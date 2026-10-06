Декларация по налогу на прибыль — 2027: какие перемены ждут компании и как к ним подготовиться

В основе реформы — Закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ, а финальные правила закрепил приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД‑1‑3/628@. Разберем, какие новшества уже работают в 2026 году, что именно поменяется в 2027‑м и какие шаги бухгалтеру стоит сделать прямо сейчас, чтобы январь не превратился в авральную пересборку отчетов.
Нормативная база: на что опираться
Чтобы не запутаться в редакциях, держите перед глазами три ключевых документа:
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425‑ФЗ. Это фундамент изменений: именно он отменил обязанность сдавать декларации по каждому обособленному подразделению и ввел новые правила для участников международных групп компаний (МГК).
Приказ ФНС от 03.10.2025 № ЕД‑7‑3/855@. Этим документом утверждены промежуточные изменения, которые фактически действуют в 2026 году: новый лист 05.1 по операциям с цифровой валютой, правки листов 02 и 08, новые штрих‑коды.
Приказ ФНС от 27.08.2026 № ЕД‑1‑3/628@. Он фиксирует окончательную редакцию формы, которую применяют с отчетности за первый отчетный период 2027 года.
Что меняется с 2027 года: главные новации
Единая декларация вместо множества. Самое заметное изменение — исчезает требование подавать отдельные декларации по месту нахождения обособленных подразделений. Теперь компания сдает одну декларацию по месту регистрации головного офиса, а внутри нее раздельно отражает показатели по головному офису и подразделениям. Это упрощает процесс, но требует перестроить логику распределения данных в учетной системе.
Обновленные разделы и листы. Под новый порядок переработаны титульный лист, раздел 1 и приложение № 5 к листу 02. Из формы убрали реквизиты, связанные с прежней схемой подачи по подразделениям, и добавили поля, нужные для новой логики.
Отдельный лист для участников МГК. Для компаний, входящих в международные группы, в декларацию включен специальный лист в составе листа 02. Он нужен, чтобы обособленно показывать налоговую базу, рассчитанную по специальной ставке (п. 1.20 ст. 284 НК), и корректно учитывать ранее начисленные авансовые платежи.
Расширение листа 05.1. В блоке по операциям с цифровой валютой появятся новые строки:
строка 215 — для внереализационных доходов в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе;
строка 340 — для соответствующих внереализационных расходов.
Новый справочник кодов доходов и расходов. В форму добавили коды для специфических категорий:
564 — доходы судовладельцев от эксплуатации судов ледового класса;
568 — компенсации убытков при изъятии имущества для госнужд;
610 — целевые отчисления организаторам азартных игр в пользу спортивных федераций;
643 и 644 — выигрыши участников и целевые отчисления букмекеров;
634 и 653 — доходы и расходы по некотируемым производным финансовым инструментам в целях хеджирования;
659 — безвозмездно полученное воинскими частями имущество и услуги, используемые в ходе СВО.
Новые штрих‑коды для всех листов. Это означает, что бланки нужно обновлять целиком, а не точечно.
Что уже работает в 2026 году
Многие правки вступили в силу раньше и фактически формируют «текущие правила» отчетности:
Лист 05.1 обязателен для операций с цифровой валютой. В нем отражают выручку, расходы на покупку и продажу, затраты на майнинг, прибыль, убыток и налоговую базу.
Упрощение листа 02. Из него убрали строки 130, 170 и 171, которые касались распределения налога в региональный бюджет.
Обновленный лист 08. Теперь он называется «Корректировки, связанные с ценообразованием». В нем появились строки 060–095 и поле для уникального номера контракта или кредитного договора.
Отмена отдельных полей. С отчетности за первый период 2026 года больше не указывают код типа преференциального режима для участников особых и свободных экономических зон.
Контрольные соотношения. ФНС выпустила обновленный набор из 132 показателей для самопроверки декларации — это удобно использовать при внутреннем контроле перед отправкой.
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Параллельно действуют и содержательные налоговые изменения: букмекеры и тотализаторы переведены на общую ставку 25%, ограничение переноса убытков (не более 50 % налоговой базы) продлено до 2030 года, а ИТ‑компаниям запретили совмещать пониженную ставку 5 % со статусом участника «Сколково» и других инновационных центров.
Практические шаги для бухгалтера
Чтобы переход на новую форму прошел спокойно, уже сейчас стоит сделать несколько вещей:
Не путайте редакции. За 2026 год отчитывайтесь по форме в редакции приказа № ЕД‑7‑3/855@. Новую редакцию (приказ № ЕД‑1‑3/628@) применяйте с отчетности за первый отчетный период 2027 года.
Проверьте сроки. Они остаются прежними: квартальная и ежемесячная отчетность — не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовая — не позднее 25 марта.
Настройте распределение показателей. Если у компании есть обособленные подразделения, заранее продумайте, как в учетной системе будут формироваться сводные данные и раздельная детализация по головному офису и подразделениям — это избавит от спешных правок в январе.
Оцените статус группы компаний. Если ваша организация входит в международную группу, проверьте, подпадает ли она под действие ст. 288.5 НК. Для таких компаний с 2027 года обязателен отдельный лист 02 и корректный код признака налогоплательщика.
Следите за разъяснениями ФНС. Проект формы уже опубликован, но ведомство традиционно дорабатывает порядок заполнения ближе к концу года. Проверяйте обновления в официальных источниках и в обновлениях бухгалтерских программ.
Таким образом, изменения 2027 года — это не просто «новый бланк», а перестройка логики отчетности для многих компаний.
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