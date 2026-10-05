Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Чек-лист по НДС

Кто сдает. Все плательщики НДС на ОСН, а с 2026 года — и упрощенцы, чей доход за 2025 год или с начала 2026 года превысил 20 млн рублей. Также налоговые агенты и те, кто выставил счет-фактуру с выделенным НДС.

Форма. Декларация по НДС обновлена с I квартала 2026 года (приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@). Изменения отражают повышение ставки до 22% и расчетные ставки 22/122.

Что проверить перед отправкой:

Корректность примененной ставки НДС с учетом даты отгрузки (22% — основная ставка с 1 января 2026 года).

Книги покупок и продаж, сверка с данными бухгалтерского учета.

Вычеты НДС и подтверждающие документы.

Корректировки и авансы.

Для УСН — применяемый порог ставки: 5% или 7% при добровольной уплате НДС.

Оплата. Треть квартальной суммы — до 28 октября, вторая треть — до 30 ноября (перенос с субботы), третья — до 28 декабря.