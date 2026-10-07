Где на производстве теряются деньги, которых не видит бухгалтерия

На производстве, где продукция проходит несколько этапов, бухгалтерия нередко видит только вход и выход: сколько сырья купили и сколько готовой продукции отгрузили. Все, что происходит между ними, сливается в одну цифру.

В результате себестоимость получается «средней», а потери — невидимыми. Работая с производственными комплексами пищевой промышленности, я раз за разом встречала одни и те же слепые зоны. Вот главные из них.