Декларация по налогу на прибыль — 2027: какие перемены ждут компании и как к ним подготовиться

Что меняется с 2027 года: главные новации

Единая декларация вместо множества. Самое заметное изменение — исчезает требование подавать отдельные декларации по месту нахождения обособленных подразделений. Теперь компания сдает одну декларацию по месту регистрации головного офиса, а внутри нее раздельно отражает показатели по головному офису и подразделениям. Это упрощает процесс, но требует перестроить логику распределения данных в учетной системе.

Обновленные разделы и листы. Под новый порядок переработаны титульный лист, раздел 1 и приложение № 5 к листу 02. Из формы убрали реквизиты, связанные с прежней схемой подачи по подразделениям, и добавили поля, нужные для новой логики.

Отдельный лист для участников МГК. Для компаний, входящих в международные группы, в декларацию включен специальный лист в составе листа 02. Он нужен, чтобы обособленно показывать налоговую базу, рассчитанную по специальной ставке (п. 1.20 ст. 284 НК), и корректно учитывать ранее начисленные авансовые платежи.

Расширение листа 05.1. В блоке по операциям с цифровой валютой появятся новые строки:

строка 215 — для внереализационных доходов в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе;

строка 340 — для соответствующих внереализационных расходов.

Новый справочник кодов доходов и расходов. В форму добавили коды для специфических категорий:

564 — доходы судовладельцев от эксплуатации судов ледового класса;

568 — компенсации убытков при изъятии имущества для госнужд;

610 — целевые отчисления организаторам азартных игр в пользу спортивных федераций;

643 и 644 — выигрыши участников и целевые отчисления букмекеров;

634 и 653 — доходы и расходы по некотируемым производным финансовым инструментам в целях хеджирования;

659 — безвозмездно полученное воинскими частями имущество и услуги, используемые в ходе СВО.