Отложенные налоги по‑новому: как не ошибиться с проводками после обновления ПБУ 18/02

До недавнего времени механизм был предельно простым: изменилась ставка налога на прибыль — разницу по отложенным налоговым активам и обязательствам автоматически относили на счет 99 «Прибыли и убытки». Это работало как универсальный шаблон, но не учитывало экономическую природу разных типов операций.
С 29 сентября 2026 года (и обязательно для годовой отчетности за 2026 год) правила изменились. Основание — приказ Минфина № 121н, а детали и примеры — в информационном сообщении ИС‑учет‑70. Теперь действует принцип «следования эффекта»: налоговый результат должен соответствовать тому, где изначально учтена операция, породившая временную разницу.
Три направления для разницы: понятная логика
1. На счет 99 — в чистую прибыль.
Подходит, если исходная операция формирует финансовый результат текущего периода. Сюда попадают типичные статьи расходов и доходов, влияющие на прибыль: резервы, обесценения, обычные доходы и расходы.
Логика: если операция уже «внутри» прибыли, то и налоговый эффект от пересчета ставки должен остаться там же.
2. В совокупный финансовый результат (минуя чистую прибыль).
Применяется, когда операция формирует прочий совокупный доход и не участвует в расчете чистой прибыли.
Примеры: дооценка основных средств по ФСБУ 6/2020, отдельные курсовые разницы (в том числе по зарубежной деятельности).
Соответственно, и корректировка ОНА/ОНО должна идти туда же — в состав совокупного финансового результата, не затрагивая счет 99.
3. В капитал (минуя совокупный результат).
Актуально, когда исходная операция напрямую меняет капитал. Чаще всего это ретроспективные корректировки учетной политики и исправление существенных ошибок прошлых лет, при которых меняются входящие остатки по статьям капитала.
В таких случаях и налоговая разница от пересчета отражается напрямую в капитале.
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Практические примеры: считаем и проводим
Пример 1. Резерв под обесценение запасов (чистая прибыль)
Компания признала резерв на 200 000 руб. В налоговом учете такой расход не учитывается, поэтому возникает вычитаемая временная разница и формируется ОНА.
При ставке 25% ОНА = 50 000 руб. (200 000 × 25%).
После повышения ставки до 27% новый ОНА = 54 000 руб. (200 000 × 27%).
Разница — 4 000 руб. Ее относят на чистую прибыль, потому что сам резерв — это расход текущего периода, влияющий на прибыль.
Пример 2. Дооценка цеха (совокупный финансовый результат)
Организация провела дооценку производственного цеха на 1 000 000 руб. Это формирует налогооблагаемую временную разницу и ОНО.
При ставке 25% ОНО = 250 000 руб.
После роста ставки до 27% ОНО становится 270 000 руб.
Разница — 20 000 руб. Эту сумму относят в совокупный финансовый результат, минуя счет 99, потому что сама дооценка по ФСБУ 6/2020 отражается в прочем совокупном доходе.
Пример 3. Ретроспективная корректировка (капитал)
Компания меняет учетную политику и ретроспективно пересчитывает входящие остатки. В связи с новой ставкой налога требуется скорректировать ОНА/ОНО.
Эту разницу отражают напрямую в капитале, поскольку сама корректировка связана с изменением учетной политики и затрагивает капитал.
Что важно закрепить в работе
Разные ставки — отдельные правила в учетной политике. Если у компании одновременно действуют разные ставки (например, 25% по основной деятельности и 5% по ИТ‑льготе), нужно четко зафиксировать, как определять ставку для пересчета ОНА и ОНО по каждой категории разниц.
Раскрытие в пояснениях к отчетности. Пользователи отчетности должны понимать, по каким категориям временных разниц и по каким правилам распределены разницы от пересчета. Это повышает прозрачность и снижает риски вопросов от аудиторов и контролирующих органов.
Алгоритм перед проводкой. Перед тем как сделать запись, задайте себе три вопроса:
Где изначально отражена операция — в прибыли, в совокупном результате или в капитале?
Какой финансовый показатель она формирует?
Куда должен «последовать» налоговый эффект?
Ответ на первый вопрос почти всегда дает верный счет для разницы.
Такой подход делает учет отложенных налогов более осмысленным: вместо шаблонного списания на счет 99 вы привязываете налоговый эффект к реальной экономической сути операции. Если в вашей практике встречаются неоднозначные случаи, имеет смысл согласовать методику с аудитором или сверить с разъяснениями Минфина.
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