога.
Новый РСВ — с 6 мая 2026 года обязательна обновленная форма с новыми кодами для МСП.
Минимальная база для взносов — для руководителей коммерческих организаций взносы начисляются с МРОТ даже при отсутствии выплат.
Новый ОКПДТР ОК 016-2025 — заменил классификатор, действовавший 30 лет. Старые коды не проходят контроль.
Обновленная ЕФС-1 — новая форма с 1 января 2026 года, новые коды и правила.
МРОТ — 27 093 руб., предельная база по взносам — 2 979 000 руб.
Ограничение по убыткам продлено до 2030 года — налоговую базу по прибыли нельзя уменьшить за счет убытков прошлых лет более чем на 50%.
Новые формы деклараций — по НДС, прибыли, водному налогу, туристическому налогу, единой упрощенной декларации.
Новая форма № 7 по квотам для инвалидов — с 1 сентября 2026 года.
Сводный чек-лист бухгалтера перед отправкой
Закрыты операции сентября, собраны первичные документы.
Определен налоговый статус компании на III квартал (ОСН, УСН, НДС или нет).
Для УСН — пересчитан доход с начала года, проверен порог 20 млн рублей.
Ставка НДС проверена с учетом даты отгрузки (22%).
Книги покупок и продаж сверены с учетом и декларацией.
Вычеты НДС подтверждены документами.
Доходы и расходы по налогу на прибыль закрыты и проверены.
Авансовые платежи по прибыли рассчитаны.
РСВ сформирован по актуальной форме (новый бланк с 6 мая 2026).
Коды в РСВ обновлены (замена «20», «МС» на «32», «ПВ» и др.).
6-НДФЛ сверен с расчетами по зарплате и уведомлениями.
Минимальная база для взносов директора учтена.
ЕФС-1: новые коды ОКПДТР применены, старые не используются.
Раздел 2 ЕФС-1 подготовлен за 9 месяцев.
Уведомления об исчисленных суммах подготовлены (НДФЛ, УСН, имущественные).
Состояние ЕНС сверено с внутренним расчетом.
Имущественные налоги: перечень объектов, льготы, расчет авансов.
После отправки — сохранены квитанции о приеме и протоколы проверки.