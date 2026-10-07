Где на производстве теряются деньги, которых не видит бухгалтерия

На производстве, где продукция проходит несколько этапов, бухгалтерия нередко видит только вход и выход: сколько сырья купили и сколько готовой продукции отгрузили. Все, что происходит между ними, сливается в одну цифру.
В результате себестоимость получается «средней», а потери — невидимыми. Работая с производственными комплексами пищевой промышленности, я раз за разом встречала одни и те же слепые зоны. Вот главные из них.
1. Сырье уходит в цех без документа
Если выдача сырья не оформляется требованием-накладной по каждому этапу, бухгалтерия не знает, сколько реально израсходовано. Списание «по факту остатков» в конце месяца прячет и перерасход, и хищения.
Что делать: оформлять выдачу документом в учетной системе с привязкой к этапу и виду продукции.
2. Полуфабрикаты «не существуют»
Выпуск полуфабриката и его передача на следующий этап часто не отражаются. Тогда затраты одного этапа перетекают в другой, и невозможно понять, где возникла проблема.
Что делать: учитывать полуфабрикаты как отдельный объект и оформлять каждую передачу.
3. Нет норм — нет отклонений
Без нормативных спецификаций не с чем сравнивать факт. Перерасход становится заметен, только когда падает маржа.
Что делать: утвердить нормы расхода на основные изделия по этапам и сравнивать с ними факт хотя бы раз в месяц.
4. Все потери считаются «естественными»
Технологические потери в пределах норм и сверхнормативный брак часто смешиваются. В итоге проблемы производства годами остаются в себестоимости.
Что делать: для каждого этапа установить допустимый уровень потерь, а все, что выше, выделять и разбирать отдельно.
5. Возвратные отходы не приходуются
Обрезки, остатки сырья, которые можно продать или использовать, нередко просто не учитываются. Затраты этапа завышены, а ценности не контролируются.
Что делать: приходовать возвратные отходы по пониженной цене, уменьшая затраты этапа.
6. Инвентаризация раз в год
Годовая инвентаризация фиксирует расхождения, когда их причины уже невозможно установить.
Что делать: регулярно проверять остатки на ключевых участках, включая незавершенное производство, и сравнивать результаты с нормами.
7. У документов нет хозяина
Когда не закреплено, кто оформляет выдачу, кто подтверждает выпуск и кто согласует списание, документы появляются с опозданием или не появляются вовсе.
Что делать: составить матрицу ответственности и регламент закрытия периода с конкретными сроками для каждого участника.
Чек-лист для самопроверки
Ответьте «да» или «нет»:
выдача сырья оформляется документом по каждому этапу;
выпуск и передача полуфабрикатов отражаются в учете;
на основные изделия утверждены нормы расхода;
факт регулярно сравнивается с нормами;
для каждого этапа установлены допустимые потери;
возвратные отходы приходуются;
инвентаризация проводится чаще раза в год;
за каждый документ закреплен ответственный и срок.
Три и более ответа «нет» — сигнал, что себестоимость на вашем производстве искажена.
Итог
Закрыть эти слепые зоны можно без больших вложений: нужны диагностика процессов, нормы и дисциплина в оформлении документов. Зато бухгалтерия начинает видеть, где именно теряются деньги, а руководство получает себестоимость, на которую можно опираться при принятии решений.