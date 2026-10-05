Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 5 октября

🔹 УСН и страховые взносы ИП. У ИП на УСН с объектом «доходы» и наемными работниками 50% исчисленного за девять месяцев налога превысили максимально возможную сумму страховых взносов за себя — 379 208 руб.: можно ли уменьшить оставшуюся сумму налога на взносы за работников?

🔹 Ошибочная переплата зарплаты. В школе бухгалтерия ошиблась и выплатила сотруднику в разы больше положенного: руководство предлагает зачесть переплату работой без выплат, сотрудник против и хочет получать обычный оклад — можно ли не платить и как законно вернуть излишек?

🔹 Переплата от покупателя и НДС. В 2025 году компания работала на УСН 6% без НДС, и покупатель дважды оплатил договор №1. Затем по договору №2 отгрузка прошла уже с НДС, и заказчик заплатил меньше ровно на сумму переплаты, а 1С уменьшает доход по УСН на НДС с нее — можно ли не уменьшать?

🔹 ЭТрН или бумажная накладная. Организация заказывает стороннего перевозчика для доставки своего товара со своего склада до другой транспортной компании, выступая одновременно грузоотправителем и грузополучателем: обязательно ли оформлять электронный ЭТрН или можно обойтись бумажной транспортной накладной?