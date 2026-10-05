Аналитик 1С мобилка
Купить подписку
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин

Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 5 октября

В КУБе обсуждали уменьшение УСН на страховые взносы, ошибочную переплату зарплаты, лишнюю оплату от покупателя при переходе на НДС и оформление перевозки без электронной накладной.

436 просмотров7 открытий
Автор

🔹 УСН и страховые взносы ИП. У ИП на УСН с объектом «доходы» и наемными работниками 50% исчисленного за девять месяцев налога превысили максимально возможную сумму страховых взносов за себя — 379 208 руб.: можно ли уменьшить оставшуюся сумму налога на взносы за работников?

🔹 Ошибочная переплата зарплаты. В школе бухгалтерия ошиблась и выплатила сотруднику в разы больше положенного: руководство предлагает зачесть переплату работой без выплат, сотрудник против и хочет получать обычный оклад — можно ли не платить и как законно вернуть излишек?

🔹 Переплата от покупателя и НДС. В 2025 году компания работала на УСН 6% без НДС, и покупатель дважды оплатил договор №1. Затем по договору №2 отгрузка прошла уже с НДС, и заказчик заплатил меньше ровно на сумму переплаты, а 1С уменьшает доход по УСН на НДС с нее — можно ли не уменьшать?

🔹 ЭТрН или бумажная накладная. Организация заказывает стороннего перевозчика для доставки своего товара со своего склада до другой транспортной компании, выступая одновременно грузоотправителем и грузополучателем: обязательно ли оформлять электронный ЭТрН или можно обойтись бумажной транспортной накладной?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.

Как пользоваться:

•  Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.

•  Задать вопрос — опубликуйте его на сайте, отправьте Telegram-боту или напишите в MAX.

•  Читать КУБ в Telegram — подписывайтесь на канал КУБа.

•  Читать КУБ в MAX — подписывайтесь на канал КУБа в MAX.

•  Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом или продолжите обсуждение в удобном канале.

Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка