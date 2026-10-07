Новый VIP: как отсутствие трения повышает ценность мероприятия

Как посчитать усилия гостя

Площадку, застройку, кейтеринг и персонал легко заложить в смету. Гораздо сложнее посчитать цену очередей на входе, непонятной навигации и сбоев в расписании — хотя для компании они тоже оборачиваются потерями. Эти детали забирают время гостя и сокращают период, который он мог бы потратить на программу, встречи и новые деловые контакты. В результате часть бюджета работает слабее, хотя само событие может выглядеть безупречно.

Качество сервиса можно оценивать через количество усилий, которые организатор снимает с участника. Для этого нужно пройти весь гостевой путь, найти лишние действия и определить цену каждого неудобства. Такой разбор помогает точнее оптимизировать расходы и сохранить элементы, которые влияют на итоговую ценность мероприятия.

Трение возникает в моменты, когда гость вынужден остановиться и разобраться, что делать дальше. Его выдают затянувшаяся регистрация, повторные проверки, поиск нужного зала и вопросы, которые участники регулярно задают персоналу.

Отдельной строки для очереди в смете нет: время ожидания гостя остается за рамками расчета. К этому можно добавить время, потраченное на поиск входа, гардероба или нужного зала. Экономия выглядит убедительно на бумаге, хотя на площадке она превращается в потерянное время сотен людей.

Этот эффект изучали специалисты Transportation Research Board на авиашоу AirVenture. Они опросили 627 посетителей и выяснили, что удовлетворенность прибытием и отъездом во многом зависела от качества транспортного обслуживания: времени ожидания на въезде и выезде с парковок и времени, необходимого, чтобы добраться от парковки до главного входа. На оценку влиял и предыдущий опыт посещения: он формировал ожидания от следующего визита. Исследование показывает, что впечатление от мероприятия начинает складываться еще до входа на площадку — и продолжается после выхода с нее.

Представим конференцию на 800 человек. Если регистрация и поиск нужной зоны занимают у каждого 18 минут, аудитория суммарно тратит на организационные процедуры 240 часов. Сокращение этого пути до десяти минут возвращает гостям около 106 часов. Нельзя заранее сказать, во сколько встреч они превратятся, но масштаб потери уже достаточен для разговора о бюджете.

Поэтому каждое сервисное решение стоит проверять на всей аудитории: то, что для одного гостя мелочь, для тысячи превращается в сотни потерянных часов.