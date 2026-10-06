Как инвестору читать сигналы компаний и не попасть в ловушку

Почему компании отказываются от выплат дивидендов

Свободный денежный поток — деньги, которые остаются у компании после всех капитальных затрат. Нет свободных денег на счетах — платить не с чего. «ФосАгро» впервые за несколько лет отказался от финальных дивидендов после того, как у компании снизились прибыль и денежный поток на фоне укрепления рубля, роста цен на сырье и сезонного снижения мировых цен на удобрения.

У сырьевых компаний и металлургов свободный денежный поток снижен вплоть до отрицательных значений, примеры — «Северсталь» и «Газпром». Другой сценарий — рост капитальных затрат. «РусГидро» приостановило выплаты до 2029 года: операционная прибыль выросла, но приоритет сместился в сторону масштабной инвестпрограммы и снижения долговой нагрузки.

При дорогом долге менеджмент предпочитает направлять деньги на погашение обязательств. Совет директоров «РУСАЛа» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2026 года. «Полюс» ввел мораторий до 2030 года на фоне ожиданий дополнительных налогов и самого дорогого этапа инвестпрограммы.

Как отличить временный фактор от смены дивидендной политики? Если компания формально не меняла дивидендную политику, как «ФосАгро», проблема носит циклический характер и выплаты могут возобновиться после восстановления денежного потока. Если менеджмент официально смещает приоритет в пользу инвестиций или сокращения долга на несколько лет вперед — это изменение инвестиционного кейса. Держать такие бумаги в портфеле в расчете на дивиденды смысла нет.