Отложенные налоги по‑новому: как не ошибиться с проводками после обновления ПБУ 18/02

Три направления для разницы: понятная логика

1. На счет 99 — в чистую прибыль.

Подходит, если исходная операция формирует финансовый результат текущего периода. Сюда попадают типичные статьи расходов и доходов, влияющие на прибыль: резервы, обесценения, обычные доходы и расходы.

Логика: если операция уже «внутри» прибыли, то и налоговый эффект от пересчета ставки должен остаться там же.

2. В совокупный финансовый результат (минуя чистую прибыль).

Применяется, когда операция формирует прочий совокупный доход и не участвует в расчете чистой прибыли.

Примеры: дооценка основных средств по ФСБУ 6/2020, отдельные курсовые разницы (в том числе по зарубежной деятельности).

Соответственно, и корректировка ОНА/ОНО должна идти туда же — в состав совокупного финансового результата, не затрагивая счет 99.

3. В капитал (минуя совокупный результат).

Актуально, когда исходная операция напрямую меняет капитал. Чаще всего это ретроспективные корректировки учетной политики и исправление существенных ошибок прошлых лет, при которых меняются входящие остатки по статьям капитала.

В таких случаях и налоговая разница от пересчета отражается напрямую в капитале.