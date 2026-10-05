КУБ дня. Про возврат излишне выплаченной зарплаты

Наш подписчик спрашивает:

«Добрый день, товарищи! Ситуация следующая: сотруднику школы ошибочно переплатили зарплату в несколько раз. Администрация предлагает закрыть долг тем, чтобы сотрудник отработал несколько месяцев без начисления выплат. Сотрудник отказывается работать бесплатно и требует выплачивать его стандартный оклад помесячно.

Имеет ли право организация принудительно лишить сотрудника выплат на эти месяцы? Как правильно рассчитать и оформить удержание переплаты в рамках закона, если работник против полной невыплаты, то есть обратить процесс, и вернуть деньги, излишек?».

Комментаторы сразу указали на то, что не платить работнику зарплату из-за переплаты нельзя. Сначала стоит разобраться с причиной ошибки, затем издать приказ и приготовиться к тому, что от работника могут быть претензии.