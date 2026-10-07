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Бухгалтерский учет
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Где на производстве теряются деньги, которых не видит бухгалтерия

Где на производстве теряются деньги, которых не видит бухгалтерия

Семь «слепых зон» учета себестоимости на производстве с несколькими этапами — и как их закрыть.

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На производстве, где продукция проходит несколько этапов, бухгалтерия нередко видит только вход и выход: сколько сырья купили и сколько готовой продукции отгрузили. Все, что происходит между ними, сливается в одну цифру.

В результате себестоимость получается «средней», а потери — невидимыми. Работая с производственными комплексами пищевой промышленности, я раз за разом встречала одни и те же слепые зоны. Вот главные из них.

1. Сырье уходит в цех без документа

Если выдача сырья не оформляется требованием-накладной по каждому этапу, бухгалтерия не знает, сколько реально израсходовано. Списание «по факту остатков» в конце месяца прячет и перерасход, и хищения.

Что делать: оформлять выдачу документом в учетной системе с привязкой к этапу и виду продукции.

2. Полуфабрикаты «не существуют»

Выпуск полуфабриката и его передача на следующий этап часто не отражаются. Тогда затраты одного этапа перетекают в другой, и невозможно понять, где возникла проблема.

Что делать: учитывать полуфабрикаты как отдельный объект и оформлять каждую передачу.

3. Нет норм — нет отклонений

Без нормативных спецификаций не с чем сравнивать факт. Перерасход становится заметен, только когда падает маржа.

Что делать: утвердить нормы расхода на основные изделия по этапам и сравнивать с ними факт хотя бы раз в месяц.

4. Все потери считаются «естественными»

Технологические потери в пределах норм и сверхнормативный брак часто смешиваются. В итоге проблемы производства годами остаются в себестоимости.

Что делать: для каждого этапа установить допустимый уровень потерь, а все, что выше, выделять и разбирать отдельно.

5. Возвратные отходы не приходуются

Обрезки, остатки сырья, которые можно продать или использовать, нередко просто не учитываются. Затраты этапа завышены, а ценности не контролируются.

Что делать: приходовать возвратные отходы по пониженной цене, уменьшая затраты этапа.

6. Инвентаризация раз в год

Годовая инвентаризация фиксирует расхождения, когда их причины уже невозможно установить.

Что делать: регулярно проверять остатки на ключевых участках, включая незавершенное производство, и сравнивать результаты с нормами.

7. У документов нет хозяина

Когда не закреплено, кто оформляет выдачу, кто подтверждает выпуск и кто согласует списание, документы появляются с опозданием или не появляются вовсе.

Что делать: составить матрицу ответственности и регламент закрытия периода с конкретными сроками для каждого участника.

Чек-лист для самопроверки

Ответьте «да» или «нет»:

  • выдача сырья оформляется документом по каждому этапу;

  • выпуск и передача полуфабрикатов отражаются в учете;

  • на основные изделия утверждены нормы расхода;

  • факт регулярно сравнивается с нормами;

  • для каждого этапа установлены допустимые потери;

  • возвратные отходы приходуются;

  • инвентаризация проводится чаще раза в год;

  • за каждый документ закреплен ответственный и срок.

Три и более ответа «нет» — сигнал, что себестоимость на вашем производстве искажена.

Итог

Закрыть эти слепые зоны можно без больших вложений: нужны диагностика процессов, нормы и дисциплина в оформлении документов. Зато бухгалтерия начинает видеть, где именно теряются деньги, а руководство получает себестоимость, на которую можно опираться при принятии решений.

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